Студия GamesVoice собрала свыше миллиона рублей на русскую озвучку Star Wars Jedi Survivor ©

28 апреля, творческий коллектив GamesVoice сообщил информацию о том, что объявляется сбор средств на полный перевод Star Wars Jedi: Survivor.

А сегодня, 4 июля, студия сообщила, что сборы превысили 1 миллион 350 тысяч рублей. Это означает, что помимо основного сюжета дубляж будет у всех второстепенных персонажей и массовку, за исключением противников. Для полной локализации нужно собрать еще почти полмиллиона рублей. Узнать дополнительную информацию вы сможете в официальной группе студии дубляжа.

Сейчас мы готовим тексты для озвучки основного сюжета. Несмотря на то, что это весьма трудоёмкая работа (как минимум в кат-сценах реплики нужно уложить в губы), мы планируем начать записи уже в этом месяце.