Дополнение Shattered Space для Starfield может выйти в сентябре

Возможно, у нас появилась более точная дата выхода Shattered Space, первого крупного дополнения к Starfield. По данным Odahfield в Twitter, Shattered Space выйдет в сентябре. Ожидается, что трейлер с указанием конкретной даты выйдет 20 августа во время или около Gamescom Opening Night Live.

В дополнение к объявлению даты выхода Shattered Space, Bethesda, как ожидается, объявит о следующем дополнении Starborn, которое выйдет в 2025 году. Если выпуск Starborn в 2025 году точен, он попадет в планы Тодда Говарда по ежегодным расширениям Starfield.

Что касается Shattered Space, то полные подробности о том, что будет в этом дополнении, пока не разглашаются. Все, что известно на момент публикации, это то, что это будет новое сюжетное дополнение к игре.

Таинственная сила пробуждается в городе Дазра на скрытом родном мире Дома Ва'Руун. Расследуйте пугающую космическую угрозу, исследуйте новую планету и найдите уникальное оружие, скафандры и снаряжение в этом совершенно новом приключении.