Игроки Star Wars Outlaws найдут в космосе много занятий

Massive Entertainment много говорили о планетах Star Wars Outlaws и доступных на них контенте (включая экстренные события), но что насчет космоса? До сих пор мы видели, как корабли пайков атаковали пираты, и игроки могут помочь в обмен на улучшение отношений с Синдикатом. Однако креативный директор Джулиан Герити пообещал гораздо больше.

В разговоре с IGN Герити сообщил:

Будет много дел. Есть секреты, которые нужно открыть. Есть исследования. Вы можете сканировать в поисках возможностей. И, конечно же, будут живые события в мире.

Вы можете наткнуться на Империю, осматривающую корабль контрабандистов или обломки, излучающие сигналы бедствия (что может быть ловушкой).

Игроки также будут исследовать космические станции и искать возможности, как в городах:

Там будет кантина, там будет бар, там будут люди, с которыми можно поговорить, там будут возможности, там будут столы для сабакка, там будут секреты, там будут исследования.

Часть этого была замечена во время показа игрового процесса Ubisoft Forward.

Будут ли космические действия включать в себя что-то большее, чем вмешательство или космические сражения, еще предстоит выяснить. На данный момент кажется, что космос предлагает игрокам больше, чем просто область, через которую нужно пройти перед высадкой на планетах.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.