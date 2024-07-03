Проблемная Starfield получает свежий хотфикс с исправлениями мелких ошибок

Разработчики из студии Bethesda Softworks продолжают борьбу с катастрофическим техническим состоянием Starfield. С момента релиза научно-фантастической RPG прошло уже больше месяца, но многие игроки продолжают жаловаться на абсурдные баги и другие критические ошибки. Несмотря на яростную критику геймеров, разработчики не прекращают попыток улучшить ситуацию и выпустили очередной хотфикс для Starfield. Новое обновление сосредоточено на исправлении мелких ошибок и решении проблемы с покупкой внутриигровой валюты.
Как оказалось, в Starfield уже несколько недель не функционировала покупка донатной валюты. Если кто-то из геймеров все же решался внести свои средства для получения платного мода или уникального костюма, игра вылетала с ошибкой. К счастью, Bethesda удалось решить эту проблему. Теперь процесс покупки кредитов в Starfield работает исправно как в Microsoft Store, так и в Steam. Это именно то, чего просили игроки в своих негативных отзывах (нет).
Кроме того, хотфикс включает другие полезные исправления. В этом обновлении была улучшена работа Creation Kit и внесены следующие фиксы:
- Решена проблема, которая могла привести к невосприимчивости при загрузке сохранения с удалёнными творениями.
- Устранена проблема с открытием Microsoft Store после использования Quick Resume.
- Устранена косметическая проблема с кнопками Creation Store при использовании режима крупного шрифта.
- (Creation Kit) Устранена проблема с применением ключевых слов к вновь созданным папкам.
Между тем общий рейтинг игры в Steam опустился ниже 57%, и согласно недавним обзорам пользователей, всего 25% из них положительно отозвались о качестве Starfield. Похоже повторения истории, как с Cyberpunk 2077 мы не увидим и проект окончательно утонит в негативных оценках.
Игре больше месяца? Чего? // Николай Майерс
Господь Кринж, у них даже донаты с проблемами были... Хотя донат в одиночной игре это уже проблема.
С момента релиза научно-фантастической RPG прошло уже больше месяца...
Смешно. Ниче, что уже год будет после релиза?
Афтар, ты нормальный? Начиная с названия и закаканчивая содержанием, бред полнейший. А ты графоман из Комсомольской правды.
По твоему с 6 сентября 2023 года прошел месяц???
P. S. Кто пустил сюда этого графомана? Такому бы даже на DTF пендаля дали.
Что за хрень в заголовке, автора поста случайно головой в одно место не макали? Что за бред?
Автор - с твоей головой всё хорошо? У тебя уже какая то ненормальная ненависть к старфилд.
У меня ноутбук, который вообще не соответствует даже минимальным требованиям к этой игре и я за 40 часов с багами встречался лишь пару раз, да и то лишь один баг заставил загрузить сохранение. В остальном всё с технической частью хорошо.
Я бы даже сказал, что за последнии пять лет, старфилд вышел в одном из лучших технических состояний чем многие другие игры. В особенности лучше, чем любая другая игра беседки.
И ещё - автор, ну ты бы реально сходил к врачу. Ну не может здоровый человек, настолько сильно ненавидить игру, в которую даже не играл. При этом писать то, что вообще не соответствует действительности.
Прошел сюжет и много из второстепенных миссий.
0 вылетов
0 багов
Только положительные эмоции // Рустам Магомедов
Думал поиграть, надо ждать финальную версию
В принципе можеш играть, играл в релизную за 100 часов встретил 2 бага. Игра в принципе шла стабильно кроме города Атлантис там фпс падал, но вроде писали что починили.
Если у тебя комп соответствует хотя бы минимальным требованиям, то можешь смело играть. Я спокойно играю даже на ноутбуке, который не соответствует мин требованиям. Багов почти нет. В любом другом фалауте багов намного больше.
ЕЕ
Да там вся игра , сплошная ошибка))...
О каком катастрофическом состоянии идёт речь? Я в сентябре-октябре прошлого года наиграл около 300 часов без единого падения. Это одна из самых стабильных и безглючных игр Беседки за всё время.
С момента релиза научно-фантастической RPG, на самом деле - прошло около года.
Я уверен на 100%, что автор новости не играл в Старфилд. По той же простой причине - в игре нет русской локализации...
Это PG, тоже самое что DTF, здесь нельзя говорить хорошее о играх Беседки
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