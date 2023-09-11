Геймдиректор Starfield отказался назвать сроки выхода DLC..

Ролевые игры Bethesda Game Studios имеют тенденцию быть умопомрачительно масштабными даже на старте, и продолжают расти в размерах, получая значительную поддержку после запуска в виде различных обновлений и дополнений. Недавно вышедшая Starfield, судя по всему, будет развиваться по той же траектории, но хотя мы знаем, что Bethesda выпустит DLC для научно-фантастической RPG, когда именно мы можем ожидать это DLC?
Ответ на этот вопрос пока не ясен. В недавнем интервью Famitsu геймдиректор Тодд Говард подтвердил, что Starfield действительно получит DLC, однако не стал уточнять, когда именно это произойдет. Он сказал:
Мы выпустим DLC, но когда мы его выпустим - это секрет.
Первое сюжетное расширение для Starfield уже подтверждено. Оно называется Shattered Space и входит в состав Premium и Constellation изданий игры. Перед запуском игры Говард также сообщил, что после запуска к ней будет выпущено "много" DLC "разного размера".
Starfield привлекла более 6 млн. игроков на всех платформах, став самым крупным запуском Bethesda на сегодняшний день, а в день релиза число одновременных игроков превысило 1 млн. человек.
Starfield доступна на Xbox Series X/S и ПК.
Ну ясен перец, что секрет. Еще же неизвестно, когда сделают Community Patch. Как только фанаты его выпустят, можно добавить туда скинов, причесок и другой лабуды и продать как свой DLC, Skyrim anniversary edition тому пример.
Патч сделают только в следующем году, так как новый CK выйдет только 2024.
Потому что в планы не входило такое ))))))
2023 на снегу нет следов.
Какие следы, если ног нет?..
На... прашивается, зачем тебе следы от ног на снегу?
DLC? а релиз игры когда будет? с оптимизацией там с русским языком например? Игра неплохая (не шедевр) но патчей нету 11 дней) это рофл
"быть умопомрачительно масштабными даже на старте, и продолжают расти в размерах,"
Так это минус. От них банально устаёшь, я уж молчу про ДЛС, которые ещё больше увеличивают игру.
Они на старте показали всем то. что называется лохотрон.И умопомрачительные они в сторону негативную...так как все еще раз увидели что такое западные проекты на самом деле...и как их раскручивают купленные издания и журналисты...весь этот их лютый шлак.
какой нафиг DLC! Пусть оптимизацию подвезут сперва
ДЛС? Скорее всего просто недоделанный кусок игры, который они вырезали и просто загонят по фулл прайсу, когда допилят.
Еще бы.Адепты этого шлака будут оспаривать то что они едят несвежий субпродукт жизнидеятельности живого организма.Те же шароварные противвсего русского...либерасты и прочие.Которым вершина Балдурс Гейтс 3 не дает покоя.Эти дегенераты всю жизнь будут есть этот продукт...
Лучше так чем как поляки - "длц за год"
"ой, за два"
"ой, за три"
Да, лучше пусть не парятся, этот кусок баганого кода(Obosralfield) вряд ли можно чем то улучшить/исправить.