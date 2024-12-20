ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.8 1 065 оценок

Star Citizen получила крупное обновление 4.0 Destination Pyro

KoRnEr
Новости

Создатели MMO-песочницы Star Citizen выпустили трейлер нового большого обновления - Destination Pyro. Игра теперь теперь имеет подзаголовок Alpha 4.0. Апдейт принёс массу нового контента - звездную систему с 6 планетами для изучения, наземные схватки и выполнение активностей, а ещё путешествия сквозь червоточины.

Появилась возможность присоединиться к одной из фракций системы Pyro, зарабатывать репутацию и получать уникальные предметы и экипировку. Создатели Star Citizen впервые добавили поддержку до 500 игроков на одном сервере.

Фанаты песочницы тепло встретили релиз обновления. Игроки считают, что такие патчи все сильнее приближают Star Citizen к идеальному собранному виду и не разбитому миру на едином сервере в стиле EVE Online.

Для Star Citizen уже собрано свыше $750 млн, что является рекордом для игровой индустрии. Даты выхода у проекта пока нет.

-4
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Агент Матрицы

Alpha 4.0 🤣🤣🤣

2
BlackGrou

Лучшая MMMRPG !!!

2
Zere

Ну начнём с того что вышло 4.0_ПРЕВЬЮ, в данной версии нет части контента, т.к. не всё готово, это скорее "ранний доступ" к 4.0 для всех у кого есть игровой пакет. Но в отличии от тестового сервера, прогресс игровой здесь уже будет сохраняться.

Так же версия 3.24.3 тоже доступна для игры. но прогресс с неё не будет переведён в 4.0

1
Ивасик

Ну ка, что за трейлер.

1
XaKeP777101

Народ продолжает донатить, чтоб она и дальше в альфе была

1
Zere

Действительно, ведь без доната, можно было давно вывести SC в релиз с 1 системой в и с онлайном в 100 человек, зато релиз

-1
Сережаа Zere

Пока донат поступает, будет продолжатся и разработка этого МММ, до бесконечности.

0
Zere Сережаа

А ты думаешь, что если прекратить донат, то сразу игру готовую выпустят?

0
Destroited

Где-то на задворках ада Мавроди рыдает от зависти.

0
Zere

Мавроди реинкарнирует в потомка Криса:)

0
Destroited Zere

Золотые слова, и как я сам не догадался.

-2
JustA_NiceGuy

Напомнить всем какая вышла Starfield и сколько её делали? Она даже рядом не стоит с этой игрой. Молодцы разрабы Star Citizen!

0
Рикочико

Как это молодцы???!!!!!

По мнению экспертов ПГ это не игра, а вечная альфа и лохотрон века!

0
Zere Рикочико

А где эксперты ПГ мнение своё презентуют по поводу игр?

0
digitalkid

Уже даже не смешно. Величайший кидок в игровой индустрии.

-1
Samson48

В чем кидок?

-1
Zere Samson48

Обнову выкатили, которую хейтеры так не хотели видеть, всех хейтеров кинули:)

0
kaka qp0H

НИ КТО тут уже не выкладывает сылки ютуб....

-5
digitalkid

подожди 15 минут пока видос отконвертится

-1
Destroited

ну давай расскажи это Gutsz который только этим тут и занимается пиаря ютубовских гoвнoблогеров, выкладывая 100500 роликов в день.

0