"Дата релиза" S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась простой ошибкой

На днях на сайте онлайнового магазина немецкой компании Plaion заметили дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - шутер должен выйти 1 декабря 2023 года, хотя её создатели из студии GSC GameWorld официально ничего подобного не объявляли.
Польский портал связался с представителями Plaion, и те дали разочаровывающий ответ: это была всего лишь ошибка.
В описании товара должен был стоять стандартный плейсхолдер 31.12.2023, а не более ранний 31.12.2022. И то ли из-за машинной, то ли человеческой ошибки было введено 1 декабря.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PC и Xbox Series, игра появится в PC Game Pass и Xbox Game Pass в день релиза, но точных сроков выхода все еще нет.
Существование S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась простой ошибкой
Скажи это тем кто предзаказ делал...
Ну так на то и был расчёт - заманить и кинуть. У них сейчас это модно. Кто купился на такой развод - сам виноват
Магазин: обосрался выставив дату выпуска игры
Пегач: ха-ха, тупые разрабы
Ну разрабы тупые, так что ошибки нет
Ну слава богу,а то я уж было подумал,что там порядочные разработчики.Нет все нормально,все теже GSC GameWorld ,кидающие бессмысленные страйки и пытающиеся что-то доказать,вместо того чтобы сделать нормальную игру.
Никто не сомневался в 🤡
И почему я не удивлён? Посмотрим сначала демонстрацию на Gamescom, а потом уже будем делать предварительные выводы о состоянии игры.
30 минутный билд с парой квестов и катсцен для выставки соберут и дело в шляпе.
Кто бы сомневался, уверен даже сами разрабы понятия не имеют когда они вообще игру доделают...
- "Пссс.., Plaion, скажи, что это ваша ошибка, плз" (GSC)
веруйте в Веном 3 и он выйдет.
Ещё сначала дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась просто ошибкой
Мне кажется TES 6 выйдет раньше :)
Просто показалось на мгновение всего.
Игре просто не везет, во всех смыслах...
Да уж ничего нового я и не ожидал!
Так эта дата ещё с прошлого года висит.
Очередную отмазку придумали, причём заранее, нормальные студии сразу опровергают, а эти ждали пол года и только сейчас опровергли когда поняли что не укладываются, вроде как и не перенос а просто ошибка вкралась)))
Один обиженки в комментариях! когда власть вашей страны просто так убивает людей в стране разработчика то это ничего страшного, а когда русский язык отменяют в игре, то оказывается как же плохо пустуют разработчики с бедными игроками...
Массовый подрыв пердаков.