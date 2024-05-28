Star Citizen, амбициозный космический симулятор, который находится в разработке уже более десяти лет, снова оказался в центре внимания. Согласно данным официального сайта игры, общая сумма пожертвований игроков на разработку проекта достигла поистине астрономической отметки в 701 123 064 долларов.
Несмотря на длительный процесс разработки, интерес к Star Citizen продолжает расти. На данный момент количество зарегистрированных пользователей составляет впечатляющие 5 240 081 человек. Эта цифра свидетельствует о том, что игроки со всего мира готовы терпеливо ждать возможности исследовать бескрайние просторы виртуальной вселенной.
Путь Star Citizen к релизу начался ещё в далёком 2012 году, когда проект был официально анонсирован и стартовал сбор средств на разработку. С тех пор игра превратилась в один из самых амбициозных и дорогостоящих краудфандинговых проектов в истории игровой индустрии. Несмотря на многочисленные переносы сроков и скептицизм некоторых наблюдателей, команда разработчиков во главе с Крисом Робертсом продолжает трудиться над воплощением своего грандиозного замысла.
Согласно предыдущим данным, полноценный релиз Star Citizen предварительно намечен на 2027 год. Однако игроки могут рассчитывать на возможность погрузиться в сюжетную кампанию Squadron 42 уже в 2024 году. Впрочем, учитывая масштабы проекта и историю переносов, эти даты стоит воспринимать с определённой долей скепсиса.
Стоило бы объявить это предприятие религией, налоги бы скостили, да и понятнее происходящее стало бы: верящие в чушь - есть, символ веры - есть, собирающие пожертвования с легковерных простачков - есть. Не хватает только глупой одежды и здания с нелепой архитектурой для собраний верующих и тех кто их "пасёт":))))
Религией? Может, сектой?
Star Citizen достигает новых высот: сборы превышают $700 млн
Ну организаторов всего этого дела можно поздравить, остальным соболезную)
Деньги что ли кто-то отмывает? Типа зачем кому-то постоянно донатить, на что? У игры есть какой-то заявленный бюджет или план разработки?