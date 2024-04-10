Новые скриншоты Star Wars: Outlaws показывают разнообразные локации из игры

Студия Massive Entertainment совместно с французским издателем Ubisoft Entertainment провели эпичную демонстрацию сюжетного трейлера Star Wars: Outlaws. Теперь мы знаем, что отправиться в новое игровое приключение по вселенной "Звездных Войн" можно будет уже этим летом. Игроков ждет мрачная история о преступнице Кей Весс и ее необычных спутниках, которые были втянуты в нешуточную авантюру и теперь скитаются по разным планетам. Свежая порция скриншотов, которые были опубликованы разработчиками, как раз позволяет оценить разнообразие локаций в Star Wars: Outlaws.
В этом экшене игрокам позволено исследовать различные уникальные планеты из мира "Звездных войн". Приключения Весс приведут ее к шумным мегаполисам и масштабным открытым зонам, где можно будет погонять на спидстере. Каждая планета обещает стать уникальной, как в области дизайна, так и в части ее наполнения. Представленные выше скриншоты из игры показывают, насколько разными могут быть планеты, от заснеженных простор до жарких пустынь.
Выход Star Wars: Outlaws состоится 30 августа на ПК и консолях последнего поколения. Официально игра не будет доступна в России, однако в игре заявлен русский язык.
Пожалуйста юбисофт, только не фаркрай в космосе)
Чё то графон то так себе на скринах. Надеюсь для этого не надо будет мощных систем???)))))
Согласен,к слову анчартед 4 восемь лет назад вышел на прошлом поколении,и графона с анимациями такого уровня и рядом нет.
Джек Воробей интересуется Денуво будет ?