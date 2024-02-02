Starfield совсем скоро получит поддержку AMD FSR 3

Будучи игрой-партнером AMD, Starfield с самого начала предлагала сильную поддержку FidelityFX Super Resolution (FSR), поэтому многие задавались вопросом, когда появится поддержка FSR 3, учитывая, что игра получила поддержку DLSS 3 через обновление в прошлом году.
FSR 3 - это, конечно же, ответ AMD на DLSS 3. Обе технологии добавляют генерацию кадров для повышения частоты кадров и плавности работы. По словам Bethesda, FSR 3 появится бета-версии Starfield на следующей неделе, а затем станет доступна в течение месяца для всех игроков, перед выходом следующего крупного обновления для игры.
Starfield все еще имеет свою долю проблем, которые необходимо исправить, но приятно, что скоро у него будет полный набор опций апскейлинга.
а толку....
Так в старфилде ведь нет рейтрейсинга, зачем ему это . . .
что бы было. лучше чем fsr2
Чтобы хоть что то было…