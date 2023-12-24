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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 5 058 оценок

Starfield продолжает терять своих игроков; среднее количество в Steam снизилось до 14 тысяч

Gruz_
Новости

Как сообщает портал tech4gamers, несмотря на то, что с момента сентябрьского релиза в Starfield в общей сложности насчитывается уже более 13 миллионов игроков, свежие данные свидетельствуют о том, что у игры по-прежнему наблюдается отток игроков.

По данным Steamdb, общее количество игроков Starfield падает уже не первый месяц, но в декабре оказалось, что их число в онлайне снова резко упало. Если в ноябре пик аудитории игры достигал 40 тысяч человек, то уже в начале декабре пик составил 26 647 человек, в то время как в среднем этот показатель остается в пределах 15 тысяч, причем цифры то растут, то падают. Для сравнения, Baldur's Gate 3, вышедшая на месяц раньше, в последнее время привлекала в среднем около 130 тысяч игроков.

В прошлом месяце игра уже отставала от Skyrim по количеству игроков в Steam. В декабре этот разрыв только увеличился, при этом Skyrim по-прежнему сохраняет большинство игроков, которые оставались в игре на протяжении многих лет.

Многие издания отметили, что после релиза Starfield столкнулось с различными проблемами которые, возможно, способствовали такому внезапному снижению числа игроков. Помимо устаревшего игрового дизайна, не слишком удачного геймплея и неглубокой RPG-механики, игра в итоге не смогла справиться со своими обязанностями по исследованию огромной вселенной. Решение добавить в игру 1000 планет, несмотря на то, что оно хорошо на бумаге, в итоге только навредило ей. Из-за того, что в большинстве локаций почти нет ничего интересного, у игроков сразу же пропадает желание углубляться в бесплодные глубины космоса.

Тем не менее, возможно, интерес к Starfield еще вернется. Не так давно Bethesda озвучила свои планы по улучшению игры на следующий год. В феврале появится новый контент, например, первое сюжетное DLC и новые способы передвижения.

34
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Ну и где все те, кто кричал, что модами исправят? Все 1000 планет исследовали? Очевидно, что Тодд Говард бездарь, а Филя калоед, которому любая игра кажется хорошей. Он не стал отменять заведомо провальный Redfall и выпустил его, вместо того, чтобы настоять на сюжетном DLC для Halo Infinite или ремастерах Gears of War. А потом ещё ноют мол Сони монополисты, мы ничего не можем без покупки очередной студии. Позорные никчёмыши.

25
Cidrow

Так инструменты для моддинга так и не выпустили - выйдут только в 24 году. Все моды что сейчас есть собраны на костылях. Если бы они не имели мозги народу и не несли чушь "слышь, купи новый комп, наиграй 200+ часов", а выпустили инструменты, то может быть сейчас не было так плачевно..

6
Guvi

Не думаю что модами в этой игре можно что то кардинально поправить

7
ka27 Guvi

Построить поверх Старфилда другую игру :) чтоб была возможность в той игре играть в Старфилд... как в Сан Андреас и пр.

2
Artery Kaulitz Guvi

Так и есть, этот костыльный движок нужно было забросить уже после Skyrim. Когда-то копался в нём, когда было свободное время. Это... старая кляча которую прихорашивают, хотя все основные принципы остаются теми же. Вот и игры почти как под копирку. Но, видимо, Bethesda жалко тратить деньги и переучиваться на другие движки или разрабатывать новый. А зачем? Покупают же

5
Log Fox Cidrow

Ждём февраля

0
saa0891
первое сюжетное DLC

Какой от этого толк если игра так и останется хламом.

новые способы передвижения.

Транспорт надо было ещё в первом же патче добавлять,хотя это в любом случае не сильно бы исправило ситуацию так большинство локаций просто какая то хрень,но хотя бы избавило от необходимости преодолевать огромные расстояния (меня это просто убило,сделали какие то неадекватные расстояния между локациями,добегаешь до локации а там какая то вышка или совершенно пустая пещера с одной кишкой),хотя в любом случае в целом игру это уже не исправит,а переделывать всё это Беседка как в том же No Men Sky просто не будет,корабль так и будет "взлетать" через загрузки.

13
FlowingNekton

Я думаю в нее играют из-за прошлых игр конторы. Вышла бы от тех же юбиков, ее бы сразу обосрали и забыли

2
saa0891 FlowingNekton

Я обожаю все игры Беседки кроме F76 и у меня в них наиграно сотни часов,в Starfield меня хватило на 20 часов после чего я снес этот хлам вместе с репаком,так что так это не работает.

0
Kerrot

Проблема в том что у Облы-Скайрима и Фоллаута 3-4 была хоть какая-то крепкая основа, в которую с оговорками даже без модов было интересно поиграть, в Старфилде как и многие мододелы отмечают этого просто нет.

Как и с Киберпанком, да релиз был полный абзац, но у игры был потрясающий дизайн, неплохой сюжет, персонажи и т.д.,

у Старфилда со своим клоунским Насрал-Панком, персонажами картонками, диалогами уровня пятиклассника, я уж не говорю про геймплей, тут все еще хлеще, игра просто мертвая изначально в своей основе, в ней нет просто ничего,

хотелось бы конечно чтобы Беседка перестала наконец жить в каком то своем странном мире и сделали выводы но судя по нытью их дизайн-директора можно не рассчитывать на это. Не удивлюсь если он так же как и некоторые ключевые сотрудники Беседки, проработавшие в компании едва ли не десятилетия, ВНЕЗАПНО тоже уйдет.

Уж мододелы то сомневаются что по поводу модов будет ажиотаж . исправление интерфейсов и добавление скинчиков это прекрасно, но как исправлять космос, как исправлять этих картонных болванов-напарников, как убирать загрузки, как сделать сюжет и игру гораздо интереснее в конце концов.

8
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1
Evil in the flеsh

Хорошо написано.

0
РикоЧико

Мне в целом идея Наса-панка понравилась.

Бесезда просто постаралась во всех аспектах нудную игру сделать.

0
Олег Дудин

Пока ещё тысяч, значит, всё совсем неплохо.🤣

4
KAMA33
Starfield продолжает терять своих игроков
4
MistrSidR

вотета паварот))

3
Serpentrage

Ну когда геймпасс игра держит почти 4 месяца онлайн в стиме который и новинки то не всегда берут - то молодцы беседка.

2
Wolfenstein

сколько планет в ней столько и игроков

1
bohdan2015

Балдурса нет по xbox game pass, а Starfield есть.

так ему и надо.

0
Слава Фриден

люди просто не успевают достигнуть раскрытия игры

0
Макс Макс 007

База, а ты главное не качай потом мод на генерацию кадров (замена DLSS FG на FSR 3.0), а обнови комп, гойслоп!

0
Виктор Лазорев

на фоне старфилд, фалаут 4 кажется идеальным.

0
РикоЧико

Бесезда интересно будет игру реанимировать как Киберпанк и НМС?!

0
B e s i k

Стих о Старомфиле шоль замутить...

Труп разлагается опарыши сбегаются

Хавно залежалось мухи слетаются

Люди наконец то хрень учуяли

И кто куда разбегаются

-2
IY1982

эту поделку оценивать бы по Стиму, где может быть наберётся 10% от всех кто играет в данный трэшак. Вся основа в геймпассе, но никак не в Стиме.

-2
caliskan

Откуда такие данные? Геймпасс не раскрывает никаких данных по онлайну, так что там свободно может быть намного меньший онлайн чем в Стиме

0
lesorub88

Гавёной игре и её разрабам так и надо

-3