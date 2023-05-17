Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.4 526 оценок

Студия GamesVoice, делающая русскую озвучку для Star Wars Jedi: Survivor, сообщила собранные цифры от нужной суммы

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butcher69
Новости

Три недели назад, 28 апреля, творческий коллектив GamesVoice сообщил информацию о том, что объявляется сбор средств на полный перевод Star Wars Jedi: Survivor.

Приключенческая игра вышла полностью на английском языке и для того чтобы это исправить студии было необходимо собрать сумму в размере 1.8 млн рублей и вот важный рубеж уже достигнут — собрано 1 млн рублей!

Студия GamesVoice с радостью отмечает, что сборы средств на русскую озвучку игры Star Wars Jedi: Survivor преодолели отметку в 1 миллион рублей! Менее чем за три недели! Это означает, что основная сюжетная линия точно будет дублирована. Исторический день для поклонников вселенной «Звёздных войн»!

Не так давно ребята провели трансляцию с голосом "Кэла Кестиса" Михаилом Мартьяновым где обсудили несколько интересных тем.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Уильям Аркетт

А что, молодцы, это реально нужным делом они заняты.

5
Just-a-your-King

Думаю именно таким способом в итоге и озвучат длс для киберпанка.

3
Floww

Как раз когда запилят ру озвучку - оптимизона навалят))

2
SoRaS3

В обзоре СтопГейма, - Не запускайте игру ещё пол года.

-1
Executor666

Диалогов там не то чтобы много...да и какой-то сложностью и художественной ценностью они не обладают. Зато по известной вселенной, а значит можно и лям собрать.

1
Everect

Мне кто-нибудь скажет как оплатить не из России?А то в группе не отвечают.

0
fundamentalist

пока собрали массу донатов на кучу игр, и не один перевод не вышел..

-2
Observia

так только в этом году и начали собирать донаты на подобные озвучки. Это же не так быстро делается.

0
Smalko

Ну тут два моменты, первый, ты похоже не понимаешь как работают сейчас студии и почему такая цена и почему так долго, второй, серьезно, собрать деньги и не перевести? То есть больше 50 вышедших проектов от их студии, собранные силами простых людей, не в счёт?

Зачем гнать людей и говорить такое, если нет понимания банальных процессов? Ты ж наверняка бесплатно будешь играть, если вдруг захочешь :/

0
tvorog8088

Специально просят больше что бы собрать сколько надо)

-3
ЮрийSport

Это здорово! Жаль ждать долго. Надеюсь появится компания которая оперативно всё будет делать. Собирать заранее, проанализировав примерный бюджет и к выходу игры сразу приступать к озвучке.

-6
Левор
Надеюсь появится компания которая оперативно всё будет делать

Как вы себе это представляете? До выхода игры объёмы никому кроме разработчиков неизвестны. А без объёмов нельзя даже примерно предположить бюджет.

4
Scorpion_GamePlay

Та я уже НГ+ начал, ждать неохота.

-7
монcтр

новый успешный вид скама простаков hah

-19
Smalko

Ага, настолько скам, что просто по приколу выпустили больше 50 проектов на ру , hah

0