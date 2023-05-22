Вот как создавался полюбившийся в интернете инопланетянин из Star Wars Jedi Survivor ©

Respawn рассказала о создании Тургла (Turgle) из Star Wars Jedi Survivor, маленького зеленого инопланетного лягушонка, который покорил часть интернета после выхода игры.

Зеленый пришелец-лягушонок стал для некоторых самым ярким событием в новой игре Star Wars, поскольку его дизайн, исполнение и характер продолжают доказывать, что все странные существа Star Wars, вопреки нашему здравому смыслу, являются симпатичными чудаками. Естественно, разработчики Star Wars Jedi Survivor из Respawn считают так же и теперь рассказали о том, как дизайн Тургла повлиял на то, что мы так любим в нем

"С одной стороны, вы получаете конкретное задание на конкретного персонажа, где большинство анатомических и повествовательных требований уже направлены в общее русло, что в значительной степени определяет окончательный вид и характер существа", - рассказал Prima Games старший концепт-художник Жан-Франсуа Рей.

С другой стороны, иногда вам просто говорят: "Нам нужна целая куча инопланетян. Мы не знаем, кто они будут, мы не знаем, сколько их нам нужно, но нам точно понадобятся пришельцы, так что просто получайте удовольствие от этого - и от вашего индивидуального творческого процесса".

"Я сделал ряд из примерно 15 эскизов инопланетян, которые должны были жить в районе паба Pyloon's Saloon, и из них были выбраны пять, включая Тургла", - добавляет Рей, объясняя, как Тургл, начиная с его внешности, голоса и заканчивая движениями, появился в результате совместной работы. "Это действительно полностью совместный процесс, и окончательная версия в итоге стала для меня сюрпризом, в очень хорошем смысле".

Рей даже говорит, что ближе к концу разработки команда Respawn начала по-настоящему ценить Тургла и даже делиться мемами о странном парне.

Сценарист Jedi Survivor Дэнни Хоман, который недавно рассказал о работе над BD-1, также высказался о Тургле, объяснив, какую общую повествовательную цель команда преследовала в отношении этого персонажа.

Исследовать, как каждый персонаж в Rambler's Reach воспринимал и относился к Турглу, тоже было очень весело. Он классический подстрекатель, и одной из наших повествовательных целей было сделать его настолько возмутительным, чтобы игроки захотели вернуться, чтобы поговорить с ним в Pyloon's Saloon.