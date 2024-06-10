"Платные моды нам не нужны": игроки остались недовольны последним обновлением для Starfield

Сразу после грандиозного анонса первого сюжетного дополнения для Starfield, студия Bethesda Softworks очень быстро настроила воодушевленных поклонников против себя. Разработчики выпустили бесплатное обновление для RPG с очередной порцией исправлений ошибок, новыми локациями для изучения и долгожданной поддержкой модов. Как оказалось, мир Starfield всё ещё содержит огромное количество критических сбоев, а заявленный инструментарий для создания модов на деле оказался знакомой по прошлым играм системой доната.
В социальных сетях и в отзывах игроки массово выражают своё недовольство последним обновлением для Starfield. Пользователи напоминают, что технически игра всё ещё страдает от ряда неприятных проблем, затрудняющих первое прохождение для многих игроков. Особенно большие проблемы встречаются на высокопроизводительных ПК и бюджетных сборках. Консоли Xbox также страдают от странных сбоев, хоть и в меньшей степени.
Если с техническими нюансами Starfield ещё можно смириться, то вот анонсированный инструмент для создания модификаций Creation Kit 2 пользователи терпеть не стали. Игроки ожидали добавления поддержки пользовательских модов, а вместо этого получили платформу с микротранзакциями и крайне сомнительным контентом от неизвестных авторов.
Платные моды и квестовые линии в Creation Club ужасны. В целом это была жалкая игра. Большинство квестов были грустными и не конкретизированными. В игре есть интересные моменты, но в целом мне бы хотелось не тратить на нее деньги на данном этапе. Это будет последняя игра Bethesda, которая украсит мою библиотеку.
Моддинг — это жизненная сила игр Bethesda, именно они заставляют подавляющее большинство людей возвращаться к играм шириной в милю и глубиной в дюйм, полным упущенного потенциала и невыполненных обещаний. Теперь они пытаются монетизировать те самые моды, которые в первую очередь поддерживают их бизнес.
Заплатите 100 долларов, ждите месяцами обещанные DLC, но вместо этого получайте платные моды и сюжетные миссии, замаскированные под моды, чтобы я имел удовольствие платить им еще больше денег.
Игра была выпущена незавершенной и содержала ошибки, скучный и разочаровывающий игровой процесс, спустя 9 месяцев Bethesda отказалась от ее исправления и вместо этого пытается продать нам моды и DLC.
Плохая игра, желающая поддерживаться платными модами от корпорации с миллиардным доходом, дающей создателям долю, а не 100% от того, что они заработали.
Выше приведены лишь несколько последних отзывов от пользователей на Starfield. Подобных комментариев в социальных сетях тысячи, если не десятки тысяч. Мало того, что обычные игроки выражают своё недовольство этим обновлением, разочарованными остались и создатели модификаций. Для многих творцов Starfield является очень сложной для изменения игрой, и выход инструментария в некоторых аспектах сделал моддинг ещё сложнее. Некоторые авторы уже объявили, что отказываются от создания чего-либо для Starfield и вместо этого продолжат творить в Fallout 4 и Skyrim.
помните броню для лошади? именно тогда всё и пошло под откос
Никто не заставлял покупать (как и сейчас).
По моему после скайрима стало все понятно, но
Бетесда добавила поддержку модов. Доступны как бесплатные моды, которых может добавить любой человек с помощью инструментария, так и платные, одобренные Бетесдой, с которыми работают ачивменты. Точно так же как было в Фолаут 4 и Скайриме. С добрым утром.
В первую же ночь вчера на Иксбоксе появился Комьюнити Патч для игры. Это этот-то мод от сомнительных неизвестных авторов? Хейтеры опять нашли повод похейтить игру, прикрывшись какой-то абракадаброй, рассчитанной на людей, которые не в теме.
просто хейтить старфилд модно )
Сам криэйшн кит выпустили ж? А то планирую перелопатить перки и баланс.
Осталось забить последний гвоздь в гроб, и пусть покоится с миром.
В игре просто мёртвый мир...
Ну так слетай на тропический мир, что на мертвой безжизненной планете сидеть.
Доброе утро. Creation Club всегда были платные моды так и бесплатные
Так это для нас консольщиков этот мусор, хоть я и моды и на пк не ставлю)
Русификатор можно в мод на xbox засунуть
Как же заколебали...автор - тебе незае***бало на пустом месте обсирать старфилд? Да и тебе подобным - вам не зае*бало заниматься этой хренью?
Год прошёл, а ваши пердаки всё никак не перестают гореть. Ну реально - что за чушь? Ты, автор, сам то понял что написал? Ну это просто уже реальный маразм. Всегда так было с модами беседки, с каждой игрой, а тут вдруг то, что в игре есть платные моды - стало для всех неожиданностью и поводом для охоты на ведьм? Вы что, совсем больные на голову?
К большому сожалению Беседка сама себя обосрала выпустив это кривое, кастрированное поделие, а люди просто с этого угорают только и всего, и это я тебе говорю как фанат игр Беседки которые я всегда с удовольствием покупал в которые у меня наиграно тысяча часов, но в этот хлам меня хватило на 20 часов, удали вместе с репаком.
Да, они больные на голову, еще и агрессивные. Зато в темах про бг3 они лижут очко медведю
Полностью согласен, этого зверья тут очень много...
Не скажу что Creation Club - это что то хорошее, но лично мне пофиг. Есть и есть. Ничего интересного там, скорее всего, не будет, как обычно - скинчики да пукалки.
Больше всего платными модами, как всегда, возмущаются те кто ни разу не платил за них ни копейки, тупо качая их с левых сайтов, как это было в Ф4.
Ну так же как и больше всего обсирают игру те кто её даже не устанавливал. Это же ПГ.
Бред. В Скайриме и Фаллауте этот же магазин. Мододелы сами решают, продавать ли свои моды или выставлять их бесплатно. Многие вообще на онлифансе по подписке их толкают. Сами ничего не сделали, зато ноют.
Раньше вообще на серверах в кс продавали чужие скины и випки, и ничё, покупали.
И какие "десятки тысяч гневных комментариев", если, по вашим заявлениям, в Старфилд играют от силы пять тысяч человек?
Вместо того что бы исправлять игру (хотя её в любом случае не исправишь, её надо переделывать, так как там надо как минимум планеты,локации,данжи переделывать и нормально их наполнять) они будут втюхивать платные мод в своём магазине, а что нормально.
Вот модеры и наполнят, увы))) беседка продала площадку) в этот раз площадка оч скромная вышла в отличии от прошлых игр, где было куча пещер, данжей и тд
фейк новости?
В Старфилд продаем мы моды
Фа ла ла ла ла, ла-ла ла-ла
Не нужны - не покупайте. В чём проблема?
люди подобные тебе проблема
Нужны. И платные и бесплатные. Пусть люди сами выбирают.
Бетездапетухи вместо исправления игры и обещанных длс выпустили платформу для платных модов и удивляются, что люди не рады. И правда, почему?
это платформа для модов платных и без платных, хорошая вешь для модеров,если норм мод будет почему не получать деньги?