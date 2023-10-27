Ubisoft отложила "крупную игру" на следующий финансовый год

Компания Ubisoft сообщила, что отложила выпуск "крупной игры", которую ранее планировала выпустить к концу марта 2024 года.
Издательство отметило задержку в своем финансовом отчете за первую половину финансового года.
Хотя конкретное название игры не называется, многие предположили, что речь идет о Star Wars Outlaws, которая была официально представлена в этом году.
Компания решила запустить эту другую крупную игру в 2024-25 финансовом году, чтобы максимизировать создание стоимости.
Еще в мае, до официального анонса Star Wars Outlaws, сообщалось, что Ubisoft планирует выпустить свою игру с открытым миром Star Wars в начале 2024 года.
Два источника сообщили Kotaku, что выход игры запланирован на текущий финансовый год компании, который заканчивается 31 марта 2024 года.
Однако они также предупредили, что этот срок, скорее всего, слишком амбициозен, и сообщили, что в конечном итоге релиз игры будет перенесен на следующий финансовый год, который закончится в марте 2025 года.
Это согласуется с новым заявлением Ubisoft, если Star Wars Outlaws действительно является той игрой, о которой идет речь.
skull and ...?
beyond good and evil)))
не успевают матерные шейдеры прикрутить походу.