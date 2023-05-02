После разочаровывающего запуска Redfall фанаты беспокоятся о судьбе Starfield ©

Redfall, долгожданный кооперативный шутер от Arkane Austin, только недавно вышел, но, к сожалению, это далеко не тот захватывающий опыт охоты на вампиров, на который могли надеятся. Даже потрясающие вампиры и дизайн мира не смогли искупить повторяющийся геймплей Redfall, который становится все более однообразным, чем дольше вы играете. И поскольку Redfall оказалась явно не очень удачной, теперь все внимание теперь приковано к Starfield.

Пользователь отмечает, что хотя Microsoft, несомненно, хочет успеха Starfield, это "не какой-то решающий или переломный момент", поскольку козырем компании является ее очень популярный сервис подписки.



Несмотря на то, что это, возможно, не самый лучший вариант, многие считают, что Starfield должна быть успешной ради репутации Microsoft. Другой пользователь комментирует:

Xbox нужно как-то исправить репутацию, которая у них сейчас сложилась из-за того, что они выпускают в основном плохие игры с ошибками и отсутствием контента. Это становится довольно жалким.

Кроме того, как отмечают многие другие, Microsoft может столкнуться с падением числа подписчиков Game Pass, если Starfield окажется неудачной.



Есть немало тех, кто считает, что Starfield будет страдать от тех же проблем, что и Redfall, но стоит помнить, что Starfield и Redfall - две совершенно разные игры, созданные разными разработчиками, и только их издатель Bethesda Softworks (принадлежащая Microsoft) связывает их вместе, и качество одной не обязательно влияет на качество другой.



На сабреддите Starfield один пользователь утверждает, что в Redfall опыт Arkane "не соответствовал потребностям того, что делает сетевую игру великой", но когда речь идет о Starfield, Bethesda Game Studios находится на гораздо более знакомой территории. Он пишет: "Создавая однопользовательские ролевые игры с открытым миром, которые за свою активную историю завоевали множество наград и признания". Не менее оптимистично о том, что Starfield не потерпит крушения, отзывается и другой пользователь: "Если на что я и могу рассчитывать в случае неудачи, так это на сетевую игру. Насчет Starfield не беспокоюсь".



Еще предстоит немного подождать, чтобы узнать, будет ли Starfield "Скайримом в космосе", обещанным боссом Bethesda Game Studios Тоддом Говардом, поскольку выход игры, ранее запланированный на первую половину 2023 года, был отложен до 6 сентября. Тем не менее, мы будем иметь представление о том, чего ожидать этим летом, поскольку 11 июня студия проведет шоукейс, посвященный амбициозной космической ролевой игре.