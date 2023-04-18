Квест-дизайнер Starfield присоединился к inXile Entertainment ©

Бывший дизайнер квестов Starfield компании Besthesda Вероника Харбисон покинула корабль и заняла новую должность в компании inXile Entertainment, принадлежащей Microsoft.

В своем резюме на LinkedIn Харбисон упоминает, что она покинула Bethesda в феврале этого года и устроилась на новую работу в качестве дизайнера квестов в inXile. В Bethesda она работала с июля 2021 года. Конечно, учитывая, что Starfield завершает свою работу перед сентябрьским релизом, а Bethesda и inXile являются частью Microsoft, этот шаг, скорее всего, логичен.

inXile в настоящее время работает над несколькими проектами, включая свою следующую "большую" игру. Однако до этой игры еще далеко. "К сожалению, вы не увидите того, что вижу я, еще долгое время", - написал глава студии Брайан Фарго два года назад. Помимо работы над ролевой игрой на Unreal Engine 5, inXile также работает над вторым проектом. Интересно, что вчера появилась новая информация об одном из новых проектов inXile.

inXile Entertainment, конечно же, известна по игре The Bard's Tale, а также Wasteland 2, Wasteland Remastered и Wasteland 3. Основанная соучредителем Interplay Брайаном Фарго в 2002 году, inXile была приобретена Microsoft в 2018 году вместе с Obsidian Entertainment. В интервью в 2018 году Фарго сказал, что ожидает, что после приобретения Microsoft его студия вырастет на 30%. Фарго также сказал, что, даже став частью Microsoft, он и его команда будут продолжать решать, какие игры они будут делать.