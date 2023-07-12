Российская модификация STALKER2UE удалена на популярной площадке ModDB

ModDB является известной площадкой для моддинга в игровой индустрии, где мододелы со всего мира могут публиковать свои творческие проекты. Однако при посещении страницы STALKER2UE на ModDB мы увидим ошибку. Как заявляют разработчики модификации на своем Discord сервере, это связяно с удалением модификации по не очевидным причинам. Это вызвало возмущение в сообществе фанатов и мододелов, и возник вопрос о причинах такого решения, ведь соседняя модификация “S.T.A.L.K.E.R. Anomaly” не была удалена и находится на сайте уже несколько лет и при этом так же не имеет необходимости в базовой игре. В данной статье мы рассмотрим этот инцидент и попытаемся прояснить, является ли удаление модификации STALKER2UE цензурой или обоснованным решением платформы.
Основания для удаления
Согласно официальному заявлению ModDB, причина удаления модификации STALKER2UE заключалась в нарушении правил платформы. В сообщении говорилось:
Каким бы невероятным ни был ваш проект как техническое достижение, к сожалению, мы не можем размещать отдельные ремейки игр без разрешения разработчиков. Моды не проблема, так как вам нужно иметь базовую игру, чтобы запускать их.
Более конкретные детали нарушений не были предоставлены, что вызвало недовольство и сомнения у сообщества российских мододелов.
Реакция сообщества
Удаление модификации STALKER2UE вызвало оживленные обсуждения и противоречивые мнения в сообществе. Некоторые пользователи считают, что это обоснованное решение, поскольку нарушение авторских прав и использование интеллектуальной собственности без разрешения является серьезным проступком. Они поддерживают решение ModDB в защите прав владельцев контента и поддержке принципов законности.
Однако многие российские мододелы и фанаты серии STALKER усматривают в удалении модификации проявление цензуры и ограничения творческой свободы. Они считают, что ModDB применяет двойные стандарты в отношении российских мододелов и неясно определяет границы разрешенного контента. Такое решение может негативно сказаться на мотивации и энтузиазме российских мододелов, их желании делиться своими творческими проектами и вкладывать усилия в развитие сообщества.
Заключение
Удаление российской модификации STALKER2UE на платформе ModDB вызвало разногласия и недовольство в сообществе. Вопрос о цензуре и ограничении творческой свободы российских мододелов остается открытым. Важно, чтобы ModDB предоставила ясность и объективные доказательства нарушений, а также взаимодействовала с сообществом для разработки более прозрачных правил и процессов модерации. Только так можно обеспечить справедливое и поддерживающее окружение для мододелов и фанатов игр.
Ну мододелам лучше начать игнорировать игры GSC, читать новости о том что в очередной раз российских пользователей тригеряд на конфликты, не очень если честно хочется.
Я смотрю многие не очень поняли в чем проблема, а проблема больше в том, что тот же anomaly использует модифицированный Xray, как и все крупные моды.
А этот, использует абсолютно новый движок с ассетами из оригинала, то есть по правилам платформы, разрешено изменение, правка, коррекция - оригинального движка, а вот на другом - нет.
В та же самая система на том же Nexus, тебе банально не разрешат запилить мод игры на другом движке на него.
Да и в целом, перенос игры на другой движок, это не мод, а уже полноценный ремейк с использованием чужих ассетов.
Тоже самое было с Морровиндом. Там люди начали делать всё с нуля из-за этого и, как это часто бывает, энтузиазма надолго не хватило.
попытки заделать игровое приложение с контентом игор или без нарушит правила лицензионного соглашения движка и нарушения с точки зрения правообладателя торговой марки сталкер и включительно лицензионные соглашения игор если ни были использованы.
всякие моды которые не требуют наличия лицензионной игры для запуска являются очень странными и пиратскими. всякие моды по типу замены контента из одной игры в другую так же являются странными но просто всем правообладателям лень требовать их удаления но в теории это возможно. поскольку игры склонные к моддингу могут иметь профит с того что а них делаются моды использующих контент други игор и тем самым косвенно увиливать их продажи и создавать шум для привлечения внимания информационном поле.
Сам мод то хоть достойный был?
шикарный
Есть российский сайт ap-pro, все моды на сталкер там есть, зачем что то ещё.
Играйте в отечественный атомик хорт и в моды на него
Потому что технически это не мод.
Что за ерунда? Эта модификация нарушает все правила и законы, разумеется, ее удалили. Разработчики игры имеют право защищать свою интеллектуальную собственность.
А про какую "свободу творчества" идет речь, когда они используют чужой контент? Если хотите творить, делайте свою игру, а не переделывайте чужие. Тут все понятно.
Это просто обычный случай нарушения авторских прав, никакой цензуры или двойных стандартов. ModDB правильно поступил, удалив этот незаконный контент. Пускай теперь эти "моддеры" придумывают свои собственные оригинальные идеи, а не крадут чужие.
В общем, лишь бы был шум и срач - вот основная цель этих "жалоб". На самом деле все очень просто и понятно.
Бездарь, моды всегда делаются на базе существующих игр.
Это ты скажи рокстар, когда они удаляют моды и выпускают кривые ремастеры хуже, чем делают модостроители и не забывай, продолжения игр выпускают благодаря модам, зачем разработчикам придумывать новое, если можно красть идеи у людей и криво их потом реализовывать, удивительно как ты защищаешь, карман корпорации и притом бесплатно
"Умник", ты думаешь что стоит снять пару сцен и добавить в чужой фильм то ты молодец и фильм станет твоим? Есть процент копирования по которому считается нарушение авторских прав, есть добросовестное копирование если денег не берёшь и докажешь что в целях к примеру образования или искуства.
Ты совсем? Фильм и игры разные вещи. Хоть немного думай прежде чем такое высирать. Для фильмов выходят моды???
А в чём не правы хозяева сайта?
В том, что у них на сайте висит такой же мод не требующий игру
И как это противоречит причине удаления мода?
Если людям плевать на то, как к ним относятся разрабы сталкера и чёт продолжают по нему делать - эти люди лишь вызывают соболезнования. Нормальные люди даже на пушечный выстрел к любой продукции по сталкеру будут обходить за километры.
Противоречия в том что двойные стандарты, мод удалили из за того что он не требует оригинальную игру, и тут же есть соседний мод, который тоже не нуждается в основной игре, но почему-то никто его удалять не спешит.
Нормальные люди разделяют политику и игры. Если в конторе только один по сути дятел, это не значит что все разработчики русофобы и прочее. Между собой большинство из них говорит на русском. Так почему люди должны стороной обходить то что им нравиться? За русофобию накажут рублём и не купят игру, а оценить оценят.
Это, как раз таки, не нормальные люди.