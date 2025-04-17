Star Overdrive выходит на PS5, Xbox Series и PC 19 июня

После успешного релиза на Nintendo Switch 10 апреля, научно-фантастический экшен Star Overdrive готовится к масштабному запуску на новых платформах. Уже 19 июня игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Издатель Dear Villagers и разработчик Caracal Games также объявили об открытии предварительных заказов.

Игрокам будет доступна стандартная версия за $34,99, а также расширенное Deluxe-издание за $39,99, включающее эксклюзивные стили, окраски и дизайн для ховерборда, цифровой саундтрек и мангу-приквел, созданную самой командой Caracal Games.

Star Overdrive предлагает игрокам динамичное приключение в открытом мире на фоне инопланетной цивилизации. Получив загадочный сигнал бедствия, главный герой отправляется исследовать таинственную планету, используя настраиваемый ховерборд для перемещения по разнообразным биомам: от пустынь до подводных регионов. Вас ждут более 170 км² интерактивных ландшафтов, наполненных головоломками, секретами и битвами с инопланетными врагами.

В игре упор сделан на ближний бой, открытие и сочетание уникальных способностей, а также эмерджентный геймплей. Игроки смогут не только летать на головокружительной скорости, но и вступать в погони с гигантскими монстрами и биться с боссами, требующими тактики и ловкости.

Разработчики обещают продолжить работу над обновлениями, основываясь на отзывах игроков Switch-версии. Новые платформы получат уже доработанный опыт — с учётом пожеланий сообщества.