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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 713 оценок

Star Wars Outlaws номинирована на две премии Golden Joystick

Gruz_
Новости

Star Wars Outlaws была очень плохо принята фанатами и получила низкие оценки от критиков. После релиза в соцсетях появилось множество негативных отзывов в адрес игры. В частности, фанаты отмечали, что боевка получилась слишком рваной, а стелс - нелепым. И несмотря на все это, игра номинирована на две премии Golden Joystick, что не может не шокировать. Игру номинировали в категории «Лучшая главная роль» и «Лучшее звуковое оформление».

Первая номинация - это заслуга Умберли Гонсалес. Она была номинирована за исполнение роли Кей Вес. То есть в основу номинирования легла именно работа Гонсалес, что выглядит довольно справедливо, но учитывая все возникшие разногласия, это может не понравиться фэндому.

А вот вторая номинация может вызвать немало вопросов. Игру номинировали за лучшее звуковое оформление, что уже кажется перебором, учитывая, что Black Myth: Wukong не была даже номинирована на звание лучшей игры года для консолей или ПК.

Ранее Ubisoft сообщила, что продажи Star Wars Outlaws не соответствуют ожиданиям и что сейчас разработчики доводят игру до ума. Чтобы хоть как-нибудь поднять продажи, со следующего месяца игру будут продавать в Steam.

Процесс голосования завершится 1 ноября. Кроме того, впереди еще номинация «Игра года» (Ultimate Game of Year), в которую, хочется надеяться, будут выдвинуты только достойные игры.

-12
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
DenisKarabass

Хахахаха

1
SharpDuke

Умберли- это он, она или оно?

1
shurasick876

Да)

1
saa0891
Star Wars Outlaws номинирована на премию очередной хлам от Юбисофт
1
caliskan

Почему то в лучшее звуковое оформление silent hill 2 не попал, хотя он явно лучше всех остальных

0
Destroited

Полностью согласен !

0
Пользователь ВКонтакте

Ой как неожиданно, а. Кто бы мог подумать, что все эти премии купленные // Александр Ковалёв

0
taotahu1992

Пропихивают как могут)

0
BluntZebulon
Игру номинировали за лучшее звуковое оформление, что уже кажется перебором, учитывая, что Black Myth: Wukong не была даже номинирована на звание лучшей игры года для консолей или ПК.

То есть Outlaws попала во второстепенную номаницию, а Black Myth даже не удостоилась главной? Как 2 этих события связаны между собой?

0
ZackSnyder

блэк мифу фигу, а этому мусору аж 2...мир звезданулся.

0
Grimnebulin

Все эти "оскары" как игровые так и киношные давно превратились в цирк с конями, не знаю как вам, а мне уже пофиг на то, кто и на что там номинируется.

0
Punisher1

Первая номинация анимации ближнего боя года. Вторая номинации Цена года. На этом номинации ...

0
Destroited
Star Wars Outlaws номинирована на две премии Golden Joystick

И не гласно наминирована на премию "а что это за жаба страхолюдная ? мы вроде с нормальной актрисы внешность срисовать хотели" и пальмовая ветвь в номинации "лгбт помоище за гранью здравого смысла", ну и конечно не будем забывать про золотой глобус за "всратую оптимизацию и самые убогие анимции на самом ублюдочном движке нашего времени"

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Пользователь ВКонтакте

Хаха фанатиков опять умыли) ну фанствуйте дальше, ваше нытье очень важно для нас // Денис Иванов

-1