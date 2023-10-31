GSC Game World, якобы, удалила YouTube-канал своего защитника

Несколько месяцев назад мы стали свидетелями конфликта между предполагаемым сотрудником студии GSC Game World и авторами с портала iXBT Games и VGTimes. YouTube-каналы порталов засыпали жалобами под надуманными предлогами и пытались заблокировать. Но справедливость восторжествовала и авторам удалось оспорить все обвинения и вернуть доступ к своим каналам.
Однако сегодня этот инцидент получил неожиданный поворот. Автор канала под названием "Посиделки у дедушки Эйра", который отличился своей активной поддержкой создателей S.T.A.L.K.E.R. 2, сообщил о блокировке своего канала. Блогер всегда высказывал поддержку студии в различных конфликтах с русскоязычным сообществом и активно противостоял критикам GSC Game World.
Тем не менее, даже это не помогло ему избежать блокировки. Исходя из предоставленных блогером данных, можно сделать вывод, что представители студии кинули три страйка на его видеоролики, что привело к автоматической блокировке канала YouTube. В своей группе ВКонтакте автор сообщил, что попытался связаться с GSC Game World, но в ответ он получил довольно грубый отказ в отзыве жалоб.
Однако стоит отнестись к ситуации с некоторой долей скептицизма. Учитывая позицию автора и содержание контента, он мог стать жертвой "троллинга" со стороны сообщества или особо деятельного вредителя. Дело в том, что в системе жалоб есть некоторые лазейки позволяющие отправлять их от лица компаний и издательств.
ну как говориться любила жаба гадюку....))))
Ну этот абзац полнейшая чушь. Даже ixbt уже давно выяснили кто это. Это сотрудник компании, официальная позиция компании тоже подтверждает действия(бездействием) этого сотрудника. Чтобы был доступ к админке подобного уровня разработчика и был инструмент отслеживания контента, для возможности страйков - нужно подтвердить право на представление компании самому ютубу, что было сделано человеком, который и кидает страйки.
не защитника а куколда, зайдите к нему на страницу он прям оправдывает это название)))
Ответ бы еще запостили, если кто не видел, рекомендую загуглить.
Кек тут даже официальные ответы компании удаляют, ахаха
Ну так там такой ответ из-за которого срач может начаться. )
Сама новость в принципе к этому располагает. Как и наличие на сайте игры от этих "разработчиков".
хороший сталкер 2 не купленный сталкер 2))))
Админы сейчас вообще политику не любят и любое её проявление удаляют,даже шутки про СССР.
Жесть, столько ютуберов знаю которые делают просто замечательный контент по Сталкеру.. не хочется что бы до них дошло, не переживу если это коснется Фладара, Вульфсталкера, Хуг, Севенрус... Тот случай когда хочется приватизировать игру, иначе дна коснутся и предыдущие работы GSC, и похоже они этого и добиваются, раз проваливать Сталкер 2, то утащить всех за собой на дно.
Снова 25? VGTimes разбирались же, когда их забанили. Человек не работает в GSC и с левой почты оставляет запросы. Кто ж виноват, что ютуб не проверяет?
VGTimes и других разбанили, как раз из-за GSC, которые подтвердили, что они не отправляли запрос.