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об игре
Star Citizen 29.08.2013
8 983 оценки

Cloud Imperium продемонстрировала впечатляющую техническую демонстрацию движка Star Citizen

butcher69
Новости

Чтобы продемонстрировать основные технологические возможности StarEngine на котором создается Star Citizen, Cloud Imperium выпустила на CitizenCon 2953 новый демонстрационный ролик.

В Star Citizen разработчики используют 64-битный движок, который позволяет плавно переходить из космоса на землю без каких-либо экранов загрузки. Это означает, что в игре не будет таких раздражающих загрузочных экранов, как в Starfield. Cloud Imperium даже заявила, что вы сможете исследовать все планеты без каких-либо загрузочных экранов или ограничений.

В Star Citizen будет реализована физически обоснованная атмосфера с многократным рассеиванием света. Кроме того, в игре будет реализована генерация поверхности планет на клиенте и сервере с разным уровнем детализации.

StarEngine в Star Citizen будет очень хорошо справляться с потоковой передачей данных, а это значит, что игра сможет иметь огромные внешние и внутренние пространства. И эти места могут быть заполнены множеством персонажей и игроков.

Cloud Imperium также заявила, что в Star Citizen будут существовать транзитные системы в реальном времени в районах города. И да, этой функцией они подшучивают над Cyberpunk 2077.

Следует также отметить, что освещение в Star Citizen выглядит несколько устаревшим. Если сравнить его с новейшими играми серии ААА, то можно легко увидеть, в чем его недостаток. Конечно, здесь есть лучи солнечного света и эффекты тумана, но иногда это выглядит несколько тускло (такая проблема была и в старых играх с циклом дня и ночи в реальном времени). Cloud Imperium заявила, что в игре будет использоваться RTGI (ray-traced global illumination). Однако в приведенном ниже ролике (касательно освещения) нет ничего, что бы выделялось.

Однако, учитывая масштабы Star Citizen, выглядит это просто фантастически. В игре даже будет реализована система генерации и рендеринга крупномасштабных астероидов в реальном времени. Игроки также могут рассчитывать на потрясающие объемные облака.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Лорд Малак

Очень вовремя. Крайне важная демонстрация на раннем этапе разработки, которая позволит привлечь инвесторов и обеспечить бюджет для, фактически, инди-игры.

Спойлер
0
Наёмник

Очень впечатляющие успехи игры 2013 года, жаль что сейчас 2023.

0
Understanding the Truth

Как-то всё бледно-мыльно

0
РикоЧико

Согласен. На цвета картинка очень бедна.
Мне напомнило Death Stranding.

0
Real Slim Shady

Так эта игра сщуествует или нет я не понимаю...

0
MunchkiN 616

можно поиграть но пока в разработке как бы. с другой стороны элита опасный и х4 как бы вышли но постоянно в разработке и с багами.

0
Сyberpunk

и в это было вбухано 600 лямов? серьезно? ахахах 😂

0
Executor666

Удивлен, что до сих пор есть какие-то там беливеры...Еще и со старфилдом сравнивают РОЛИК xD Молодое поколение похоже ни разу не встречало технодемки и трейлеры для игровых конференций. Все это было задолго до "самаритянина". Графики такой все равно не было ни в одной игре на демонстрируемых движках. На то они и технодемки для инвесторов и покупателей - пустить пыль в глаза.
Хотя о чем я, это же ПГ, хавают что угодно.

0
MunchkiN 616

как та все равно первая планета фальшиво выглядит. очень маленькая как в но мае ску облака стратосферу торчат. на землю газовый гигант наверно так то похож. разочаровывает.
на камбузе картошка пригорела пацаны бегают огнетушитель ищут. планировка кораблей потому что в старситизине такая что из спальни можно де мужики в одних носках спят кто о с депрессий может дверь открыть или просто на свежий воздух захочется и все разгерметизировать и даже шлюзов нет. нельзя доверять никому и в скафандре надо спать. в планировке не двойной противопожарной декомпрессионной избыточности и встречные потоки на длинном контейнеровозе.человек походил по планете и всего радиоактивная пыль с сапогов и микробы по всему королю разнеслись и в суп попали а еще он со всеми рукопожался, обнялся. за это мне стар ситизен не нравится но тогда был бы симулятор шлюзов и переборок с карантинными душевым камерами проста на здоровенных летающих титаниках.
а так очень захватывающе захотелось подержать и корабликов себе купит ж кров из носа пошла от возбуджения.

-1
Rus Gayn

Красота - и город и природа! + все эти локации бесшовно (без экранов подгрузки) можно посетить на своем корабле.

Вобщем, не ту игру Старфилдом назвали.

-1
MunchkiN 616

тогда было бы как в буратино такое поле где монетки закапываешь и потом корабль космический вырастает пек-пек-пек.

-1
Алан Битаров

Не могу понять. Это микрофризы у меня, или в видео? Если в видео, то все очень плохо.

-2
Rаyden

Шикарный ролик, норм такая пощёчина Старфилду :)

-3