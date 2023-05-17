Студия GamesVoice, делающая русскую озвучку для Star Wars Jedi: Survivor, сообщила собранные цифры от нужной суммы ©

Три недели назад, 28 апреля, творческий коллектив GamesVoice сообщил информацию о том, что объявляется сбор средств на полный перевод Star Wars Jedi: Survivor.

Приключенческая игра вышла полностью на английском языке и для того чтобы это исправить студии было необходимо собрать сумму в размере 1.8 млн рублей и вот важный рубеж уже достигнут — собрано 1 млн рублей!

Студия GamesVoice с радостью отмечает, что сборы средств на русскую озвучку игры Star Wars Jedi: Survivor преодолели отметку в 1 миллион рублей! Менее чем за три недели! Это означает, что основная сюжетная линия точно будет дублирована. Исторический день для поклонников вселенной «Звёздных войн»!

Не так давно ребята провели трансляцию с голосом "Кэла Кестиса" Михаилом Мартьяновым где обсудили несколько интересных тем.