Ubisoft выпустила демоверсию Star Wars Outlaws на всех платформах

Star Wars Outlaws имела все шансы на успех, но, к сожалению, не смогла оправдать ожиданий. Экшен в открытом мире дебютировал в очень плохом техническом состоянии, что фактически привело к отказу от игры значительной части фанатов. Однако компания подготовила множество патчей, которые не только исправили досадные проблемы, но и изменили работу некоторых критикуемых механик.

Следующее дополнение будет представлено завтра, но Ubisoft приготовила сюрприз. Star Wars Outlaws только что получила бесплатную демоверсию. Поэтому это прекрасная возможность протестировать игру. Однако перенести сохранения из демо-версии в полную версию невозможно. Это связано с тем, что общий фрагмент не относится к началу истории.

Отправляйтесь на легендарную планету Татуин в роли разбойницы Кей Весс и ее верной спутницы Никс.

Найдите наемника, готового присоединиться к вашей команде. Чтобы найти его, вам придется прокатиться на своем спидере по песчаным дюнам, где царит беззаконие.

Сразитесь с Картелем Хаттов, Таскенскими рейдерами и другими опасностями.

Выполняйте задания в Мос-Эйсли, сыграйте несколько раундов в кессельский саббак и отправляйтесь за пределы города, чтобы увидеть, какие возможности ждут вас в открытом мире.

Садитесь за штурвал своего корабля и сразитесь с угрозами открытого космоса Татуина в космических боях.

Демоверсия доступна для загрузки на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.