Художник Bethesda объяснил, почему в Starfield нет расчленёнки

Ведущий художник персонажей Bethesda Деннис Меджильонес, работавший над The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 и Starfield, объяснил, почему в космическом приключении отсутствует система расчленений, привычная игрокам по другим проектам студии.

По его словам, причин две: неподходящая тематика и технические ограничения. Меджильонес объяснил, что Starfield выдержана в более серьёзном тоне, вдохновлённом «Звёздным путём» и «Пространством». В такой атмосфере расчленёнка должна быть реалистичной и серьёзной, что противоречит духу игры.

Для сравнения, в Fallout расчленения стали частью чёрного юмора, который подчёркивал стилизованный постапокалипсис.

«Fallout — это ироничная игра, где беспорядок и насилие создают часть веселья. А в Starfield такой подход просто не подходил тематически», — отметил художник.

Вторая причина — сложность реализации. Персонажи в Starfield носят скафандры и сложную экипировку. Чтобы сделать повреждения реалистичными, пришлось бы учитывать множество мелочей, например, как разрезать шлемы или создавать «заглушки» для срезов на телах.

Отказ от системы расчленений позволил авторам сосредоточиться на других аспектах игры. Однако это решение вызвало споры. Некоторые фанаты считают, что отсутствие такого контента могло снизить эмоциональную вовлечённость, ведь, как отмечал один из создателей Fallout Тим Кейн, «насилие хорошо продаётся».