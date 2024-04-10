Злодей из "Мандалорца" может появиться в Star Wars Outlaws

Одна из самых сильных сторон новых медиа «Звездных войн» — это исследование неизведанных уголков галактики и знакомство с новыми персонажами на этом пути. Star Wars Outlaws, похоже, продолжат эту тенденцию, но она также вернёт некоторые забытые лица, например, Леди Ки’ру в исполнении Эмилии Кларк из фильма «Соло: Звёздные войны: Истории» 2018 года. Однако она, возможно, не единственный появившийся дополнительный персонаж, поскольку новый сюжетный трейлер игры предполагает появление грозного злодея из «Мандалорца».
Новый трейлер космической игры подтверждает присутствие Штурмовиков Смерти — зловещей военной силы, которой владеет мофф Гидеон. Гидеон, которого в сериале Disney+ «Мандалорец» играет звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, отдает предпочтение солдатам смерти в своей кавалерии во время его попыток очистить планету Мандалор. Он также продолжил создание Темного солдата, что стало шагом вперед в войне дроидов.
Хотя нет никаких веских доказательств существования Гидеона, как в случае с Кирой, ютубер «AndyReloads» в своем обзоре трейлера предполагает, что отношения Ubisoft с Эспозито могут придать уверенности в повторном появлении персонажа. Эспозито ранее играл Антона Кастильо, антагониста Far Cry 6, последнего дополнения к давно существующей франшизе игр с открытым миром. Вряд ли кто-то удивится, увидев небольшую эпизодическую роль Гидеона в исполнении Эспозито, учитывая связи с Ubisoft.
Штурмовики Смерти - просто элитное подразделение и по большей части они тусили с Кренником и Трауном. Их ставили рядом с любым значимым персонажем в империи, так что Гедеон тут точно за уши притянут =)
а бейби йода будет?