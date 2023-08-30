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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 746 оценок

Bethesda показала новый трейлер Starfield с песней группы Imagine Dragons

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butcher69
Новости

На днях музыкальный коллектив Imagine Dragons опубликовал намек на некую коллаборацию с предстоящей грандиозной ролевой игрой Starfield, а уже сегодня в сети появился результат этой совместной работы - клип на песню "Children of the Sky".

Ролик полностью состоит из геймплейных кадров и должен придти по вкусу поклонникам творчества рок-группы, которые в прошлом записали гимн чемпионата мира по League of Legends 2014 года под названием "Warriors", а также ответственны за "Enemy" - одну из самых популярных песен из мультсериала "Аркейн".

По поводу песни вокалист Imagine Dragons и заядлый любитель игр Дэн Рейнольдс сказал следующее:

Bethesda создала культовые игры, в которые мы играем большую часть своей жизни, и для нас большая честь сотрудничать в создании этой песни для Starfield. Песня, как и игра, задает некоторые из самых сложных вопросов, с которыми мы сталкиваемся как люди, пытающиеся найти свое место во Вселенной.

Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Standfer

Их рекламная компания - что-то на богатом

6
Alex40001

на гребне волны. "от солнца до созвездия девы леса косогоры да баги бетхесда моя ты бетфесда .... годами ни счесть парсеки / джетпаком ни счесть километры ... бетхесда моя ты бетфесда .... "©ну чет примерно так

3
Freund Benno

до слёз

4
trevl312

До души пробило

0
Total Craft

до boundary reached

1
Hainit

Как то очень скучно у них вышло, нытье прям

3
Garris1304
2
TRIAL666

Даже песТня такая же нудная и безликая, какой окажется игра. Очень хочется ошибаться, но всё пока на это намекает.

2
Laicus

Прекрасная композиция, но гениальная главная тема Морровинда до сих пор вне досягаемости.

1
Royal_Raven

И Обливион, и Скайрим

1
deusMarshall Royal_Raven

Ну Соула к сожалению, мы больше не услышим

0
Total Craft

Одно не понимаю, зачем показывать такие просторы если там "boundary reached"

1
grendel777

если это будет сейчас так же эпично как скурим в своё время, может и пойдёт.

0
Master Ken

Сверху радуга напрягает, энтузиазма не добавляет точно.

0
IvanKote

Где летающая, пердящая рыба?

0
Alkobarin

Душевно!

0
JoyS2337

Жду минусов.... Полная х**та

0
Кей Овальд

И вот про это говорили, что лучшая рок-группа!? Серьёзно?
Да, не хрень, даже хорошо, но это же чистая современная попса без грамма рока!

Мда, я лучше дальше буду слушать Металлику, Моторхерт, Фуу Файтерс и прочих.

-1
Кибербананька

По мне оно тоже больше поп, нежели рок.
Вышло хорошо, но для меня очень безлико. Я после двух прослушиваний всё равно мотив через 5 минут забыл, ухо не смогло зацепиться ни за что в композиции.

3
grendel777

всеобщий трэнд. когда в тачке летом что-то из фуфайтерс или блэк кей врубишь, весь молодняк рожи кривит )))

0
Serious Ash

Хорошо и раньше про них ничего не знал... Пересмотрел со своей музыкой еще раз этот ролик.

-12
CURiOSiTY7

слушай моргенштерна и дальше

2