Студия GamesVoice собрала свыше миллиона рублей на русскую озвучку Star Wars Jedi Survivor

28 апреля, творческий коллектив GamesVoice сообщил информацию о том, что объявляется сбор средств на полный перевод Star Wars Jedi: Survivor.
А сегодня, 4 июля, студия сообщила, что сборы превысили 1 миллион 350 тысяч рублей. Это означает, что помимо основного сюжета дубляж будет у всех второстепенных персонажей и массовку, за исключением противников. Для полной локализации нужно собрать еще почти полмиллиона рублей. Узнать дополнительную информацию вы сможете в официальной группе студии дубляжа.
Сейчас мы готовим тексты для озвучки основного сюжета. Несмотря на то, что это весьма трудоёмкая работа (как минимум в кат-сценах реплики нужно уложить в губы), мы планируем начать записи уже в этом месяце.
500.000р. для озвучки противников? Сильно....
Ну большая часть разговоров, это болтовня антоганистов и грушей для битья.
Стабильно кидаю им по тысяче на каждый проект. Такие проекты должны жить
Новость радует. Игру прошел, но с озвучкой обязательно пере пройду.
Вот он, будущий гейминг по-русски. Помимо самой игры, скидывай деньги еще и на озвучку либо перевод. И так будет в ближайшем будущем почти со всеми ещё не вышедшими играми.
Новость хорошая. Сумма ужасающая. Ждать не буду ибо через год или два я в неё не вернусь это точно.
Соберите лучше эмпресс на кряк
Посредственная отрыжка бомжа, а не игра, которая не заслуживает русской озвучки, хз зачем они вообще на нее собирали
Примитивнейшая игра с минимумом диалогов собрала лям с лохов. Почему?
Ну потому что лохи, это раз. И потому что по известной кало(теперь уже)франшизе.
331 тысяча слов,если что.Из которых больше 200 тысяч - диалоги.Но ты продолжай и дальше срать про минимум диалогов.
Лохализатор, разлогинься.
ну что сказать? а да лахам спасеба))
🤣🤣🤣
Ну что, пора открывать сборы на новую игру, ток ничего не выпускать, потому что часть сотрудников работающих над первыми проектами надо терь распределить на ново собранный. МММ.
Они не выпустили только одну игру. Выпустили под 50.
Вывод - МММ. Шо вы курите, блин?..
у студии десятки выпущенных озвучек.
и о каких сотрудниках (которых нужно распределять) идет речь ?
озвучка игры это не эм.. не как у вас на стройке. где штукатурщику приходится разрываться между двумя объектами. каждым проектом по сути занимается один человек. тобиж куратор. так что они могут взять хоть сотню проектов. или отменить все проекты кроме одного. это ни как не ускорит или не замедлит работу над озвучкой.
единственное что влияет на сроки озвучки, это финансы.