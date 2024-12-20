Star Citizen получила крупное обновление 4.0 Destination Pyro

Создатели MMO-песочницы Star Citizen выпустили трейлер нового большого обновления - Destination Pyro. Игра теперь теперь имеет подзаголовок Alpha 4.0. Апдейт принёс массу нового контента - звездную систему с 6 планетами для изучения, наземные схватки и выполнение активностей, а ещё путешествия сквозь червоточины.

Появилась возможность присоединиться к одной из фракций системы Pyro, зарабатывать репутацию и получать уникальные предметы и экипировку. Создатели Star Citizen впервые добавили поддержку до 500 игроков на одном сервере.

Фанаты песочницы тепло встретили релиз обновления. Игроки считают, что такие патчи все сильнее приближают Star Citizen к идеальному собранному виду и не разбитому миру на едином сервере в стиле EVE Online.

Для Star Citizen уже собрано свыше $750 млн, что является рекордом для игровой индустрии. Даты выхода у проекта пока нет.