Хвалебный трейлер космической ролевой игры Starfield

Starfield - это, конечно, очень спорная игра, но, несомненно, она получила достаточно одобрения критиков, что Bethesda смогла заполнить трейлер похвалой от прессы, которой игра понравилась больше всего. То есть всех тех, кто поставил ей оценки от 9 до 10. А это, как видно из приведенного ниже ролика, довольно много. Остается только надеяться, что в этот раз список составляли более тщательно и в нем нет фальшивых оценок как в прошлый раз.
Естественно, самые низкие оценки из трейлера убраны. В конце концов, это рекламный ролик, поэтому такой выбор вполне закономерен.
Сам ролик длится тридцать секунд и демонстрирует несколько очень коротких геймплейных эпизодов, в частности, некоторые из действительно интересных локаций, которые можно посетить в ходе приключения.
В остальном же напомним, что Starfield доступна для PC и Xbox Series X/S. Желающие могут приобрести ее или поиграть по подписке Game Pass.
Я так понимаю где локации создавались вручную, там графика пойдет, а где нейросеть - там графика 10-15 летней давности. Уже 50 часов наиграл, особо интересных квестов почти не попадалось, скукатища страшная. Загрузки достали страшно и они по мере прохождения становятся более долгими. Так же постоянное перемещение по планетам страшно достали. Слишком много болтовни. Явно тексты писали экстроверты, болтовня пустая. В таких объемах читать для интроверта очень тяжело.
После твоего отзыва мне стало "страшно" в неё играть 😀
Сам себя не похвалишь...
К проседающему фпс я более или менее привык. Но загрузка, загрузка, потом снова загрузка и еще загрузка скоро сведут меня с ума)
А если бы кодзима такое сделал, то его бы снова называли гением)
Потому что у Кодзимы гениальные загрузки.
Эт хорошо что они быстрые, а не как в фолауте 4, где ссд даже не спасает.
Я думал тут будет какой то троллинг трейлер. Типа секунд 5 загрузка вначале ролика, потом открывается дверь и снова загрузка. Ну вы поняли, обыграть все минусы игры.
А тут высер какой то.
Составляю список п**сов
Revolution Arena
Hey Poor Player
Washington Post
Gamesurf
Showmetech
Forbes
Gamesradar+
Generacion Xbox
Kakuchopurei
Gamingbolt
IGN Japan
Destructoid
VGC
Gamingtrend
Rpgfan
Gamerview
Babeltechreviews
Gamecrate
Gameblog
Areajugones
Metro Belgium
Net Nieuwsblad
Tecmundo
Aftonbladet
Screen Rant
IGN Brasil
Game Rant
Cinelinx
IGN Espana
Terra Game On
Attack of the fanboy
Ppe Pl
Gamingbible
а почему они не хотят в трейлере показать оценки от крупных, авторитетных изданий?
Отлично. Спасибо!
У нас такое называют шляпой)
что-то скурим купить захотелось. душевные игры.
А я подожду когда исправят все косяки, мододелы запилят что-нибудь путное, появится русская озвучка. И подумаю, играть в неё, или нет)