По слухам, Starfield получит неофициальную русскую локализацию ©

Глава компании Tvsoft inc., которая разрабатывает в данной момент сеть цифровой дистрибуции игр, Юрий Подольский сообщил со ссылкой на своих инсайдеров, что Starfield получит неофициальную русскую локализацию, но пока в текстовом формате:

Небольшой инсайд по Starfield ! Как вы знаете компания разработчик игры Starfiled - Bethesda Softworks отменила Русскую локализацию игры, а Российская студия локализации и озвучки GameVoice отказалась браться за локализацию такого масштабного проекта. Несмотря на отказ студии GameVoice Starfiled все же будет переведен на Русский язык в текстовом формате одной из крупных студий локализаторов, чье название мы не имеем право разглашать. Еще 29 июня мы в Netmax договорились о решении данного вопроса с одной из компаний локализаторов игр и рядом интернет СМИ.

Автор пообещал раскрыть больше подробностей ближе к релизу игры 6 сентября. Возможно это будет перевод от Logrus IT, но пока неизвестно точно.