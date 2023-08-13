Starfield обзавелась своей страницей на Nexus Mods

Этим утром на портале Nexus Mods появилась страница для модов Starfield. На данный момент страницу украшает баннер с ссылками на коммьюнити модеров и информации по моддингу, а также ивенту "Countdown to Starfield".
Портал NexusMods является крупнейшим сервисом моддинга различных игр, особенно большими коллекциями обладают такие игры, как The Elder Scrolls V : Skyrim и Fallout 4 (70618 и 52541 модов соответственно).
Релиз Starfield состоится 6 сентября на Windows, Xbox Series и Game Pass.
Теперь можно вообще не переживать за игру. Графику, геймплей, разнообразие контента и так далее - подтянут без проблем. Если будет заинтересованность у моддеров, то игра проживёт долго, по аналогии со Skyrim. Главное, что-бы Тодд не стал клепать всякие издания для этой игры, иначе TES VI мы точно никогда не увидим
ну ну и оптимизируют, ага ага
99,9% процентов модов - бесполезная и ненужная хрень.
Всякие издания и будут игрой с уже встроенными модами
Ставить бесполезные моды и приравнивать их ко всем остальным не очень умная мысль. Большинство модов позволяет повысить QoL игры, и чаще это не сисиписи и рофловые с Шреком и Сиджеем.
90%, все же 1 из 10 там годные
Площадка для nude-модов нужна же первым делом.
Первым модом всё равно будет он
Нет
Вот первый мод
Паровозик Томас выйдет раньше!
О, да, под игры беседки вся индустрия модов и создавалась. :)) Это такой намёк. :)