Bethesda показала новый трейлер Starfield с песней группы Imagine Dragons

На днях музыкальный коллектив Imagine Dragons опубликовал намек на некую коллаборацию с предстоящей грандиозной ролевой игрой Starfield, а уже сегодня в сети появился результат этой совместной работы - клип на песню "Children of the Sky".
Ролик полностью состоит из геймплейных кадров и должен придти по вкусу поклонникам творчества рок-группы, которые в прошлом записали гимн чемпионата мира по League of Legends 2014 года под названием "Warriors", а также ответственны за "Enemy" - одну из самых популярных песен из мультсериала "Аркейн".
По поводу песни вокалист Imagine Dragons и заядлый любитель игр Дэн Рейнольдс сказал следующее:
Bethesda создала культовые игры, в которые мы играем большую часть своей жизни, и для нас большая честь сотрудничать в создании этой песни для Starfield. Песня, как и игра, задает некоторые из самых сложных вопросов, с которыми мы сталкиваемся как люди, пытающиеся найти свое место во Вселенной.
Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Их рекламная компания - что-то на богатом
на гребне волны. "от солнца до созвездия девы леса косогоры да баги бетхесда моя ты бетфесда .... годами ни счесть парсеки / джетпаком ни счесть километры ... бетхесда моя ты бетфесда .... "©ну чет примерно так
до слёз
До души пробило
до boundary reached
Как то очень скучно у них вышло, нытье прям
Даже песТня такая же нудная и безликая, какой окажется игра. Очень хочется ошибаться, но всё пока на это намекает.
Прекрасная композиция, но гениальная главная тема Морровинда до сих пор вне досягаемости.
И Обливион, и Скайрим
Ну Соула к сожалению, мы больше не услышим
Одно не понимаю, зачем показывать такие просторы если там "boundary reached"
если это будет сейчас так же эпично как скурим в своё время, может и пойдёт.
Сверху радуга напрягает, энтузиазма не добавляет точно.
Где летающая, пердящая рыба?
Душевно!
Жду минусов.... Полная х**та
И вот про это говорили, что лучшая рок-группа!? Серьёзно?
Да, не хрень, даже хорошо, но это же чистая современная попса без грамма рока!
Мда, я лучше дальше буду слушать Металлику, Моторхерт, Фуу Файтерс и прочих.
По мне оно тоже больше поп, нежели рок.
Вышло хорошо, но для меня очень безлико. Я после двух прослушиваний всё равно мотив через 5 минут забыл, ухо не смогло зацепиться ни за что в композиции.
всеобщий трэнд. когда в тачке летом что-то из фуфайтерс или блэк кей врубишь, весь молодняк рожи кривит )))
Хорошо и раньше про них ничего не знал... Пересмотрел со своей музыкой еще раз этот ролик.
слушай моргенштерна и дальше