Cloud Imperium продемонстрировала впечатляющую техническую демонстрацию движка Star Citizen

Чтобы продемонстрировать основные технологические возможности StarEngine на котором создается Star Citizen, Cloud Imperium выпустила на CitizenCon 2953 новый демонстрационный ролик.
В Star Citizen разработчики используют 64-битный движок, который позволяет плавно переходить из космоса на землю без каких-либо экранов загрузки. Это означает, что в игре не будет таких раздражающих загрузочных экранов, как в Starfield. Cloud Imperium даже заявила, что вы сможете исследовать все планеты без каких-либо загрузочных экранов или ограничений.
В Star Citizen будет реализована физически обоснованная атмосфера с многократным рассеиванием света. Кроме того, в игре будет реализована генерация поверхности планет на клиенте и сервере с разным уровнем детализации.
StarEngine в Star Citizen будет очень хорошо справляться с потоковой передачей данных, а это значит, что игра сможет иметь огромные внешние и внутренние пространства. И эти места могут быть заполнены множеством персонажей и игроков.
Cloud Imperium также заявила, что в Star Citizen будут существовать транзитные системы в реальном времени в районах города. И да, этой функцией они подшучивают над Cyberpunk 2077.
Следует также отметить, что освещение в Star Citizen выглядит несколько устаревшим. Если сравнить его с новейшими играми серии ААА, то можно легко увидеть, в чем его недостаток. Конечно, здесь есть лучи солнечного света и эффекты тумана, но иногда это выглядит несколько тускло (такая проблема была и в старых играх с циклом дня и ночи в реальном времени). Cloud Imperium заявила, что в игре будет использоваться RTGI (ray-traced global illumination). Однако в приведенном ниже ролике (касательно освещения) нет ничего, что бы выделялось.
Однако, учитывая масштабы Star Citizen, выглядит это просто фантастически. В игре даже будет реализована система генерации и рендеринга крупномасштабных астероидов в реальном времени. Игроки также могут рассчитывать на потрясающие объемные облака.
Очень вовремя. Крайне важная демонстрация на раннем этапе разработки, которая позволит привлечь инвесторов и обеспечить бюджет для, фактически, инди-игры.
Очень впечатляющие успехи игры 2013 года, жаль что сейчас 2023.
Как-то всё бледно-мыльно
Согласен. На цвета картинка очень бедна.
Мне напомнило Death Stranding.
Так эта игра сщуествует или нет я не понимаю...
можно поиграть но пока в разработке как бы. с другой стороны элита опасный и х4 как бы вышли но постоянно в разработке и с багами.
и в это было вбухано 600 лямов? серьезно? ахахах 😂
Удивлен, что до сих пор есть какие-то там беливеры...Еще и со старфилдом сравнивают РОЛИК xD Молодое поколение похоже ни разу не встречало технодемки и трейлеры для игровых конференций. Все это было задолго до "самаритянина". Графики такой все равно не было ни в одной игре на демонстрируемых движках. На то они и технодемки для инвесторов и покупателей - пустить пыль в глаза.
Хотя о чем я, это же ПГ, хавают что угодно.
как та все равно первая планета фальшиво выглядит. очень маленькая как в но мае ску облака стратосферу торчат. на землю газовый гигант наверно так то похож. разочаровывает.
на камбузе картошка пригорела пацаны бегают огнетушитель ищут. планировка кораблей потому что в старситизине такая что из спальни можно де мужики в одних носках спят кто о с депрессий может дверь открыть или просто на свежий воздух захочется и все разгерметизировать и даже шлюзов нет. нельзя доверять никому и в скафандре надо спать. в планировке не двойной противопожарной декомпрессионной избыточности и встречные потоки на длинном контейнеровозе.человек походил по планете и всего радиоактивная пыль с сапогов и микробы по всему королю разнеслись и в суп попали а еще он со всеми рукопожался, обнялся. за это мне стар ситизен не нравится но тогда был бы симулятор шлюзов и переборок с карантинными душевым камерами проста на здоровенных летающих титаниках.
а так очень захватывающе захотелось подержать и корабликов себе купит ж кров из носа пошла от возбуджения.
Красота - и город и природа! + все эти локации бесшовно (без экранов подгрузки) можно посетить на своем корабле.
Вобщем, не ту игру Старфилдом назвали.
тогда было бы как в буратино такое поле где монетки закапываешь и потом корабль космический вырастает пек-пек-пек.
Не могу понять. Это микрофризы у меня, или в видео? Если в видео, то все очень плохо.
Шикарный ролик, норм такая пощёчина Старфилду :)