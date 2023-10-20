Моддеры добавили в Starfield поддержку HDR

После нескольких недель разработки группа моддеров выпустила мод Starfield Luma Native HDR, который, по их мнению, является единственным верным способом испытать научно-фантастическую ролевую игру Bethesda в собственном HDR, поскольку все другие методы не могут обеспечить надлежащее качество расширенного динамического диапазона.
После того, как сообщество моддеров успешно провело реверс-инжиниринг кода игры, четыре довольно известных моддера объединили свои усилия для создания Starfield Luma Native HDR. Преимущества мода не ограничиваются режимами HDR. Как вы можете видеть на сравнительных скриншотах, даже SDR демонстрирует значительные улучшения в точности цветопередачи и правильной передаче черного. Каждое улучшение легко настраивается в меню настроек.
Starfield Luma Native HDR поддерживает два режима расширенного динамического диапазона: HDR10 и scRGB. Последний, который теоретически более точен, не может быть использован, если вы установили моды DLSS 3 (Frame Generation) из-за текущего ограничения технологии NVIDIA. В остальном проблем с другими модами быть не должно. Можно даже использовать настроенные LUT, однако в этом случае пользователям следует отключить настройку «Коррекция LUT», чтобы избежать двойной коррекции.
В ближайшем будущем авторы мода опубликуют его исходный код, что позволит сообществу моддеров продолжать его улучшать.
Её исправит только одно - это перенести её на другой движок!))))
А лучше на другую планету
Бедные модеры вынуждены доделывать игры. Ну ладно... Простим это молодой, начинающей инди - студии bethesda