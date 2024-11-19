Starfield привлекла более 15 миллионов игроков

Bethesda Game Studios сообщила, что спустя чуть больше года после выхода игры по всему миру Starfield достигла 15 миллионов игроков. Игре потребовался почти год, чтобы набрать два миллиона игроков сверх 13 миллионов, о которых было объявлено в декабре 2023 года, после удивительно успешного окна запуска игры.

В сообщении на странице блога Bethesda Game Studios команда написала:

Спасибо более чем 15 миллионам игроков, которые путешествуют по звездам в Starfield! Мы рады, что так много из вас отправились в это путешествие вместе с нами, и мы ценим ваши отзывы. Мы всегда ищем способы улучшить ваш игровой опыт и хотели бы предоставить нашему сообществу обновленную информацию о последних изменениях, которые мы внесли в Starfield.



В качестве особого подарка игрокам, приготовьтесь покорять неизведанные планеты с совершенно новым Deimog, последним дополнением к линейке высокопроизводительных наземных транспортных средств Starfield. Созданный для скорости и выносливости, Deimog имеет полностью закрытую кабину, которая защитит вас во время гонок по пересеченной местности.

Starfield сейчас находится в некотором роде на спаде. В Steam игра опустилась до рекордно низкого 24-часового пикового числа игроков всего в 5300 пользователей — это при рекордном пике в 330 597. На стриминговых и социальных каналах игра сошла на нет. Возьмем, к примеру, Twitch — игра достигла пика при запуске с 552 021 зрителем, но на момент написания статьи всего 70 человек смотрят геймплей Starfield.