"Дата релиза" S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась простой ошибкой

Возьмите на себя роль сталкера по имени Скиф и напишите собственную историю, проходя сюжетную кампанию с разнообразными вариантами развития, которые определят вашу судьбу в конце.

Для исследования вам доступен большой открытый мир радиоактивной зоны площадью 64 км², где вас ждут разнообразные локации, представители разных фракций, жуткие мутировавшие существа, беспощадные аномалии и конечно же ценные артефакты, которые всегда привлекали людей, стремящихся разбогатеть.

Мутанты, а также некоторые люди будут пытаться убить вас, поэтому вам стоит выбрать предпочтительное огнестрельное оружие из более чем 30 видов с многочисленными модификациями. Определитесь с собственным стилем боя, подберите под него наиболее подходящее снаряжение и улучшайте его по своему усмотрению для достижения максимального тактического преимущества.

Достаточно ли у вас навыков и мужества для преодоления аномальных и человеческих угроз, или вам суждено оказаться в числе тех, кто потерял себя в Зоне?