На подходе серия официальных короткометражек по Starfield

В ближайшее время будет выпущена серия короткометражных фильмов по Starfield, которые помогут вам ближе познакомиться с Освоенными Системами и изображение выше дает первое представление о дизайне декораций. Стивен Форд, режиссер короткометражных фильмов по видеоиграм, поможет вам узнать еще больше о новой вселенной Bethesda.
Основное внимание будет уделено подготовке игроков к освоению просторов Освоенных Систем, а также, вероятно, знакомству с внутренним устройством различных частей игры, например, всех городов.
"Вызываем всех космических рейнджеров! Перед путешествием в Starfield загляните в Управление по межзвездным делам", - пишет Форд в X. "Я сотрудничаю с компанией Bethesda и создаю живой сериал под руководством Джины Дарлинг, чтобы подготовить исследователей к выходу в открытый космос!"
"Уточню, это похоже на крошечный цифровой микросериал во вселенной, а не на целое телешоу", - добавляет Форд.
Форд имеет большой опыт в этой области, поскольку он основал студию Ascender, которая в прошлом работала над множеством короткометражных фильмов по видеоиграм. Так, в частности, были созданы короткометражки по Rainbow Six Siege, Hitman, Call of Duty и даже Ghost of Tsushima.
Более того, Форд и команда Ascender также работают над короткометражкой по Halo, основанной на ODST, под названием Helljumpers. Что касается Starfield, то Форд говорит, что ему "каким-то образом удалось убедить [Microsoft] разрешить мне создавать вещи", поэтому мы увидим Освоенные системы в совершенно новом свете.
Иди в гузно.
нииинааадаааа аааа
Лучшая короткометражка про старфилд: "Тод Говард, под торжественную оркестровую музыку, возможно под "Полет Валькирии" медленно заходит в туалет, садится на унитаз, после чего медленно закрывает за собой дверь. Вокруг туалета толпа сотрудников Bethesda - они выдыхают. Кадр медленно затемняется и появляется белая надпись - ушла на золото."
Боксы сзади, на стеллаже, больше похожи на мерч от коллекционных изданий, чем на что-то настоящее, игрушка какая-то на столе, чисто как в трамвае, вообще все выглядит бутафорским. И куда же в космос без макияжа и ногтей c лаком;D Напоминает косплей,
Зач? Нам не интересно))
Уже не знают чем ещё завлечь новых игроков (чтобы продажи повысить, а то ведь миллиард хотели получить с этой игры), вот и до микро-фильмов дошли.
Если в этих короткометражках окружающие персонажи не будут с аутентично вытаращенными глазами и дебильным выражением лица, ТО НЕ ИНТЕРЕСНО!
Ёжики, кушающие кактус.