Для Star Wars Jedi: Survivor стал доступен фанатский текстовый перевод

Команда Team RIG объявила о выходе текстового перевода Star Wars Jedi Survivor. Игра вышла 28 апреля 2023 года и была полностью на английском языке и теперь частично это исправлено. Позже должна выйти и озвучка от студии GamesVoice, на которую уже собрали значительную сумму.
Скачать перевод можно бесплатно с нашего сайта PlayGround.ru.
Этого момента мы ждали не меньше вашего - завершилась работа над самым масштабным переводом, за недолгую историю существования команды! Мы надеемся, что те, кто уже успел пройти игру, сделают это снова вместе с нами и ощутят разницу между машинным переводом и переводом от Team RIG, который делался с пониманием происходящего, и с опорой на мир Звездных Войн. А те люди, которые не запускали игру в ожидании перевода, наконец смогут впервые погрузится в продолжение увлекательной и насыщенной истории Кэла Кестиса. Спасибо всем за ожидание и терпение. Да пребудет с вами Сила!
Star Wars Jedi: Survivor была выпущена 28 апреля 2023 года и доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X.
Ну епть, что сложно что-ли задать вопрос "смогут что сделатЬ?", сложно блин? Надеюсь в переводе такого нет.
Осталось дождаться взлома и можно поиграть.
да осенью 100% в гейпасс добавят
Жду озвучку и взлом.
Отлично. Не зря на распродаже взял
Там и мех перевод был не плохим, который сразу на релизе сделали, без озвучки смысла нет играть.
А многоголосую яндекс озвучку как в Наследии Гогвардса чего не сделали? Не порядок