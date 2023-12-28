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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 5 108 оценок

Актеры фильма "Мятежная Луна" поиграли в Starfield

Simple Jack
Новости

Актеры фильма «Мятежная Луна» сыграли в Starfield для промо-ролика Netflix. София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Михил Хейсман, Стаз Нэйр и Э. Даффи полетали по космосу, уворачиваясь от астероидов и сталкиваясь с противниками. Далее они побегали по собственному кораблю, а в конце заявили, что Starfield — «невероятная игра» с кучей возможностей.

Фильм «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» режиссера Зака Снайдера вышел в цифровом формате 22 декабря на Netflix. До этого космический боевик выпустили в ограниченный прокат.

Лента не понравилась журналистам — они назвали ее скучной и раскритиковали за структуру повествования и слабый сюжет. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила лишь 25% «свежести».

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-14
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Alex40001

кхм .... подобное к подобному....

4
Garris1304

Мятежная луна вполне себе неплохой фильм. по крайней мере после 15 минут игры его не охото выключить, как старфилд после часа.

-2
hatenemy Garris1304

Да там с первых минут видно о чем на самом деле кино

1
Lunersun

Соболезную.

4
Deniss Petrenko

А что соболезновать? Они вроде довольны после того, как это закончилось))

1
-zotik-

Им заплатили, что соболезновать))

2
Sigaretro

Три натужные рожи после солидного денежного перевода, фальшиво делают вид увлечённых и счастливых копрофилов. Им бы еще Гамаза за компанию..

4
GeNDaLF 48

да-же если им искренне понравилось играть в этот обрубок лучшего геймплея что есть с СФ, то они очень сильно огорчаться когда начнут проходить игру. Исключение будет только в том случае если они до СФ ни во что хорошее или вообще не играли в игры.

1
xxREMAGxxIxxGAMERxx

актёрам съёмочная площадка, геймерам игры, каждый должен заниматься своим делом.

1
VIGITAL ART

Не факт что они вообще в игры играют...так что возможно им реально зашло)

0
SoRaS3

Норм. )

-1