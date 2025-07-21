Слух: следующее дополнение для Starfield выйдет в 2026 году

После выхода Starfield в сентябре 2023 года ожидания были заоблачными — Bethesda представила масштабную научно-фантастическую RPG, способную стать новой вехой в жанре. Однако со временем рейтинг игры на Steam опустился до «Смешанного», что отчасти связано с критикой в адрес процедурной генерации локаций вместо тщательно проработанных вручную миров, к которым привыкли фанаты Fallout и The Elder Scrolls. Это не позволило Starfield достичь таких же высот, как предыдущие хиты студии.

В попытке вернуть интерес Bethesda в сентябре 2024-го выпустила DLC Shattered Space. Несмотря на положительные отзывы за попытку вернуться к истокам, дополнение едва повлияло на число активных игроков, породив слухи о возможном прекращении поддержки игры. Однако недавно инсайдеры вновь подняли волну спекуляций о будущем контенте.

В подкасте Джез Корден из Windows Central сообщил, что Bethesda работает над DLC для Starfield, а также над Elder Scrolls 6 и Fallout 5. В подтверждение этого, 14 июля инсайдер NateTheHate на ResetEra написал, что DLC для Starfield всё ещё в разработке, но вряд ли выйдет в 2025 году. Его слова наталкивают на мысль, что релиз может состояться не раньше 2026-го — предположение, которое подкрепляет слух о долгой и кропотливой работе над дополнением.

NateTheHate, заслуживающий доверия в индустрии, недавно сообщил, что Starfield появится на PS5 — информацию, поддержанную другими инсайдерами, но пока не подтвержденную официально. Этот факт лишь добавляет интриги вокруг будущего проекта.

Провал Shattered Space создал серьезное давление на следующее DLC: если оно не понравится сообществу и не привлечет игроков обратно, Bethesda может отказаться от дальнейших крупных обновлений. Но даже в таком случае фанаты могут не волноваться — моддеры активно поддерживают Starfield, создавая уникальные дополнения, благодаря которым игра живет и развивается вне официальной поддержки. Моддинг для Starfield уже превзошел по популярности легендарный Morrowind на Nexus Mods, что обещает долгую жизнь проекту, независимо от планов Bethesda.

Таким образом, несмотря на задержки и критику, Starfield остается живой вселенной, которой верные поклонники готовы наслаждаться еще много лет.