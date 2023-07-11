Релизный тизер-трейлер хардкорного киберпанкового ретро-шутера Sprawl ©

Разработчики MAETH представила трейлер к своему новому иберпанковому ретро-шутеру Sprawl.

Традиционный антиутопический мегаполис в стиле киберпанк обычно не является фоном для спокойной игры, и этот случай не стал исключением. Оказавшись в теле бывшего суперсолдата по имени SEVEN, каждый, кто возьмет в руки Sprawl, попадет в неоновый городской кошмар, где его обвинят в массовом убийстве мирных жителей во время неудачной военной операции.

В новом трейлере показан динамичный ретро-шутер, в котором игроки используют окружающую обстановку, множество оружия и кибернетических улучшений, чтобы взорвать все, что стоит между ними и свободой от города.

Разработчики, которых всего двое, также подтвердили, что нам остается только ждать августа, чтобы опробовать Sprawl на ПК через Steam и Epic Games Store. Для получения более подробной информации посетите страницу игры в Steam.