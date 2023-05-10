Starfield может быть донат, в сети обнаружили настораживающее описание игры ©

Новая ролевая игра Starfield в открытом космосе от Bethesda Softworks имеет беспрецедентный уровень ожидания среди игрового сообщества. Проект будет первым новым масштабным RPG от создателей The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4, что уже выставляет довольно высокую планку качества для разработчиков. Испортить релиз новинки может буквально что угодно, начиная от плохой технической составляющей и заканчивая ненужным донатом. Если слухи о проблемной оптимизации ходили уже давно, то информация о донатах в Starfield появилась впервые.

В сети обратили внимание на весьма тревожное описание Starfield, в котором упоминаются элементы донатной системы. Информация была найдена на сайте рейтингового агентства ESRB. Наряду с описанием сцен секса и вымышленного наркотика, там также упоминаются "внутриигровые покупки". Дополнительных сведений об этой системе на данный момент нет, а сами разработчики официально не заявляли о донате в Starfield. Вероятно, под "внутриигровыми покупками" может подразумеваться платные модификации от сообщества или DLC. Как будут обстоять дела на самом деле мы сможем узнать только ближе к релизу игры.

Выход Starfield запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X. Новая официальная информация по игре появится 11 июня в рамках презентации Xbox Games Showcase.