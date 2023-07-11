Starfield 06.09.2023
8 599 оценок

По слухам, Starfield получит неофициальную русскую локализацию

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butcher69
Новости

Глава компании Tvsoft inc., которая разрабатывает в данной момент сеть цифровой дистрибуции игр, Юрий Подольский сообщил со ссылкой на своих инсайдеров, что Starfield получит неофициальную русскую локализацию, но пока в текстовом формате:

Небольшой инсайд по Starfield ! Как вы знаете компания разработчик игры Starfiled - Bethesda Softworks отменила Русскую локализацию игры, а Российская студия локализации и озвучки GameVoice отказалась браться за локализацию такого масштабного проекта. Несмотря на отказ студии GameVoice Starfiled все же будет переведен на Русский язык в текстовом формате одной из крупных студий локализаторов, чье название мы не имеем право разглашать. Еще 29 июня мы в Netmax договорились о решении данного вопроса с одной из компаний локализаторов игр и рядом интернет СМИ.

Автор пообещал раскрыть больше подробностей ближе к релизу игры 6 сентября. Возможно это будет перевод от Logrus IT, но пока неизвестно точно.

21
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Комментарии: 20
Ваш комментарий
ChauvinisticBellona

текстовый машинный будет готов за неделю, а доработанный ручной месяц максимум

7
Анжелика04

Верно 2023 год, вообще не проблема. Двадцать лет назад может это и беда была бы

2
0ncnjqybr

В чем новость? И так понятно, что перевод будет. Если бы он сказал, что игру еще и озвучат, вот это была бы новость.

5
Rаyden

Это же не какой-нибудь платформер, где текста на полтора листа. Игры такого размера имеют очень много текста, который еще и связан между собой. Уже много раз видел, когда один и тот же элемент в разных частях игры имел разный перевод/название и не всегда удавалось понять, что речь идёт об одном и том же. Так что если перевод не официальный, на получение вменяемого текста может уйти много времени.

0
Dexter_Morgan_01

русским не дают покупать игры, а они все ровно ищут лазейки, что отдать им свои деньги👍

-1
SULIK 712

глупо такое писать. Все мы пользуемся чем-то западным или азиатским будь-то техника пк, гаджеты, бытовая, техника, авто, развлекательная индустрия-многие фирмы ушли. Или ты хочешь сказать что ты пересел на все отечественное или на те бренды которые не ушли? все также продолжают нести деньги. Продукция по параллельному импорту-это те же лазейки

1
ModRed5555

Если бы русским не давали покупать игры. Они бы их не смогли бы покупать. Эти "лазейки" буквально прямая покупка игр на РУ аккуант стима. ВАУ вот это лазейка. Я зашел в стим и через лазейку в виде кнопки "купить БГ3" купил БГ3 ВАУ Как мне ограничили покупку БГ3

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Такого не надо, халтуры видимо больше будет в таком случае

-1
RTYWD

Не будет русского, разрабы давно на российских игроков положили болт, продукт недоступен в вашем регионе

-13
ALCATRAZ999

А купить акк(не нашего региона), а затем любую игру. Вера не позволяет?

-7
DemoSqpeN

Причем тут разработчики??? И будет там Русский хоть и не официальный, далеко не первая новость про перевод в виде субтитров. Продукт не доступен и что???? Все кто хотели давно сделали другие регионы и спокойно играют и пополняют Стим итд...

-7
Glukinc

Смена региона, или тупо покупка геймпасса. Изи)

-6
warp 37

Русский язык - это не только Россия. Доброе утро.

4
ModRed5555

Положили болт не на росcийских игроков. А на ру регион. Потому что в нем прикинь, идет ВОЙНА. И зарабатывать в условиях обнищания народа, невозможности вывода прибыли, невозможно.

А так в диабло 4 есть фулл локализация. ФФ16 есть офф русский текстовый перевод. И в большинстве игр все еще есть русский. Но да. Чем меньше прибыль,тем меньше будет заинтересованности делать ру локализацию. А прибыль будет падать пока идет война.

-1
Augustus Pablo

кому нужен русский в 2023 году в играх, разве что каким то необразованным колхозникам из села? локализация убивает всю оригинальность диалогов

-30
0ncnjqybr

Тем, кому нафиг не сдался этот оригинал. А еще тем, кто не хочет читать субтитры впридачу к тоннам внутриигрового текста.

5
Сyberpunk
6
МАХАН МАХАНОВИЧ

Если ты так русский язык ненавидишь, че ты тогда тут забыл?

4
warp 37

Я английский язык знаю. Но интересно, почему всё равно предпочитаю свой родной русский (текст или текст/дубляж - не важно)?

1