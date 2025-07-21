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Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 386 оценок

Слух: следующее дополнение для Starfield выйдет в 2026 году

butcher69 butcher69

После выхода Starfield в сентябре 2023 года ожидания были заоблачными — Bethesda представила масштабную научно-фантастическую RPG, способную стать новой вехой в жанре. Однако со временем рейтинг игры на Steam опустился до «Смешанного», что отчасти связано с критикой в адрес процедурной генерации локаций вместо тщательно проработанных вручную миров, к которым привыкли фанаты Fallout и The Elder Scrolls. Это не позволило Starfield достичь таких же высот, как предыдущие хиты студии.

В попытке вернуть интерес Bethesda в сентябре 2024-го выпустила DLC Shattered Space. Несмотря на положительные отзывы за попытку вернуться к истокам, дополнение едва повлияло на число активных игроков, породив слухи о возможном прекращении поддержки игры. Однако недавно инсайдеры вновь подняли волну спекуляций о будущем контенте.

В подкасте Джез Корден из Windows Central сообщил, что Bethesda работает над DLC для Starfield, а также над Elder Scrolls 6 и Fallout 5. В подтверждение этого, 14 июля инсайдер NateTheHate на ResetEra написал, что DLC для Starfield всё ещё в разработке, но вряд ли выйдет в 2025 году. Его слова наталкивают на мысль, что релиз может состояться не раньше 2026-го — предположение, которое подкрепляет слух о долгой и кропотливой работе над дополнением.

NateTheHate, заслуживающий доверия в индустрии, недавно сообщил, что Starfield появится на PS5 — информацию, поддержанную другими инсайдерами, но пока не подтвержденную официально. Этот факт лишь добавляет интриги вокруг будущего проекта.

Провал Shattered Space создал серьезное давление на следующее DLC: если оно не понравится сообществу и не привлечет игроков обратно, Bethesda может отказаться от дальнейших крупных обновлений. Но даже в таком случае фанаты могут не волноваться — моддеры активно поддерживают Starfield, создавая уникальные дополнения, благодаря которым игра живет и развивается вне официальной поддержки. Моддинг для Starfield уже превзошел по популярности легендарный Morrowind на Nexus Mods, что обещает долгую жизнь проекту, независимо от планов Bethesda.

Таким образом, несмотря на задержки и критику, Starfield остается живой вселенной, которой верные поклонники готовы наслаждаться еще много лет.

16
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Оно живое

11
Анжелика04

оно шевелится

answerx32

Какие-то идиоты в руководстве беседки и иксбокс, ей богу. Тратить ресурсы на никому не нужное гмно, вместо того чтобы их перенаправить на свитки или другие новые проекты, это вершина идиотизма.

2
Сергей Понащенко

Starfield и был новым проектом)

2
vfa19

Наса пук, это скучно. Это даже не экспансия. Выбор рас где? Видимо это дорого создавать инопланетян со своим лором и начальным сюжетом. Может я хочу сбежать из тюрьмы аля The Callisto Protocol трехногим чёртом которых обладает врождённой способностью просачиваться сквозь щели и дышать в открытом космосе? Где тот запал который был TES??? А, Тодик? Кому нужно этот ваш насран пранк?

1
ZAUSA
Наса пук, это скучно.

А кому-то нравится...

5
vfa19 ZAUSA

Да я только утром 10 поставил. А так стояла 3. И я не говорил что игра плохая, она скучная. На самом деле игра 12/10. Потому что за все время проведенное в ней, она вскрылась, а я открылся.

1
ZAUSA vfa19
Да я только утром 10 поставил. А так стояла 3. И я не говорил что игра плохая, она скучная.

А, если игра неплохая, но скучная, то это "10 из 10". Ладно.))

2
Jayne Cobb
В попытке вернуть интерес Starfield...

Ну нужно просто выпустить ремастер... ха ха.

green bunny

Какой то странный тезис про процедурную генерацию. Они буквально всегда ее использовали, начиная с арены. Может разве что моровинд и редгард исключение. Да и как реализовать открытый мир на сотни планет и спутников, в любой точке которых можно высадиться, без процедурной генерации? Ручками это нереально сделать

hpi

Говард окончательно ипанулся.