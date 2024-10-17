Star Wars Outlaws номинирована на две премии Golden Joystick

Star Wars Outlaws была очень плохо принята фанатами и получила низкие оценки от критиков. После релиза в соцсетях появилось множество негативных отзывов в адрес игры. В частности, фанаты отмечали, что боевка получилась слишком рваной, а стелс - нелепым. И несмотря на все это, игра номинирована на две премии Golden Joystick, что не может не шокировать. Игру номинировали в категории «Лучшая главная роль» и «Лучшее звуковое оформление».

Первая номинация - это заслуга Умберли Гонсалес. Она была номинирована за исполнение роли Кей Вес. То есть в основу номинирования легла именно работа Гонсалес, что выглядит довольно справедливо, но учитывая все возникшие разногласия, это может не понравиться фэндому.

А вот вторая номинация может вызвать немало вопросов. Игру номинировали за лучшее звуковое оформление, что уже кажется перебором, учитывая, что Black Myth: Wukong не была даже номинирована на звание лучшей игры года для консолей или ПК.

Ранее Ubisoft сообщила, что продажи Star Wars Outlaws не соответствуют ожиданиям и что сейчас разработчики доводят игру до ума. Чтобы хоть как-нибудь поднять продажи, со следующего месяца игру будут продавать в Steam.

Процесс голосования завершится 1 ноября. Кроме того, впереди еще номинация «Игра года» (Ultimate Game of Year), в которую, хочется надеяться, будут выдвинуты только достойные игры.