Слух: следующее дополнение для Starfield выйдет в 2026 году

После выхода Starfield в сентябре 2023 года ожидания были заоблачными — Bethesda представила масштабную научно-фантастическую RPG, способную стать новой вехой в жанре. Однако со временем рейтинг игры на Steam опустился до «Смешанного», что отчасти связано с критикой в адрес процедурной генерации локаций вместо тщательно проработанных вручную миров, к которым привыкли фанаты Fallout и The Elder Scrolls. Это не позволило Starfield достичь таких же высот, как предыдущие хиты студии.
В попытке вернуть интерес Bethesda в сентябре 2024-го выпустила DLC Shattered Space. Несмотря на положительные отзывы за попытку вернуться к истокам, дополнение едва повлияло на число активных игроков, породив слухи о возможном прекращении поддержки игры. Однако недавно инсайдеры вновь подняли волну спекуляций о будущем контенте.
В подкасте Джез Корден из Windows Central сообщил, что Bethesda работает над DLC для Starfield, а также над Elder Scrolls 6 и Fallout 5. В подтверждение этого, 14 июля инсайдер NateTheHate на ResetEra написал, что DLC для Starfield всё ещё в разработке, но вряд ли выйдет в 2025 году. Его слова наталкивают на мысль, что релиз может состояться не раньше 2026-го — предположение, которое подкрепляет слух о долгой и кропотливой работе над дополнением.
NateTheHate, заслуживающий доверия в индустрии, недавно сообщил, что Starfield появится на PS5 — информацию, поддержанную другими инсайдерами, но пока не подтвержденную официально. Этот факт лишь добавляет интриги вокруг будущего проекта.
Провал Shattered Space создал серьезное давление на следующее DLC: если оно не понравится сообществу и не привлечет игроков обратно, Bethesda может отказаться от дальнейших крупных обновлений. Но даже в таком случае фанаты могут не волноваться — моддеры активно поддерживают Starfield, создавая уникальные дополнения, благодаря которым игра живет и развивается вне официальной поддержки. Моддинг для Starfield уже превзошел по популярности легендарный Morrowind на Nexus Mods, что обещает долгую жизнь проекту, независимо от планов Bethesda.
Таким образом, несмотря на задержки и критику, Starfield остается живой вселенной, которой верные поклонники готовы наслаждаться еще много лет.
Оно живое
оно шевелится
Какие-то идиоты в руководстве беседки и иксбокс, ей богу. Тратить ресурсы на никому не нужное гмно, вместо того чтобы их перенаправить на свитки или другие новые проекты, это вершина идиотизма.
Starfield и был новым проектом)
Наса пук, это скучно. Это даже не экспансия. Выбор рас где? Видимо это дорого создавать инопланетян со своим лором и начальным сюжетом. Может я хочу сбежать из тюрьмы аля The Callisto Protocol трехногим чёртом которых обладает врождённой способностью просачиваться сквозь щели и дышать в открытом космосе? Где тот запал который был TES??? А, Тодик? Кому нужно этот ваш насран пранк?
А кому-то нравится...
Да я только утром 10 поставил. А так стояла 3. И я не говорил что игра плохая, она скучная. На самом деле игра 12/10. Потому что за все время проведенное в ней, она вскрылась, а я открылся.
А, если игра неплохая, но скучная, то это "10 из 10". Ладно.))
Ну нужно просто выпустить ремастер... ха ха.
Какой то странный тезис про процедурную генерацию. Они буквально всегда ее использовали, начиная с арены. Может разве что моровинд и редгард исключение. Да и как реализовать открытый мир на сотни планет и спутников, в любой точке которых можно высадиться, без процедурной генерации? Ручками это нереально сделать
Говард окончательно ипанулся.