Star Citizen получила крупное обновление 4.0 Destination Pyro

Создатели MMO-песочницы Star Citizen выпустили трейлер нового большого обновления - Destination Pyro. Игра теперь теперь имеет подзаголовок Alpha 4.0. Апдейт принёс массу нового контента - звездную систему с 6 планетами для изучения, наземные схватки и выполнение активностей, а ещё путешествия сквозь червоточины.
Появилась возможность присоединиться к одной из фракций системы Pyro, зарабатывать репутацию и получать уникальные предметы и экипировку. Создатели Star Citizen впервые добавили поддержку до 500 игроков на одном сервере.
Фанаты песочницы тепло встретили релиз обновления. Игроки считают, что такие патчи все сильнее приближают Star Citizen к идеальному собранному виду и не разбитому миру на едином сервере в стиле EVE Online.
Для Star Citizen уже собрано свыше $750 млн, что является рекордом для игровой индустрии. Даты выхода у проекта пока нет.
Alpha 4.0 🤣🤣🤣
Лучшая MMMRPG !!!
Ну начнём с того что вышло 4.0_ПРЕВЬЮ, в данной версии нет части контента, т.к. не всё готово, это скорее "ранний доступ" к 4.0 для всех у кого есть игровой пакет. Но в отличии от тестового сервера, прогресс игровой здесь уже будет сохраняться.
Так же версия 3.24.3 тоже доступна для игры. но прогресс с неё не будет переведён в 4.0
Ну ка, что за трейлер.
Народ продолжает донатить, чтоб она и дальше в альфе была
Действительно, ведь без доната, можно было давно вывести SC в релиз с 1 системой в и с онлайном в 100 человек, зато релиз
Пока донат поступает, будет продолжатся и разработка этого МММ, до бесконечности.
А ты думаешь, что если прекратить донат, то сразу игру готовую выпустят?
Где-то на задворках ада Мавроди рыдает от зависти.
Мавроди реинкарнирует в потомка Криса:)
Золотые слова, и как я сам не догадался.
Напомнить всем какая вышла Starfield и сколько её делали? Она даже рядом не стоит с этой игрой. Молодцы разрабы Star Citizen!
Как это молодцы???!!!!!
По мнению экспертов ПГ это не игра, а вечная альфа и лохотрон века!
А где эксперты ПГ мнение своё презентуют по поводу игр?
Уже даже не смешно. Величайший кидок в игровой индустрии.
В чем кидок?
Обнову выкатили, которую хейтеры так не хотели видеть, всех хейтеров кинули:)
НИ КТО тут уже не выкладывает сылки ютуб....
подожди 15 минут пока видос отконвертится
ну давай расскажи это Gutsz который только этим тут и занимается пиаря ютубовских гoвнoблогеров, выкладывая 100500 роликов в день.