Ubisoft выпустила демоверсию Star Wars Outlaws на всех платформах

Star Wars Outlaws имела все шансы на успех, но, к сожалению, не смогла оправдать ожиданий. Экшен в открытом мире дебютировал в очень плохом техническом состоянии, что фактически привело к отказу от игры значительной части фанатов. Однако компания подготовила множество патчей, которые не только исправили досадные проблемы, но и изменили работу некоторых критикуемых механик.
Следующее дополнение будет представлено завтра, но Ubisoft приготовила сюрприз. Star Wars Outlaws только что получила бесплатную демоверсию. Поэтому это прекрасная возможность протестировать игру. Однако перенести сохранения из демо-версии в полную версию невозможно. Это связано с тем, что общий фрагмент не относится к началу истории.
- Отправляйтесь на легендарную планету Татуин в роли разбойницы Кей Весс и ее верной спутницы Никс.
- Найдите наемника, готового присоединиться к вашей команде. Чтобы найти его, вам придется прокатиться на своем спидере по песчаным дюнам, где царит беззаконие.
- Сразитесь с Картелем Хаттов, Таскенскими рейдерами и другими опасностями.
- Выполняйте задания в Мос-Эйсли, сыграйте несколько раундов в кессельский саббак и отправляйтесь за пределы города, чтобы увидеть, какие возможности ждут вас в открытом мире.
- Садитесь за штурвал своего корабля и сразитесь с угрозами открытого космоса Татуина в космических боях.
Демоверсия доступна для загрузки на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
а смысл . репутация у игры так себе уже
демку вообще в начале по классике нужно а никогда проблемы с продажами...
Вовремя.
Хорошая новость для пиратов, ибо взломают через демо.
Если на демо денуво, то нет. Тем более взлом был один раз с метамарфоз и то из-за того, что там уже полная игра была
Не, там другой принцип, пример: игра Outriders. Так как демо-версия бесплатная, некоторые манипуляции "заставляют думать" исполняющие файлы, что игра демо, хотя она полная.
ну это при условии что программисты поленились и использовали один и тот же исходный код как для демки так и для релизной версии.
Ну отчасти возможно прав, есть только одно но, если в ближайшее время появится на торрентах, то это сами Юбики слили такую возможность пиратам))
вам нужно сделать скидку хотя бы 90 % если хотите чтобы люди купили этот кал :D ни как не 70 )
Для тех, кто хочет пощупать:
steam://launch/3515950
Какое-то реверсивное мышление у них. Нужно начинать с этого, фиксировать отзывы, подготовить релиз, выпускать игру и дополнять её дополнениями и исправлениями.
Что же, умей эта контора принимать разумные решения - была бы она совсем другой, как и её выкидыши:)