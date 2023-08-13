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Starfield 06.09.2023
7.9 661 оценка

Starfield обзавелась своей страницей на Nexus Mods

Panfick
Новости

Этим утром на портале Nexus Mods появилась страница для модов Starfield. На данный момент страницу украшает баннер с ссылками на коммьюнити модеров и информации по моддингу, а также ивенту "Countdown to Starfield".

Портал NexusMods является крупнейшим сервисом моддинга различных игр, особенно большими коллекциями обладают такие игры, как The Elder Scrolls V : Skyrim и Fallout 4 (70618 и 52541 модов соответственно).

Релиз Starfield состоится 6 сентября на Windows, Xbox Series и Game Pass.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Теперь можно вообще не переживать за игру. Графику, геймплей, разнообразие контента и так далее - подтянут без проблем. Если будет заинтересованность у моддеров, то игра проживёт долго, по аналогии со Skyrim. Главное, что-бы Тодд не стал клепать всякие издания для этой игры, иначе TES VI мы точно никогда не увидим

6
Kot9lra street

ну ну и оптимизируют, ага ага

0
Protocol10

99,9% процентов модов - бесполезная и ненужная хрень.

-4
Panfick

Всякие издания и будут игрой с уже встроенными модами

0
cheezette Protocol10

Ставить бесполезные моды и приравнивать их ко всем остальным не очень умная мысль. Большинство модов позволяет повысить QoL игры, и чаще это не сисиписи и рофловые с Шреком и Сиджеем.

0
Сетеш Protocol10

90%, все же 1 из 10 там годные

0
warp 37

Площадка для nude-модов нужна же первым делом.

3
Panfick

Первым модом всё равно будет он

1
Bv Ben Panfick

Нет

Вот первый мод

1
Panfick Bv Ben

Паровозик Томас выйдет раньше!

0
Кей Овальд

О, да, под игры беседки вся индустрия модов и создавалась. :)) Это такой намёк. :)

2