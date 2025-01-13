Художник Bethesda объяснил, почему в Starfield нет расчленёнки

Ведущий художник персонажей Bethesda Деннис Меджильонес, работавший над The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 и Starfield, объяснил, почему в космическом приключении отсутствует система расчленений, привычная игрокам по другим проектам студии.
По его словам, причин две: неподходящая тематика и технические ограничения. Меджильонес объяснил, что Starfield выдержана в более серьёзном тоне, вдохновлённом «Звёздным путём» и «Пространством». В такой атмосфере расчленёнка должна быть реалистичной и серьёзной, что противоречит духу игры.
Для сравнения, в Fallout расчленения стали частью чёрного юмора, который подчёркивал стилизованный постапокалипсис.
«Fallout — это ироничная игра, где беспорядок и насилие создают часть веселья. А в Starfield такой подход просто не подходил тематически», — отметил художник.
Вторая причина — сложность реализации. Персонажи в Starfield носят скафандры и сложную экипировку. Чтобы сделать повреждения реалистичными, пришлось бы учитывать множество мелочей, например, как разрезать шлемы или создавать «заглушки» для срезов на телах.
Отказ от системы расчленений позволил авторам сосредоточиться на других аспектах игры. Однако это решение вызвало споры. Некоторые фанаты считают, что отсутствие такого контента могло снизить эмоциональную вовлечённость, ведь, как отмечал один из создателей Fallout Тим Кейн, «насилие хорошо продаётся».
Тупо оправдание лени, расчлененка сделала бы старфилд только лучше, ее отсутствие прям очень заметно на фоне фолла 3-4 где она была очень сносной
я когда играл в моды по фоллауту первое что ставил моды на кровь и расчлененку. геймплй улучшается и зрелищность увеличивается в разы. да это как анимации. чем зрелищней тем лучше для всех аспектов.
они поняли, что это поломает всю игру которая и так на сосках держится
Это называется "гнилые отмазки". Могли тупо добавить данную фичу, оставив выключенной по дефолту, если таково видение студии. Кому надо, включили бы.
Да, конечно, а отдельная загрузка в каждый первый обосратый бомжами подвал вот ни разу не противоречит "серьёзному" духу игры, ага, ну и бредятина.
Доят устаревшее двигло до последней капли) Я удивлюсь если новая игра будет на новом движке
Их унифицированный движок вкупе с официальным редактором позволяет пряморуким людям как создавать тонну годнейшего контента для всех их игр, так и в прямом смысле допиливать игры Безезды до адекватного состояния, и это единственное, что удерживает проекты этой студии на плаву.
Я предполагаю, что они скорее всего перейдут на какой-нибудь UE 5 и тогда горя хапнут как простые игроки, так и мододелы, потому что даже на своём движке, который разработчики вроде бы как должны знать вдоль, поперёк и по диагонали, их игры состоят преимущественно из разнокалиберных багов и косяков, а уж на незнакомом двигле из-под их рук скорее всего получится знатная вакханалия. И лагучая, конечно же.
Магия, временные петли, старборны - это серьезный тон? Ну ок.
Это регресс студии. В Скайриме мне еще и потому боевка нравилась, что там можно было отрубать головы, что с модом на кровищу, вообще кайф
это игру не спасло...
Да всем уже давно пофигу
Но получился все равно Фоллаут, который чуть лучше графически, но всрат во всем остальном)
Ладно. А почему тогда нет обнаженки?
дааа?!?!?! а как челов в силовой броне на мелкие кусочки расчленяются так это норм всё по стилистике и стальная силовая броня с 10и милиметрового пистолета крошится это норм, а как скафандр раскромсать который чуточку прочнее костюма рад защиты так это не реалистично
ну-ну удаче беседке с такими высказываниями выпускать свои продукты