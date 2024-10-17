Star Wars Outlaws номинирована на две премии Golden Joystick

Star Wars Outlaws была очень плохо принята фанатами и получила низкие оценки от критиков. После релиза в соцсетях появилось множество негативных отзывов в адрес игры. В частности, фанаты отмечали, что боевка получилась слишком рваной, а стелс - нелепым. И несмотря на все это, игра номинирована на две премии Golden Joystick, что не может не шокировать. Игру номинировали в категории «Лучшая главная роль» и «Лучшее звуковое оформление».
Первая номинация - это заслуга Умберли Гонсалес. Она была номинирована за исполнение роли Кей Вес. То есть в основу номинирования легла именно работа Гонсалес, что выглядит довольно справедливо, но учитывая все возникшие разногласия, это может не понравиться фэндому.
А вот вторая номинация может вызвать немало вопросов. Игру номинировали за лучшее звуковое оформление, что уже кажется перебором, учитывая, что Black Myth: Wukong не была даже номинирована на звание лучшей игры года для консолей или ПК.
Ранее Ubisoft сообщила, что продажи Star Wars Outlaws не соответствуют ожиданиям и что сейчас разработчики доводят игру до ума. Чтобы хоть как-нибудь поднять продажи, со следующего месяца игру будут продавать в Steam.
Процесс голосования завершится 1 ноября. Кроме того, впереди еще номинация «Игра года» (Ultimate Game of Year), в которую, хочется надеяться, будут выдвинуты только достойные игры.
Хахахаха
Умберли- это он, она или оно?
Да)
Почему то в лучшее звуковое оформление silent hill 2 не попал, хотя он явно лучше всех остальных
Полностью согласен !
Ой как неожиданно, а. Кто бы мог подумать, что все эти премии купленные // Александр Ковалёв
Пропихивают как могут)
То есть Outlaws попала во второстепенную номаницию, а Black Myth даже не удостоилась главной? Как 2 этих события связаны между собой?
блэк мифу фигу, а этому мусору аж 2...мир звезданулся.
Все эти "оскары" как игровые так и киношные давно превратились в цирк с конями, не знаю как вам, а мне уже пофиг на то, кто и на что там номинируется.
Первая номинация анимации ближнего боя года. Вторая номинации Цена года. На этом номинации ...
И не гласно наминирована на премию "а что это за жаба страхолюдная ? мы вроде с нормальной актрисы внешность срисовать хотели" и пальмовая ветвь в номинации "лгбт помоище за гранью здравого смысла", ну и конечно не будем забывать про золотой глобус за "всратую оптимизацию и самые убогие анимции на самом ублюдочном движке нашего времени"
Хаха фанатиков опять умыли) ну фанствуйте дальше, ваше нытье очень важно для нас // Денис Иванов