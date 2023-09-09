Игроки обнаружили, что картинка с хвалебными оценками Starfield от СМИ оказалась подделкой

7 сентября компании Bethesda и Xbox представили хвалебный рейтинг игры Starfield от СМИ. На то, что в ней не нашлось места оценкам от IGN и GS, двух самых влиятельных игровых изданий, она была высмеяна игроками. А теперь пользователь TigerCA213 обнаружил, что хвалебная картинка с оценками Starfield от СМИ на самом деле оказалась подделкой. TigerCA213 с гневом подчеркнул: "Сколько раз Xbox обманывала потребителей?".
Как видно на похвальной картинке Starfield присутствует портал Metro. На таблице указано, что оценка Metro составляет 5/5 (полная оценка), но на самом деле на официальном сайте Metro указана оценка в 6 баллов из 10 баллов, и даже если перевести ее в 5-балльную шкалу, то окажется, что это 3/5. Обозреватели указали на большое количество недочетов в Starfield, а также заявили, что не дадут игре больше 6 баллов.
Starfield - одна из тех игр, у которых есть большой и вопиющий список проблем, но основная концепция все же позволяет игре подняться над своими недостатками. Мы получили от игры больше удовольствия, по сравнению с первыми часами, но к тому времени, когда мы начали писать полный обзор, мы все еще не можем себе представить, что поставим ей больше 6 баллов из 10, - говорит Metro.
TigerCA213 прямо сказал: "Xbox намеренно изменила оценку на идеальную. Бренд Xbox построен на лжи".
Сообщение TigerCA213 привлекло к себе большое внимание, причем многие из игроков обратились к Bethesda и Xbox в разделе комментариев за объяснениями. По мнению игроков, настоящий медиа-рейтинг Starfield выглядит следующим образом:
На данный момент никто из представителей Bethesda или Xbox пока не дал комментариев по этому поводу.
оценки от другой игры использовали
тоже забогованой и плохо оптимизированной
Похоже что NPC в Starfield из расы рептилоидов.
это всё звёздорождённые
не защитник старфилд, но делать скрины сравнивая болванчиков массовку для городов и сюжетных/квестовых персонажей это такой же кал как и выдуманные оценки в новости
Вот тебе болванчики сф/бг3
Вот тебе три игры, в 2х которых болванчики, а в СФ сюжетные.
мне не нравится что накал недовольства не такой, как было с Киберпанком. Беседка реально офигела.
Да она всегда середняки делала. Которые через раз выстреливали. Мора норм, обла фигня, скайрим норм, ф3 норм, четвёрка шлак. Да и в старфилд никто не верил. Игровая индустрия меняется, а Тод просто не смог вписаться.
скайрим фигня,обла крутая! ф3 так себе,ф4 и вегас норм! так что тут все неоднозначно!
F4 вообще не фоллаут. А скорее Rage 3: Minecraft Edition. Для зумеров. Ни интересных квестов, не сюжета. Строй, капай. Это был первый путь к падению.
А вегас вообще не они делали.
В четвёрку хотя-бы играть приятно
фига себе, обливион фигнёй назвал. Да это последняя их игра, которую без модов было интересно проходить, чего стоят только дополнения про Шеогорат и орден Рыцарей.
хм, а кто то поверил этой инфе? и так было понятно, что это вранье
Хомячки поверили.
так лол ты поверил, опять на пг обманули
А вот это уже реально позор - так оценки накручивать.
нужно было меньше трепать языками ,"грандиозная игра,тысячи живых планет,лучшее космическое приключения,неизведанный космос,консультанты из наса", а в итоге оказалось что космоса там почти и нет,как нет и всяких инопланетян,других миров,расс и т.д. просто фаллаут в космосе,только без фирменной фишки фаллаута(безнадега,апокалипсис,мутанты,музыка и т.д.) лучше бы новую часть свитков или фаллаут сделали с таким подходом...
В общем провал. Явно не та игра, которая будет продаваться в долгосроке, как ТЕС.
не ну лет через 5 с кучей модов и допов может быть...
пока-ну такое....(((
Почему разработчики врут? Требуются объяснения адвокатской коллегии фанов Starfield, вы не могли бы объяснить это?
На западе и в Европе сейчас в тренде врать, причем во всем.
прошу отнестись с пониманием...
А я то думал что когда выйдет я смогу забить на нмс
Один? Один портал? Я когда новость прочитал, подумал, что там половина оценок липовые, а тут скорее на чей-то косяк похоже. Удали он оттуда метро, никто бы и не заметил. Нет смысла завышать оценку всего одного конкретного издания.
Да это просто не то Metro,это как Сашка Курицын со своим «Мистером Вселенная» выйграл где-то в Монголии,так и тут.
Я хоть и защищаю игру, но даже по мне эти 5 из 5 и 10 из 10 выглядели явной ложью. Те кто действительно играл в Старфилд адекватно такую оценку игре не дадут, даже если им игра нравится (как мне).
