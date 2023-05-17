Студия GamesVoice, делающая русскую озвучку для Star Wars Jedi: Survivor, сообщила собранные цифры от нужной суммы

Три недели назад, 28 апреля, творческий коллектив GamesVoice сообщил информацию о том, что объявляется сбор средств на полный перевод Star Wars Jedi: Survivor.
Приключенческая игра вышла полностью на английском языке и для того чтобы это исправить студии было необходимо собрать сумму в размере 1.8 млн рублей и вот важный рубеж уже достигнут — собрано 1 млн рублей!
Студия GamesVoice с радостью отмечает, что сборы средств на русскую озвучку игры Star Wars Jedi: Survivor преодолели отметку в 1 миллион рублей! Менее чем за три недели! Это означает, что основная сюжетная линия точно будет дублирована. Исторический день для поклонников вселенной «Звёздных войн»!
Не так давно ребята провели трансляцию с голосом "Кэла Кестиса" Михаилом Мартьяновым где обсудили несколько интересных тем.
А что, молодцы, это реально нужным делом они заняты.
Думаю именно таким способом в итоге и озвучат длс для киберпанка.
Как раз когда запилят ру озвучку - оптимизона навалят))
В обзоре СтопГейма, - Не запускайте игру ещё пол года.
Диалогов там не то чтобы много...да и какой-то сложностью и художественной ценностью они не обладают. Зато по известной вселенной, а значит можно и лям собрать.
Мне кто-нибудь скажет как оплатить не из России?А то в группе не отвечают.
пока собрали массу донатов на кучу игр, и не один перевод не вышел..
так только в этом году и начали собирать донаты на подобные озвучки. Это же не так быстро делается.
Ну тут два моменты, первый, ты похоже не понимаешь как работают сейчас студии и почему такая цена и почему так долго, второй, серьезно, собрать деньги и не перевести? То есть больше 50 вышедших проектов от их студии, собранные силами простых людей, не в счёт?
Зачем гнать людей и говорить такое, если нет понимания банальных процессов? Ты ж наверняка бесплатно будешь играть, если вдруг захочешь :/
Специально просят больше что бы собрать сколько надо)
Это здорово! Жаль ждать долго. Надеюсь появится компания которая оперативно всё будет делать. Собирать заранее, проанализировав примерный бюджет и к выходу игры сразу приступать к озвучке.
Как вы себе это представляете? До выхода игры объёмы никому кроме разработчиков неизвестны. А без объёмов нельзя даже примерно предположить бюджет.
Та я уже НГ+ начал, ждать неохота.
новый успешный вид скама простаков hah
Ага, настолько скам, что просто по приколу выпустили больше 50 проектов на ру , hah