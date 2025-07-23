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Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 394 оценки

Раскрыты подробности нового летнего обновления для Starfield

Gutsz Gutsz

Разработчики из студии Bethesda представила полные детали июльского бета-обновления для Starfield. Патч 1.15.222, уже доступный для тестирования в Steam. Этот апдейт в первую очередь направлен на исправление ошибок и улучшение стабильности игры. В частности, устранена проблема с визуализацией экипировки, предназначенной для экстремальных температур, улучшена сортировка заданий в игровом меню, а также внесены косметические доработки в интерфейс раздела «Creations» на ПК.

Хотя обновление нельзя назвать масштабным, Bethesda заявляет, что уже работает над следующим крупным патчем и обещает поделиться подробностями в ближайшие месяцы. Нововведения будут касаться как технической части, так и, возможно, игрового контента.

Обновление совместимо с существующими модификациями. Сообщество моддеров продолжает активно развивать Starfield: от новых сюжетных квестов до полной переработки поведения ИИ и добавления динамической погоды. Среди самых популярных — улучшенная система экономики, путешествия между планетами в реальном времени, расширенные столкновения в космосе и новые визуальные эффекты.

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Starfield "Outpost Projeckt 2 - Набор жилых домов на аванпостах"
Starfield "Улучшенное освещение и визуальные эффекты"

Starfield вышла в 2023 году и доступна на ПК и консолях Xbox. Однако уже в ближайшее время география платформ может расшириться — в сети вновь появились слухи о скором релизе игры на PlayStation 5.

Порт Starfield для PlayStation 5 всё ещё разрабатывается, но может выйти позже, чем планировалось
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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Да уж, ничего нового, прошёл 3 раза, багов не видел, а они что то исправляют всё. Нет бы вводить что то новое. // Денис Лежепеков

8
Artur 81

согласен!наиграл 160 часов ни одного бага критического не встретил!

1
ViksOne Artur 81

Тоже прошёл игру + dls багов нет

нитгитлистер

стагнация во всей красе

6
sa1958

А смысл?

4
Langlitz

Если хэлоу геймс может выпустить руководство как возродить то, что мертво, то беседка может выпустить руководство как умертвить то, что трепыхается.

3
ZAUSA
улучшена сортировка заданий в игровом меню

Почему только меню с заданиями? А например меню карт, когда у тебя их 4, а тебе надо постоянно входить или выходить из одной в другую?

1
Log Fox

Ну, не постоянно, из сканера можно сразу переключиться на карту планеты, на орбите запускается карта системы с видом на планету после чего можно выбрать посадить корабль или нет, а также Звёздная карта на неё редко заглядывают.

И это не говоря, что через сканер на орбите возможно запустить перелёт.

1
ZAUSA Log Fox

Это вы про метки? Это надо нажать на сканер, потом найти эту метку, если она есть, и выбрать перемещение.

1