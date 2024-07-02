Разработчики Star Wars Outlaws сообщили новые детали будущей игры

Представители Ubisoft продолжаюь рассказывать все новые подробности о своей первой игре по вселенной "Звездных войн" - Star Wars Outlaws. В недавнем интервью креативный директор игры Джулиан Герити (Julian Gerrity) рассказал несколько интересных фактов.
Для создания кинематографического эффекта в Star Wars Outlaws по умолчанию будет использоваться широкоэкранный режим. Разработка игры ведется уже четыре года, над ней работают 11 студий Ubisoft с командой из примерно 600 человек. На создание игры отчасти вдохновила комедия Мартина Скорсезе "После работы", а цель - создать наиболее богато проработанный мир из всех игр по "Звездным войнам".
События Star Wars Outlaws разворачиваются в открытом мире между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Игроки примут участие в грандиозном ограблении, будут путешествовать по планетам и общаться с такими известными личностями, как Джабба Хатт и Лэндо Калриссиан. Геймплей состоит из стрельбы из укрытия, воздушных боев с участием истребителей Tie Fighter и акробатических элементов. А еще у протагонистки Кей Весс есть маленький космический зверек по кличке Никс, помогающий ей собирать предметы и попутно отвлекать врагов.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series и PC.
Красивая картинка не сделала Avatar хорошей игрой.Да хоть сто студий будет её разрабатывать,если у вас персонажи мерзкие уроды во всех смыслах,повесточная история из ж...ы и унылый гринд аванпостов,то опять будет провал.)
Ну Аватар и не является плохой игрой. 7 баллов заслуживает 100%. Кому то нравится, а кому то не нравится... Так всегда было, есть и будет. Всем угодить невозможно. Для меня эта игра была как медитация)) расслабляла, пока шастал по всем этим красивым местам
Картинка прикольная. "Ну что животина пошли в открытый мир чтоль".
Если серьезно посмотрим что на релизе будет.