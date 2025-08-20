Слух: Starfield выйдет на PS5 и Nintendo Switch 2 в 2026 году

Как только корпорация Microsoft в прошлом году заявила о выпуске ряда своих игр для консоли PlayStation 5, тотчас же появились догадки, что среди них будет и Starfield - космический научно-фантастический экшен от Bethesda, в настоящее время доступный только в версии для ПК и консолей Xbox Series X/S.

Официального анонса на данный момент не произошло, но, по утверждению различных инсайдеров, игра должна выйти в начале следующего года вместе со вторым запланированным дополнением.

Известный инсайдер NateDrake, он же Nate the Hate, который практически никогда не ошибается, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением, что Starfield выйдет в следующем году не только на PS5, но и на Switch 2.

Об этом он сообщил вскоре после анонса Bethesda о выпуске замечательной приключенческой игры Indiana Jones and the Great Circle для Nintendo Switch 2 в следующем году.