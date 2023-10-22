Cloud Imperium продемонстрировала впечатляющую техническую демонстрацию движка Star Citizen

Чтобы продемонстрировать основные технологические возможности StarEngine на котором создается Star Citizen, Cloud Imperium выпустила на CitizenCon 2953 новый демонстрационный ролик.

В Star Citizen разработчики используют 64-битный движок, который позволяет плавно переходить из космоса на землю без каких-либо экранов загрузки. Это означает, что в игре не будет таких раздражающих загрузочных экранов, как в Starfield. Cloud Imperium даже заявила, что вы сможете исследовать все планеты без каких-либо загрузочных экранов или ограничений.

В Star Citizen будет реализована физически обоснованная атмосфера с многократным рассеиванием света. Кроме того, в игре будет реализована генерация поверхности планет на клиенте и сервере с разным уровнем детализации.

StarEngine в Star Citizen будет очень хорошо справляться с потоковой передачей данных, а это значит, что игра сможет иметь огромные внешние и внутренние пространства. И эти места могут быть заполнены множеством персонажей и игроков.

Cloud Imperium также заявила, что в Star Citizen будут существовать транзитные системы в реальном времени в районах города. И да, этой функцией они подшучивают над Cyberpunk 2077.

Следует также отметить, что освещение в Star Citizen выглядит несколько устаревшим. Если сравнить его с новейшими играми серии ААА, то можно легко увидеть, в чем его недостаток. Конечно, здесь есть лучи солнечного света и эффекты тумана, но иногда это выглядит несколько тускло (такая проблема была и в старых играх с циклом дня и ночи в реальном времени). Cloud Imperium заявила, что в игре будет использоваться RTGI (ray-traced global illumination). Однако в приведенном ниже ролике (касательно освещения) нет ничего, что бы выделялось.

Однако, учитывая масштабы Star Citizen, выглядит это просто фантастически. В игре даже будет реализована система генерации и рендеринга крупномасштабных астероидов в реальном времени. Игроки также могут рассчитывать на потрясающие объемные облака.