7 из 10 - это действительно вполне нормальная хорошая оценка для Старфилда. Просто современные журналисты-оценщики да и сами геймеры (большинство) порядком измельчали...
Раньше всегда было 7 - это хорошая игра выше среднего. А сейчас все ударились в какие-то крайности. Игра либо шедевр 10 из 10, либо дерьмо. Игры у которых сейчас 8 из 10 баллов - это уже типо средняя игра, на уровне 4-5 баллов по старой адекватной системы оценок.
Хахаахха! Какие же они недотёпы! Эта фигня с покупкой СМИ и подделкой плакатов - не работает последние 20 лет. Сегодня, если ты обосрался, скрыть не выйдет XD
Люди явно отстали от жизни, судя по игре и её нелепому продвижению.
Ну это как
дно все ближе
Я отзываю свою подпись под документом))В кино такое видел. Ой ну и пройдохи, мавроди отдыхает. Тут вы не видете(а он есть) смайлик смеющийся до слёз
Я когда увидел эту картинку с "Высокими оценками" сразу понял, что тут что-то нечисто.
Буржуи опять врут и подтасовывают оценки. Никогда такого не было и вот снова.
Но, блин, как же иронично получилось, я сразу подумал что как-то нереалистично выглядит картинка.
Зато мы, гусские, не обманывааем дгук-дгуга (с)
Тайгер смотрел. Много думал. Потом такой: Хмммм... Метро 10-ти бальная система. Потерял сон и стал что то подозревать.
А сами журналистские издания никак не хотят прокомментировать этот скрин
Я пытался найти несколько сайтов и интернет изданий с оригинального скриншота. Это не так просто оказалось. Либо совсем нет ничего похожего, например Gamerview, это ютюб канал про игры на котором про старфилд вообще нет видео. Либо каналы типа VGC c 8 тыс. подписчиков и 100 лайками под обзором на игру. Т.е. понимаешь сколько стоит оценка 5\5 у такого "большого" издания)) Поэтому скорее всего METRO, это не то метро что раскопал этот блогер, а очередной низшевый канал на ютюбе.
На самом деле очень печально, ждал от игры хотя бы уровень четвертого фоллыча, а получили игру хуже киберпанка...
Оу май! Скандал, разоблачение! 😂
Беседка всегда делала не игры, а площадки для мододелов
А помните как иксбокс кого то собрался уничтожать с выходом старфэйл? Что с лицом биллибои? Даже страшно за колду. Как бы они и её не до конца испоганили. Видимо место проклято.
Сонибои бомбят потому что одна из лучших игр десятилетия (и главный претендент на игру года) не выйдет на ps5
Точно. Поди ещё и за фуллпрайс купил? Теперь тебе точно придётся давиться этим с довольной миной) Ну да вам не привыкать. Вы и не такое заглатывали.
Так BG3 вышла на PS5, ты чего?
в 20 фпс
Назови хоть что-то в игре, в чем игра лучшая игра не то, что года, а десятилетия как ты сказал. Самому не смешно, когда говоришь такое?
Для меня это разочарование года и я не думал, что игра такой плохой во всем выйдет
Тодд, как Кодзимыч, уже выдохся делать одну игру из раза в раз. Дайте ему сделать хоть одну ДРУГУЮ игру ДРУГОГО жанра.
сама игра уже одна большая подделка, я к этому калу на метр вытянутой палки не прикоснусь, как же хорошо что её нет на плойке, хбохеры хавайте и обмазывайтесь это для вас эксклюзивчик
Никогда такого не было и вот опять
Сонибои наносят ответный удар (по LAN-кабелю)
А при чем тут Сонибои, оценки и в Стиме начали падать, с 88 на старте упали до 79, и думаю упадут ещё со временем. Игра хуже не только Скайрима понятное дело, но даже Фэллаута 4.
75% как бэ) и падает
да нет таких игр с такой оценкой)
это только у нас на выборах такое может быть
зря тыт так тут одни боты)))
Игра хорошая, но хромает, как правописание у Винни Пуха. Отношение к игре у пользователей портится из-за провокационных заявлений Тодда, и это печально...ему бы поучиться у Шона Мюррея исправлять ситуацию.
А игра норм вышла.
п. 1. OpenCritic даёт следующую информацию конкретно по Metro относительно Starfield. Было две рецензии. Одна не поставила оценку (unscored), вторая дала оценку 7/10. Откуда взялась цифра 6/10 вообще загадка.
п. 2. Далее, вообще-то издательства могут, внезапно, менять оценочки на бегу (почти как штаники), в зависимости от нынешней конъюнктуры и хайпа. Поэтому я вообще не удивлюсь, что на pre-build они могли ставить хоть 10/10, а затем понизить оценку.
