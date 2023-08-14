Stardew Valley получит официальную поваренную книгу в следующем году ©

Скоро фанаты Stardew Valley смогут приготовить самые знаковые рецепты приключения в реальности, ведь вот-вот должна выйти официальная поваренная книга игры под названием The Official Stardew Valley Cookbook. Том будет содержать более пятидесяти рецептов, разделенных по сезонам, и будет сопровождаться новыми иллюстрациями.

Книга рецептов будет запущена в апреле 2024 года, через два месяца после восьмой годовщины игры, и будет подписана Эриком Бароне, разработчиком игры, более известным как ConcernedApe, и Райаном Новаком, уже соавтор гайда игры. Как уже упоминалось, она будет сопровождаться официальными иллюстрациями, с блюдами, которые будут сфотографированы.

С момента запуска в 2016 году успех Stardew Valley никогда не уменьшался. Вокруг игры сформировалось большое сообщество энтузиастов, которые наверняка будут рады возможности готовить, как главные герои игры.

Среди включенных рецептов будут тыквенный суп и бургер для выживания на осень, крабовый пирог и розовый пирог на лето, и это лишь некоторые из них.

Stardew Valley доступна для ПК, PS4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных систем. В нее также можно играть с обратной совместимостью на PS5 и Xbox Series X/S.