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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
8 1 007 оценок

Обзорный ролик Star Citizen подвел итоги 2023 года

ltdx
Новости

Под конец уходящего года студия Cloud Imperium Games опубликовала обзорный трейлер космического симулятора Star Citizen, который пребывает в разработке аж с 2012 года, а бюджет проекта успел раздуться до 600 млн долларов.

За последние 12 месяцев Star Citizen получила улучшенную графику, новые игровые механики, а в декабре вышло масштабное обновление Wrecks to Riches, добавляющее новые поселения и виды транспорта.

Обновление 3.22 также добавляет открываемые грузовые контейнеры. В них игроки смогут хранить товары и предметы.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Fedmoped

Ну за 600м (или сколько там уже набежало) можно на ролик и ращедриться)

3
Niphestotel

за 600 лямов, можно было вторую часть начать делать)

1
Punisher1

Ну и никак сделать не могут бюджет не позволяет 🤣🤣🤣

-1