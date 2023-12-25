Обзорный ролик Star Citizen подвел итоги 2023 года

Под конец уходящего года студия Cloud Imperium Games опубликовала обзорный трейлер космического симулятора Star Citizen, который пребывает в разработке аж с 2012 года, а бюджет проекта успел раздуться до 600 млн долларов.
За последние 12 месяцев Star Citizen получила улучшенную графику, новые игровые механики, а в декабре вышло масштабное обновление Wrecks to Riches, добавляющее новые поселения и виды транспорта.
Обновление 3.22 также добавляет открываемые грузовые контейнеры. В них игроки смогут хранить товары и предметы.
Ну за 600м (или сколько там уже набежало) можно на ролик и ращедриться)
за 600 лямов, можно было вторую часть начать делать)
Ну и никак сделать не могут бюджет не позволяет 🤣🤣🤣