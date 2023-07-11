По слухам, Starfield получит неофициальную русскую локализацию

Глава компании Tvsoft inc., которая разрабатывает в данной момент сеть цифровой дистрибуции игр, Юрий Подольский сообщил со ссылкой на своих инсайдеров, что Starfield получит неофициальную русскую локализацию, но пока в текстовом формате:
Небольшой инсайд по Starfield ! Как вы знаете компания разработчик игры Starfiled - Bethesda Softworks отменила Русскую локализацию игры, а Российская студия локализации и озвучки GameVoice отказалась браться за локализацию такого масштабного проекта. Несмотря на отказ студии GameVoice Starfiled все же будет переведен на Русский язык в текстовом формате одной из крупных студий локализаторов, чье название мы не имеем право разглашать. Еще 29 июня мы в Netmax договорились о решении данного вопроса с одной из компаний локализаторов игр и рядом интернет СМИ.
Автор пообещал раскрыть больше подробностей ближе к релизу игры 6 сентября. Возможно это будет перевод от Logrus IT, но пока неизвестно точно.
текстовый машинный будет готов за неделю, а доработанный ручной месяц максимум
Верно 2023 год, вообще не проблема. Двадцать лет назад может это и беда была бы
В чем новость? И так понятно, что перевод будет. Если бы он сказал, что игру еще и озвучат, вот это была бы новость.
Это же не какой-нибудь платформер, где текста на полтора листа. Игры такого размера имеют очень много текста, который еще и связан между собой. Уже много раз видел, когда один и тот же элемент в разных частях игры имел разный перевод/название и не всегда удавалось понять, что речь идёт об одном и том же. Так что если перевод не официальный, на получение вменяемого текста может уйти много времени.
русским не дают покупать игры, а они все ровно ищут лазейки, что отдать им свои деньги👍
глупо такое писать. Все мы пользуемся чем-то западным или азиатским будь-то техника пк, гаджеты, бытовая, техника, авто, развлекательная индустрия-многие фирмы ушли. Или ты хочешь сказать что ты пересел на все отечественное или на те бренды которые не ушли? все также продолжают нести деньги. Продукция по параллельному импорту-это те же лазейки
Если бы русским не давали покупать игры. Они бы их не смогли бы покупать. Эти "лазейки" буквально прямая покупка игр на РУ аккуант стима. ВАУ вот это лазейка. Я зашел в стим и через лазейку в виде кнопки "купить БГ3" купил БГ3 ВАУ Как мне ограничили покупку БГ3
Такого не надо, халтуры видимо больше будет в таком случае
Не будет русского, разрабы давно на российских игроков положили болт, продукт недоступен в вашем регионе
А купить акк(не нашего региона), а затем любую игру. Вера не позволяет?
Причем тут разработчики??? И будет там Русский хоть и не официальный, далеко не первая новость про перевод в виде субтитров. Продукт не доступен и что???? Все кто хотели давно сделали другие регионы и спокойно играют и пополняют Стим итд...
Смена региона, или тупо покупка геймпасса. Изи)
Русский язык - это не только Россия. Доброе утро.
Положили болт не на росcийских игроков. А на ру регион. Потому что в нем прикинь, идет ВОЙНА. И зарабатывать в условиях обнищания народа, невозможности вывода прибыли, невозможно.
А так в диабло 4 есть фулл локализация. ФФ16 есть офф русский текстовый перевод. И в большинстве игр все еще есть русский. Но да. Чем меньше прибыль,тем меньше будет заинтересованности делать ру локализацию. А прибыль будет падать пока идет война.
кому нужен русский в 2023 году в играх, разве что каким то необразованным колхозникам из села? локализация убивает всю оригинальность диалогов
Тем, кому нафиг не сдался этот оригинал. А еще тем, кто не хочет читать субтитры впридачу к тоннам внутриигрового текста.
Если ты так русский язык ненавидишь, че ты тогда тут забыл?
Я английский язык знаю. Но интересно, почему всё равно предпочитаю свой родной русский (текст или текст/дубляж - не важно)?