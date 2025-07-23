Раскрыты подробности нового летнего обновления для Starfield

Разработчики из студии Bethesda представила полные детали июльского бета-обновления для Starfield. Патч 1.15.222, уже доступный для тестирования в Steam. Этот апдейт в первую очередь направлен на исправление ошибок и улучшение стабильности игры. В частности, устранена проблема с визуализацией экипировки, предназначенной для экстремальных температур, улучшена сортировка заданий в игровом меню, а также внесены косметические доработки в интерфейс раздела «Creations» на ПК.

Хотя обновление нельзя назвать масштабным, Bethesda заявляет, что уже работает над следующим крупным патчем и обещает поделиться подробностями в ближайшие месяцы. Нововведения будут касаться как технической части, так и, возможно, игрового контента.

Обновление совместимо с существующими модификациями. Сообщество моддеров продолжает активно развивать Starfield: от новых сюжетных квестов до полной переработки поведения ИИ и добавления динамической погоды. Среди самых популярных — улучшенная система экономики, путешествия между планетами в реальном времени, расширенные столкновения в космосе и новые визуальные эффекты.

Starfield вышла в 2023 году и доступна на ПК и консолях Xbox. Однако уже в ближайшее время география платформ может расшириться — в сети вновь появились слухи о скором релизе игры на PlayStation 5.