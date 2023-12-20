13 миллионов игроков наиграли более 22 миллионов дней - Bethesda поделилась статистикой Starfield

Несмотря на свои масштабы, космическая эпопея Bethesda еще может многое рассказать своим поклонникам: запуск Starfield был только началом, о чем свидетельствует дорожная карта на 2024 год, полная новых возможностей.
Это также связано с невероятным успехом игры: как видно из данных, с момента запуска Starfield превысила 13 миллионов игроков. Приведенное число игроков тесно связано с другими деталями внутриигровой статистики игроков, представленной Bethesda:
- Среднее время на одного игрока в Starfield — 40 часов;
- В игру играли в общей сложности 22 284 331 день более 13 миллионов пользователей;
- Время, затраченное на постройку космического корабля, составляет 26 027 845 часов;
- Посещено 1 972 345 902 планеты;
- Игроки Starfield создали 4 575 290 аванпостов;
- Самая опасная фракция - это фракция Эклиптики, с общим количеством смертей 12 276 466;
- Ашта, однако, являются самыми смертоносными инопланетными существами: в общей сложности они убили 1 712 447 человек;
- Любимая еда игроков — Battlemeal Multipach: съедено 18 395 892 штуки;
- Оружием, нанесшим наибольшее количество убийств, является Combatech Beowulf: с его помощью было совершено 592 023 360 убийств;
- Сила, наиболее часто используемая игроками, - это «Sense Star Stuff».
Несмотря на недостатки и достоинства игры, Starfield — это успех Microsoft в 2023 году.
Ubisoft одобряет
Довольно клевая статистика, среднее время на игрока 40 часов это очень много, учитывая что игра в геймпассе, по сути бесплатная для очень большого количества людей, и многие могли просто на шару скачать поиграть минут 20 и удалить
Очень хорошо для такой отличной игры
13 миллионов любителей унылой поделки Тодда Говарда, наиграло более 22 миллионов дней.
Унылая только для тех у кого нет терпения.