п. 3. Игра только-только вышла в массовый свет и имеет неплохой, я бы даже сказал очень хороший потенциал. О чём сыр бор? Может я чего то не знаю и Starfield находился в Early Access в течение трёх лет, вылизывая самые первые действия игроков в игре, чтобы хайпануть на начале и только потом дать своё содержание? Вроде нет.
Ну и вообще об успехе/провале Starfield мы узнаем через три-пять лет. ))) Посмотрим как реальная публика Bethethda воспримет игру, и какое количество и качество модов будет.
Знаете ну Larian хотя-бы не наплевать на своих фанатов и они честно презнают проблемы в третьем акте игры и обещают оптемизировать игру, чтобы даже самые слабые ПК её тянули, и да у Larian нет таких денег как Bethesda, чтобы делать всякие помои, смотря на обе эти игры кажется что у BG3 был безграничный бюджед и 10 лет разработки, также Starfild со своей камерностью вообще не похож на ААА продукт, одни экраны загрузки блин. Не знаю о каком содержании вы говорите так как в Starfild я пока не нашёл столько же интересных доп.квестов как в BG3, да и основной сюжет у Starfild настолько неинтересный.. А чего только стоит камера во время диалога, когда в нём принимают участие несколько персонажей вообще не понятно персонажи со мной разговаривают или друг с другом, позор просто даже в TES5 и Fallout4 это реализовано красиво. Полёт на корабле просто уничтожение времени игроков и кажется не завершённым.
Забываешь что лариан знали об этих проблемах 3 года, и ничего к релизу не исправили) Прошло больше месяца с релиза, ничего не исправили) И ничего не исправят, это же ларианы)
А у бг3 действительно бюджет больше чем у старфилда если что)
Посмотрите на системные требования BG3, когда вы говорите о "самых слабых компьютерах". Это во-первых.
Во-вторых, ну, у кого-то есть сомнения, что Bethethda будет также дополировывать и исправлять Starfield? Уж кто-кто, а они обеспечат долгосрочную поддержку! Как раз показателен пример с Fallout 76! На запуске игра была лютым трэшем и это, наверное, никто не будет опровергать? А в каком состоянии игра сейчас? -- Вот это как раз показатель того кто и как заботится о фанатах. Когда большая часть просто говорила: "похороните это и не тыкайте палкой в дерьмо", они методично доделывали, перелопачивали и развивали игру. Извините, конечно, но я знаю только ещё один пример в игроделе, когда такое было. Масштаб работ, которые сделала Bethethda над Fallout 76 после релиза не идёт ни в какое сравнение ни с одной из игр Ларианов. Тут даже сравнивать что-то бесполезно.
Но я что-то вижу, что люди начинают сравнивать Starfield и BG3. Люди, ау! Это как сравнивать помидоры и стулья!
Ну это вы кинули камень в огород Larian, сказав про 3х годовой ранний доступ так что претензии по поводу сравниния оставляйте себе, насчёт разные, но у обеих игр то жанр CRPG.
Смешно, как у компании которая до этого средства на свои игры собирала на Kickstarter может быть бюджет больше чем у Bethesda? Не думаю что Wizard of the coast много денежек им отсыпала.
Любители медведей все никак немогут успокоиться. Смиритесь.
Я никак не могу успокоиться, столько прикольных новостей и коментов про эту игру)))
Ладно, пойду дальше медведей гонять, спасибо за заряд хорошего настроения с утра!
Шедевр! На картинки оценки явна занижены я бы 20 из 10 дал. Уже пол игры прошел, ща полетел на другую планету за помидорами.
Нигретосы вонющие
Тебе за бананами
Главное что киберпанк у всех этих изданий был 10/10
А вообще это очень редкий прецедент когда издания поставили игре оценку неоправдано НИЖЕ, чем та собрала в стиме от настоящих игроков и покупателей.
Почему ты не пишешь, что эта новость фейк? 😂
Потому что для меня очевидно что против игры была запущенна невероятная по своим масштабам кампания по дискредитации игры Starfield.
Армии ботов с самого начала релиза полезли в стим что бы купить игру, поставить низкую оценку, сделать рефанд и сделать то же самое еще с кучи других аккаунтов.
А всякие крысы из твиттера выискивают мельчайшие подробности, попутно игнорируя факт что разработчики якобы успешной бг3 уже ДВАЖДЫ обманули всех, первый раз - когда выпустили патч с якобы улучшенной оптимизацией, второй раз - когда не выпустили патч фср который якобы готовили ближе к 6 сентября.
Почему я должен говорить что данная новость фейк если это реальное доказательство проведения масштабного хейтвейва против старфилда?
Дааа! Русскими хакерами, а профинансировано рептилоидами! Чел, спасибо, ты еще больше сделал мой день 😂
Какая компания запущена? Ты игру хоть запускал, или на стримах только её и видел. На бота Говарда только ты и смахиваешь своим всяческим вылизыванием ему *опы в каждом посте видимо игра для тебя настолько интересная, что сидишь на разных форумах оправдывая её да-да