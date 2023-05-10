Starfield может быть донат, в сети обнаружили настораживающее описание игры

Новая ролевая игра Starfield в открытом космосе от Bethesda Softworks имеет беспрецедентный уровень ожидания среди игрового сообщества. Проект будет первым новым масштабным RPG от создателей The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4, что уже выставляет довольно высокую планку качества для разработчиков. Испортить релиз новинки может буквально что угодно, начиная от плохой технической составляющей и заканчивая ненужным донатом. Если слухи о проблемной оптимизации ходили уже давно, то информация о донатах в Starfield появилась впервые.
В сети обратили внимание на весьма тревожное описание Starfield, в котором упоминаются элементы донатной системы. Информация была найдена на сайте рейтингового агентства ESRB. Наряду с описанием сцен секса и вымышленного наркотика, там также упоминаются "внутриигровые покупки". Дополнительных сведений об этой системе на данный момент нет, а сами разработчики официально не заявляли о донате в Starfield. Вероятно, под "внутриигровыми покупками" может подразумеваться платные модификации от сообщества или DLC. Как будут обстоять дела на самом деле мы сможем узнать только ближе к релизу игры.
Выход Starfield запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X. Новая официальная информация по игре появится 11 июня в рамках презентации Xbox Games Showcase.
Бесит, когда качаешь игру со всеми DLC, а там ещё какой-то донатный мусор или что-то за предзаказ.
что значит может быть? по любому будет, это же майкрасофт и беседка.
а раз 20 лет назад игроки схавали длс в виде лошади на отдельном диске, то грех сейчас не доить их, как тебе вздумается.
аХАХХхах, база
С такой тучей кастомайза грех не положить в магазин красочки для кораблей или скафандра, но сильно сомневаюсь, что беседка будет стрелять себе в ногу после F76.
Так первый выстрел был еще в тот момент когда они моды к скайриму решили продавать, F76 это уже второй и даже не выстрел а ампутация ноги была уже.
это ты про тодда, который в принципе придумал продавать отдельно всё? ха
Creation club будет
Не удивлюсь, на самом деле.