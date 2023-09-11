Starfield настолько "хорошо оптимизирована", что ломает консоли Xbox Series S|X..

Устаревший движок Creation Engine 2, который студия Bethesda Softworks не перерабатывала с 2011 года, дает о себе знать в Starfield не с самой лучшей стороны. Многие геймеры уже давно жалуются на плохую производительность игры на ПК, но как оказалось, серьезные проблемы с оптимизацией часто также встречаются на консолях Xbox Series S|X. При прохождении Starfield игроки сталкиваются с внезапными просадками FPS до критических значений, постоянными вылетами и в некоторых случаях даже с поломкой самой консоли.
В социальных сетях и на профильных игровых форумах многократно возросли негативные отзывы о производительности Starfield на Xbox Series S|X. Как оказалось, в целом игра работала отлично на консолях только на начальном этапе игры, но чем дальше игроки заходили в своих прохождениях, тем больше ошибок они встречали. Игроки жалуются, что даже самой мощной Xbox Series X количество FPS на пустынных планетах часто падает до 0 кадров в секунду, что делает проект физически неиграбельным. К этому добавляется огромный список неприятных багов, которые также встречаются на ПК, и некоторые критические сбои игры.
Один из геймеров утверждает, что Starfield сломала его Xbox Series X после одного из вылетов. По словам пользователя, консоль просто перестала нормально работать, и ему пришлось сбрасывать её до заводских настроек, а потом устанавливать обновления операционной системы. Геймер предполагает, что из-за вылета повреждена память консоли, поэтому он отложил прохождение Starfield до патчей.
В случае с проблемами на ПК, разработчики Bethesda Softworks, в том числе Тодд Говард, советуют просто обновить видеокарту или процессор. Что же делать игрокам на Xbox Series S|X пока не совсем ясно. Представители студии официально пока не комментировали ситуацию.
В смысле, что делать обладателям консолей? Купить новую, более мощную! Неужели не ясно?
Сначала пусть Тодд Говард и Фил Спенсер создадут такую консоль, что бы игра шла на ней в 60 стабильных кдс! =))
Ааа ну извините, что Ваше барахло не работает стабильно на rtx3060ti. Завтра обязательно пойду возьму rtx4080 че уж там, у меня в каждом кармане по 130к всегда отложено, еще под ковром 100ка припрятана) Ну они козлы канешн!
4090 как бы ,и 13900k
Обещали же крутую игру, вот получайте - круче некуда в этом году!)))
Хахаха Хорошо сказано))
А ещё она вызывает взрыв жоп своей тупостью
Отлично. Спасибо!
тодд уже ответил на все вопросы.)))
Можно не читать после этого.
Видел видос, где у парня на ртх 3080 и интел 10900к - 30-35 кадров
Ну и дела. Если это не единичный случай, то просто страшно.
А чего вообще ждали те, кто купил бомжатину Xbox S, чего вообще они могут ждать от современных игр? Я удивляюсь подобным персонажам!
Кал и моча встретили друг друга и произошло своеобразное комбо-вомбо.
Все вранье играю и нечего
Нужно раз в 5 лет хотя бы чистить консоль от пыли, в этом вся проблема.
Да. Термопасту поменять раз 5 лет... и консоль.
Xbox Series S|X выпущена 3 года назад, значит еще 2 года до чистки
Значит раз в 3 года 🤬
Когда Тодд ссыт тебе в лицо, нужно просто протереть глаза.👍
Всё не уймешься в каждой теме это неоптимизированное нечто защищать, уже из пальца начал причины высасывать, что-то с другими играми таких проблем у консоли нет.