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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 623 оценки

Слух: Возможно началось закрытое тестирование Creation Kit 2 для модеров Starfield

Alexey Pankov
Новости

22 Февраля пытливый пользователь Reddit опубликовал скриншот из которого сообщество делает вывод (возможно поспешный), что началось закрытое тестирование Creation Kit 2 для создателей модов. Ранее Тодд Говард в интервью японскому изданию Famitsu, отмечал что утилита будет масштабной - не уступая таковым в предыдущих тайтлах Bethesda.

The Elder Scrolls V: Skyrim обзавелась инструментами для создания модов через три месяца после релиза, а в случае с Fallout 4 это заняло чуть более пяти месяцев. С релиза Starfield прошло 6 месяцев и похоже что модерам осталось ждать совсем не долго.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
РикоЧико

Ждём SexLab - Defeat в невесомости.

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Gridon

Пусть лучше пофиксят баги и доделают недоделанную игру, чем тратят время на инструменты для моддеров. И вообще, моды это все для нетакусиков, которые не могут насладиться шедевром от Бетесды в оригинале!

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