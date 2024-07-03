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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 201 оценка

Проблемная Starfield получает свежий хотфикс с исправлениями мелких ошибок

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Bethesda Softworks продолжают борьбу с катастрофическим техническим состоянием Starfield. С момента релиза научно-фантастической RPG прошло уже больше месяца, но многие игроки продолжают жаловаться на абсурдные баги и другие критические ошибки. Несмотря на яростную критику геймеров, разработчики не прекращают попыток улучшить ситуацию и выпустили очередной хотфикс для Starfield. Новое обновление сосредоточено на исправлении мелких ошибок и решении проблемы с покупкой внутриигровой валюты.

Как оказалось, в Starfield уже несколько недель не функционировала покупка донатной валюты. Если кто-то из геймеров все же решался внести свои средства для получения платного мода или уникального костюма, игра вылетала с ошибкой. К счастью, Bethesda удалось решить эту проблему. Теперь процесс покупки кредитов в Starfield работает исправно как в Microsoft Store, так и в Steam. Это именно то, чего просили игроки в своих негативных отзывах (нет).

Кроме того, хотфикс включает другие полезные исправления. В этом обновлении была улучшена работа Creation Kit и внесены следующие фиксы:

  • Решена проблема, которая могла привести к невосприимчивости при загрузке сохранения с удалёнными творениями.
  • Устранена проблема с открытием Microsoft Store после использования Quick Resume.
  • Устранена косметическая проблема с кнопками Creation Store при использовании режима крупного шрифта.
  • (Creation Kit) Устранена проблема с применением ключевых слов к вновь созданным папкам.

Между тем общий рейтинг игры в Steam опустился ниже 57%, и согласно недавним обзорам пользователей, всего 25% из них положительно отозвались о качестве Starfield. Похоже повторения истории, как с Cyberpunk 2077 мы не увидим и проект окончательно утонит в негативных оценках.

-7
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Игре больше месяца? Чего? // Николай Майерс

5
Кей Овальд

Господь Кринж, у них даже донаты с проблемами были... Хотя донат в одиночной игре это уже проблема.

4
Гемор

С момента релиза научно-фантастической RPG прошло уже больше месяца...

Смешно. Ниче, что уже год будет после релиза?

3
Fishlex

Афтар, ты нормальный? Начиная с названия и закаканчивая содержанием, бред полнейший. А ты графоман из Комсомольской правды.

По твоему с 6 сентября 2023 года прошел месяц???

P. S. Кто пустил сюда этого графомана? Такому бы даже на DTF пендаля дали.

3
Djiggalag

Что за хрень в заголовке, автора поста случайно головой в одно место не макали? Что за бред?

1
Ain65 Rain

Автор - с твоей головой всё хорошо? У тебя уже какая то ненормальная ненависть к старфилд.

У меня ноутбук, который вообще не соответствует даже минимальным требованиям к этой игре и я за 40 часов с багами встречался лишь пару раз, да и то лишь один баг заставил загрузить сохранение. В остальном всё с технической частью хорошо.

Я бы даже сказал, что за последнии пять лет, старфилд вышел в одном из лучших технических состояний чем многие другие игры. В особенности лучше, чем любая другая игра беседки.

И ещё - автор, ну ты бы реально сходил к врачу. Ну не может здоровый человек, настолько сильно ненавидить игру, в которую даже не играл. При этом писать то, что вообще не соответствует действительности.

0
Пользователь ВКонтакте

Прошел сюжет и много из второстепенных миссий.
0 вылетов
0 багов
Только положительные эмоции // Рустам Магомедов

-1
Bargainer

Думал поиграть, надо ждать финальную версию

-1
XalimoV

В принципе можеш играть, играл в релизную за 100 часов встретил 2 бага. Игра в принципе шла стабильно кроме города Атлантис там фпс падал, но вроде писали что починили.

1
Ain65 Rain

Если у тебя комп соответствует хотя бы минимальным требованиям, то можешь смело играть. Я спокойно играю даже на ноутбуке, который не соответствует мин требованиям. Багов почти нет. В любом другом фалауте багов намного больше.

ЕЕ

0
HubertJFarnsworth

Да там вся игра , сплошная ошибка))...

-1
Ahnx
продолжают борьбу с катастрофическим техническим состоянием Starfield

О каком катастрофическом состоянии идёт речь? Я в сентябре-октябре прошлого года наиграл около 300 часов без единого падения. Это одна из самых стабильных и безглючных игр Беседки за всё время.

С момента релиза научно-фантастической RPG прошло уже больше месяца

С момента релиза научно-фантастической RPG, на самом деле - прошло около года.

Я уверен на 100%, что автор новости не играл в Старфилд. По той же простой причине - в игре нет русской локализации...

-3
Djiggalag

Это PG, тоже самое что DTF, здесь нельзя говорить хорошее о играх Беседки

-2
Ain65 Rain Djiggalag

++++++

0