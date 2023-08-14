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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 504 оценки

"Дата релиза" S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась простой ошибкой

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butcher69
Новости

На днях на сайте онлайнового магазина немецкой компании Plaion заметили дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - шутер должен выйти 1 декабря 2023 года, хотя её создатели из студии GSC GameWorld официально ничего подобного не объявляли.

Польский портал связался с представителями Plaion, и те дали разочаровывающий ответ: это была всего лишь ошибка.

В описании товара должен был стоять стандартный плейсхолдер 31.12.2023, а не более ранний 31.12.2022. И то ли из-за машинной, то ли человеческой ошибки было введено 1 декабря.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PC и Xbox Series, игра появится в PC Game Pass и Xbox Game Pass в день релиза, но точных сроков выхода все еще нет.

-22
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Korn1000

Существование S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась простой ошибкой

36
Pop Egor90

Скажи это тем кто предзаказ делал...

9
Korn1000 Pop Egor90

Ну так на то и был расчёт - заманить и кинуть. У них сейчас это модно. Кто купился на такой развод - сам виноват

1
Spillik

Магазин: обосрался выставив дату выпуска игры
Пегач: ха-ха, тупые разрабы

5
caliskan

Ну разрабы тупые, так что ошибки нет

10
Armen 88

Ну слава богу,а то я уж было подумал,что там порядочные разработчики.Нет все нормально,все теже GSC GameWorld ,кидающие бессмысленные страйки и пытающиеся что-то доказать,вместо того чтобы сделать нормальную игру.

5
MeduzaRUS

Никто не сомневался в 🤡

3
warp 37

И почему я не удивлён? Посмотрим сначала демонстрацию на Gamescom, а потом уже будем делать предварительные выводы о состоянии игры.

2
tvorog8088

30 минутный билд с парой квестов и катсцен для выставки соберут и дело в шляпе.

5
OculusMortem

Кто бы сомневался, уверен даже сами разрабы понятия не имеют когда они вообще игру доделают...

2
oldhoudini

- "Пссс.., Plaion, скажи, что это ваша ошибка, плз" (GSC)

2
Trevor

веруйте в Веном 3 и он выйдет.

1
HITMAN 5

Ещё сначала дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась просто ошибкой

0
VELENA-RU

Мне кажется TES 6 выйдет раньше :)

0
antonborisov198

Просто показалось на мгновение всего.

0
Andrey333

Игре просто не везет, во всех смыслах...

0
leschiy

Да уж ничего нового я и не ожидал!

-1
tvorog8088

Так эта дата ещё с прошлого года висит.

Очередную отмазку придумали, причём заранее, нормальные студии сразу опровергают, а эти ждали пол года и только сейчас опровергли когда поняли что не укладываются, вроде как и не перенос а просто ошибка вкралась)))

-1
KleptomaniacalAlbert

Один обиженки в комментариях! когда власть вашей страны просто так убивает людей в стране разработчика то это ничего страшного, а когда русский язык отменяют в игре, то оказывается как же плохо пустуют разработчики с бедными игроками...

-3
oldhoudini
0
MiracetteNytten

Массовый подрыв пердаков.

-5
oldhoudini
0