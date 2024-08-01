Дополнение Shattered Space для Starfield может выйти в сентябре

Возможно, у нас появилась более точная дата выхода Shattered Space, первого крупного дополнения к Starfield. По данным Odahfield в Twitter, Shattered Space выйдет в сентябре. Ожидается, что трейлер с указанием конкретной даты выйдет 20 августа во время или около Gamescom Opening Night Live.
В дополнение к объявлению даты выхода Shattered Space, Bethesda, как ожидается, объявит о следующем дополнении Starborn, которое выйдет в 2025 году. Если выпуск Starborn в 2025 году точен, он попадет в планы Тодда Говарда по ежегодным расширениям Starfield.
Что касается Shattered Space, то полные подробности о том, что будет в этом дополнении, пока не разглашаются. Все, что известно на момент публикации, это то, что это будет новое сюжетное дополнение к игре.
Таинственная сила пробуждается в городе Дазра на скрытом родном мире Дома Ва'Руун. Расследуйте пугающую космическую угрозу, исследуйте новую планету и найдите уникальное оружие, скафандры и снаряжение в этом совершенно новом приключении.
Как-то пофиг вообще. Эту игру уже не исправить дополнениями, она изначально сделана плохо.
а что именно не так, если вкратце? А то не следил за этой игрой даже до ее выхода и соответственно после
много багов в целом игра средняя как и скайрим как и все другие игры беседки
Не настолько игра плоха как Хейтеры говорят. Она устаревшая просто, постоянные загрузки чего только стоят. Баги кстати как обычно у беседки в старфилде практически не было, а сейчас вообще их трудно найти.
Практически куда не плюнь есть фундаментальная проблема в сравнении с прошлыми играми. Если прокачка то в большинстве своем тупой фарм рандомной живности на планете даст тебе опыта за 5 минут больше, чем за часы квестов или чистки аванпостов (а другого контента на планетах и нету). Если в прошлых играх были точки интереса которые ты все время видел перед собой и бежал к ним, то тут этого нету(так как мир то поделен на планеты и на 97-98% нет контента), а мир игры невероятно скучен, планеты это тупо бег между точками аванпостов и какой-то хрени которая даст 20опыта за сканирование, когда убийство рандомного моба 100-200. Квестов интересных невероятно мало, все остальное уровня дроч ммо и без нормальных наград. Все умения качаются по принципу убей 50 мобов получить возможность прокачать 1ур навыка, для второго убей 100мобов и так 3раза на каждый навык который даст +10/20/30%урона. Только фракции хоть немного сносны, но в каждой всего пару интересных и красивых квестов, все остальное принеси/отнеси/убей. Стрельба на уровне фолыча(норм но скучно), а вот модернизация пушек хуже фолыча, что для игры в таком сетинге супер хреново выглядит. В это просто не интересно играть, мир ощущается тупо мертвым, а когда ты вроде и не чистишь миры, а тебе за 3-5 посадок на планету встречается тот же самый аванпост(1:1 даже трупы нпс там же при том именные), становится совсем плохо. Ах да сюжет про избранного, это какая херовая калька из скайрима.
А ещё фризы (на компе, где даже рдр 2 уже не тормозит) и симулятор загрузок
эта "таинственная сила" и "пугающая угроза" - скорее всего очередные баги и вылеты.
Я ориг то не прошёл, как и ни один скайрим // Дмитрий Колесов
Всегда нравилось исследовать новые земли, но тут итак, всего было слишком много; и на фоне всего, даже новые: локации, квесты, и транспорт, вызывают лишь ангедонию.
Примерно ничего там не будет. Ну добавят еще пару миссий, может ствол и даже машинку, но по факту игра откровенно неудачная и править её придется долго.
Ждёмс-с-с
Вот бы длс было отдельным в главном меню
Как раз сюжетной линии за Дом Ва'Руун и не хватало в оригинальной игре. Будет хороший повод перепройти Старфилд. К тому же наверняка за это время появились хорошие моды для него.