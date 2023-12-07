Star Citizen скоро получит действительно впечатляющую технологию волос

Альфа-версия 3.22 Star Citizen в настоящее время тестируется частью сообщества, и уже появились первые видеоролики и изображения, демонстрирующие впечатляющую технологию волос.
Технология была представлена на Citizencon, но теперь мы видим, как она полностью реализована в руках игроков, и это выглядит действительно впечатляюще.
Волосы всегда были одним из слабых мест в презентации Star Citizen, и в онлайновых играх они никогда не были слишком детализированы. Похоже, Cloud Imperium Games добилась результатов, которые не удавалось достичь даже многим разработчикам однопользовательских игр.
Ниже вы можете увидеть несколько видеороликов, опубликованных игроками, получившими доступ к публичным тестовым серверам. Первое демонстрирует новые прически, второе демонстрирует как создание персонажа, так и прическу в игре. Третий ролик показывает, как ведут себя волосы, если вы немного перебрали с алкоголем.
Эта игра точно про космос?
Ну да. Космическая афёра в игровой индустрии.
Эта игра - космос. В которой денежная дыра. В ней живет Крис Робертс.
Прям в точку!!!!)))))
Если мы её все-таки когда нибудь дождемся, наверное будет она круче, чем Старфилд! )))))))))))))
Кто-то ее еще ждет? Наверное донатеры
Весь бюджет пошëл на волосы
П***** у них приоритеты... мдааа.. наркоманы, а не игроделы
они готовы до бесконечности волосы на жопе разрабатывать, лишь бы геймплеем не заниматься.
Надо сказать, что очень круто и естественно.
Может игра и афера, а вроде говорят на деньги игроков сделали неплохой движок. Ну как говориться время покажет...
У них даже на своих геймплей роликах 20 фпс ПХАХАХА челы реально не в себе какие-то сраные волосы пилят когда игра работает еле как
Когда они эту игру допилят до реализной версии (если допилят), уже к этому времени появятся ПК способные с лёгкостью тянуть эту игру...
При словах Star Citizen, почему то в мыслях всплывает гражданин Бендер! Он знал 400 способов относительно честного отнятия денег у населения! Это 401 й! :) Остап бы завидовал! :)))
Посмотрев "гейплей" этой "игры", можно сказать что игре не 10 лет, а максимум 2 года, никогда это не выйдет в эфир, так и будет вечная альфа.
Плажка (ранний доступ) или АЛЬФА или БЭТА (ЗБТ или ОБТ) тест, называйте как хотите, НЕ обязывает разработчиков к СРОКАМ, т.е. все на ВАШ страх и риск, даже если проект загнется, они по сути ничем НЕ обязаны(юридически удобно), плюс можно доить людей на бабки выпуская обновки, та и в чем проблема если проект улучшается? Одно дело доить людей и нихрена не делать, но тут (вроде как) идет развитие... Как пример- вон я играл в Варфрайм с ЗБТ, так ей уже 10ток лет стукнуло, она до сих пор то-же считается ОБТ , т.е. нет релиза и ходили слухи (ЕСЛИ ОН БУДЕТ) , то разрабы в праве тупо сделать сброс и ВСЕ потеряют ВСЁ и бомбить тут нет смысла , ибо в соглашении игры так написано, а если ты его не читаешь, то уже твои проблемы таки дела...
Поддержите наш проект! Переведите 100 долларов на наш счет! Обещаем через пол года сделать реалистичные прыщики на лице! :)))) РЖАЧЬ! И самое веселое, что куча очумевших фанатиков этой шняги готовы отдавать деньги! ЧУМА! :)))