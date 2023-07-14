Для Star Wars Jedi: Survivor стал доступен фанатский текстовый перевод ©

Команда Team RIG объявила о выходе текстового перевода Star Wars Jedi Survivor. Игра вышла 28 апреля 2023 года и была полностью на английском языке и теперь частично это исправлено. Позже должна выйти и озвучка от студии GamesVoice, на которую уже собрали значительную сумму.

Скачать перевод можно бесплатно с нашего сайта PlayGround.ru.

Этого момента мы ждали не меньше вашего - завершилась работа над самым масштабным переводом, за недолгую историю существования команды! Мы надеемся, что те, кто уже успел пройти игру, сделают это снова вместе с нами и ощутят разницу между машинным переводом и переводом от Team RIG, который делался с пониманием происходящего, и с опорой на мир Звездных Войн. А те люди, которые не запускали игру в ожидании перевода, наконец смогут впервые погрузится в продолжение увлекательной и насыщенной истории Кэла Кестиса. Спасибо всем за ожидание и терпение. Да пребудет с вами Сила!

Star Wars Jedi: Survivor была выпущена 28 апреля 2023 года и доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X.