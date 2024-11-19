Starfield привлекла более 15 миллионов игроков

Bethesda Game Studios сообщила, что спустя чуть больше года после выхода игры по всему миру Starfield достигла 15 миллионов игроков. Игре потребовался почти год, чтобы набрать два миллиона игроков сверх 13 миллионов, о которых было объявлено в декабре 2023 года, после удивительно успешного окна запуска игры.
В сообщении на странице блога Bethesda Game Studios команда написала:
Спасибо более чем 15 миллионам игроков, которые путешествуют по звездам в Starfield! Мы рады, что так много из вас отправились в это путешествие вместе с нами, и мы ценим ваши отзывы. Мы всегда ищем способы улучшить ваш игровой опыт и хотели бы предоставить нашему сообществу обновленную информацию о последних изменениях, которые мы внесли в Starfield.
В качестве особого подарка игрокам, приготовьтесь покорять неизведанные планеты с совершенно новым Deimog, последним дополнением к линейке высокопроизводительных наземных транспортных средств Starfield. Созданный для скорости и выносливости, Deimog имеет полностью закрытую кабину, которая защитит вас во время гонок по пересеченной местности.
Starfield сейчас находится в некотором роде на спаде. В Steam игра опустилась до рекордно низкого 24-часового пикового числа игроков всего в 5300 пользователей — это при рекордном пике в 330 597. На стриминговых и социальных каналах игра сошла на нет. Возьмем, к примеру, Twitch — игра достигла пика при запуске с 552 021 зрителем, но на момент написания статьи всего 70 человек смотрят геймплей Starfield.
Я недостоин этого шедевра:)
сложно разобрать буквы по середине, но я уверен они там есть
Такая муть...
Это геймпас посчитали?
"Старфилд провалился" орали хайпующие блогеры и хейтеры Bethesda, мы заметил...
Реально бесят уже, что ни новость по старфиду, то набигают полоумные и начинают высказывать своё никому ненужное мнение о том насколько эта игра плохая, уже осточертели, не нравится старфилд пускай играют в другие игры, а не навязывают другим своё мнение.
Сказал бот созданный устраивать хайп.
Чувак, что за ерунду ты городишь, какой ещё бот? Ты думаешь кому-то будет очень надо создавать ботов на этом игровом сайте?
Еще один умник, включил окуня))) А ты думаешь никто не знает как посмотреть профиль пользователя? Мда, наивный малый.
Забейте на этого бота. У человека и так беда, он St*rfield любит)))
Да, игра очень классная, недавно решил пройти, уже наиграно много часов, очень затягивает, всем советую.
я щас прохожу, отличная игра
А отвлекла?
Да нормальная игра. Если опустить то, что наболтал Тодд перед релизом и то, что нафантазировали на ровном месте фанаты (реально обсуждали, что старфилд будет космосимом, с реальными перелетами между планетами и т.п.), то игра вполне себе неплоха для приятной игры на пару сотен часов. Большинство тех, кто любил другие игры от беседки, с удовольствием поиграли и в старфилд. Недовольные в основном из космосимуляторов набежали.
Хотя перелёт возможен)
наверное не стоит мне ждать ближайшие 5-10 лет доработки и нормальных модов на нее
Сейчас набегут тролли рассказывать, что стафилд настолько плохой что все эти 15 миллионов игроков, просто заходят посмеятся с того какая плохая эта игра или что это боты какие-то, а прибыль ненастоящая.
И все эти 15 миллионов исследовали 1000 пустых планет 🤣🤣🤣
капец...
15 лямов дерьмоедов... // Иван Марков
Спасибо Тодду за замечательную игру. Без шуток.
Это аудитория не cpaлфилда, а геймпаса // Александр Ковалёв