На подходе серия официальных короткометражек по Starfield ©

В ближайшее время будет выпущена серия короткометражных фильмов по Starfield, которые помогут вам ближе познакомиться с Освоенными Системами и изображение выше дает первое представление о дизайне декораций. Стивен Форд, режиссер короткометражных фильмов по видеоиграм, поможет вам узнать еще больше о новой вселенной Bethesda.

Основное внимание будет уделено подготовке игроков к освоению просторов Освоенных Систем, а также, вероятно, знакомству с внутренним устройством различных частей игры, например, всех городов.

"Вызываем всех космических рейнджеров! Перед путешествием в Starfield загляните в Управление по межзвездным делам", - пишет Форд в X. "Я сотрудничаю с компанией Bethesda и создаю живой сериал под руководством Джины Дарлинг, чтобы подготовить исследователей к выходу в открытый космос!"

"Уточню, это похоже на крошечный цифровой микросериал во вселенной, а не на целое телешоу", - добавляет Форд.





Форд имеет большой опыт в этой области, поскольку он основал студию Ascender, которая в прошлом работала над множеством короткометражных фильмов по видеоиграм. Так, в частности, были созданы короткометражки по Rainbow Six Siege, Hitman, Call of Duty и даже Ghost of Tsushima.



Более того, Форд и команда Ascender также работают над короткометражкой по Halo, основанной на ODST, под названием Helljumpers. Что касается Starfield, то Форд говорит, что ему "каким-то образом удалось убедить [Microsoft] разрешить мне создавать вещи", поэтому мы увидим Освоенные системы в совершенно новом свете.