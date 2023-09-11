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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 347 оценок

Starfield настолько "хорошо оптимизирована", что ломает консоли Xbox Series S|X

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Gutsz
Новости

Устаревший движок Creation Engine 2, который студия Bethesda Softworks не перерабатывала с 2011 года, дает о себе знать в Starfield не с самой лучшей стороны. Многие геймеры уже давно жалуются на плохую производительность игры на ПК, но как оказалось, серьезные проблемы с оптимизацией часто также встречаются на консолях Xbox Series S|X. При прохождении Starfield игроки сталкиваются с внезапными просадками FPS до критических значений, постоянными вылетами и в некоторых случаях даже с поломкой самой консоли.

В социальных сетях и на профильных игровых форумах многократно возросли негативные отзывы о производительности Starfield на Xbox Series S|X. Как оказалось, в целом игра работала отлично на консолях только на начальном этапе игры, но чем дальше игроки заходили в своих прохождениях, тем больше ошибок они встречали. Игроки жалуются, что даже самой мощной Xbox Series X количество FPS на пустынных планетах часто падает до 0 кадров в секунду, что делает проект физически неиграбельным. К этому добавляется огромный список неприятных багов, которые также встречаются на ПК, и некоторые критические сбои игры.

Один из геймеров утверждает, что Starfield сломала его Xbox Series X после одного из вылетов. По словам пользователя, консоль просто перестала нормально работать, и ему пришлось сбрасывать её до заводских настроек, а потом устанавливать обновления операционной системы. Геймер предполагает, что из-за вылета повреждена память консоли, поэтому он отложил прохождение Starfield до патчей.

В случае с проблемами на ПК, разработчики Bethesda Softworks, в том числе Тодд Говард, советуют просто обновить видеокарту или процессор. Что же делать игрокам на Xbox Series S|X пока не совсем ясно. Представители студии официально пока не комментировали ситуацию.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Kostas92

В смысле, что делать обладателям консолей? Купить новую, более мощную! Неужели не ясно?

20
Bartalbi Bond

Сначала пусть Тодд Говард и Фил Спенсер создадут такую консоль, что бы игра шла на ней в 60 стабильных кдс! =))

1
dangerous_beast

Ааа ну извините, что Ваше барахло не работает стабильно на rtx3060ti. Завтра обязательно пойду возьму rtx4080 че уж там, у меня в каждом кармане по 130к всегда отложено, еще под ковром 100ка припрятана) Ну они козлы канешн!

13
Sprintin

4090 как бы ,и 13900k

1
askazanov

Обещали же крутую игру, вот получайте - круче некуда в этом году!)))

6
Sheglov 555

Хахаха Хорошо сказано))

0
1barac9U7ada7

А ещё она вызывает взрыв жоп своей тупостью

3
ПетроНепетро
Starfield настолько "хорошо оптимизирована", что ломает консоли Xbox Series S|X..

Отлично. Спасибо!

1
Sprintin

тодд уже ответил на все вопросы.)))

0
IvanKote
Устаревший движок Creation Engine 2, который студия Bethesda Softworks не перерабатывала с 2011 года

Можно не читать после этого.

0
Егор Бурдулюк

Видел видос, где у парня на ртх 3080 и интел 10900к - 30-35 кадров

0
Олег Дудин

Ну и дела. Если это не единичный случай, то просто страшно.

0
neeXXXT

А чего вообще ждали те, кто купил бомжатину Xbox S, чего вообще они могут ждать от современных игр? Я удивляюсь подобным персонажам!

-3
TAPAKAH222
Один из геймеров утверждает, что Starfield сломала его Xbox Series X после одного из вылетов. 

Кал и моча встретили друг друга и произошло своеобразное комбо-вомбо.

-4
k1im

Все вранье играю и нечего

-4
wdymBro

Нужно раз в 5 лет хотя бы чистить консоль от пыли, в этом вся проблема.

-11
TAPAKAH222

Да. Термопасту поменять раз 5 лет... и консоль.

4
M1notaur

Xbox Series S|X выпущена 3 года назад, значит еще 2 года до чистки

4
wdymBro M1notaur

Значит раз в 3 года 🤬

-7
Купи Starfield

Когда Тодд ссыт тебе в лицо, нужно просто протереть глаза.👍

1
KnDiman

Всё не уймешься в каждой теме это неоптимизированное нечто защищать, уже из пальца начал причины высасывать, что-то с другими играми таких проблем у консоли нет.

0