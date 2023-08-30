Тодд Говард разослал трогательную служебную записку сотрудникам Microsoft, Xbox и Bethesda.

Запуск Starfield в раннем доступе уже не за горами, и в сети разгорается бурное обсуждение игры. Starfield - один из самых важных Xbox-эксклюзивов Microsoft за последние годы, созданный легендарной студией, стоящей за The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 3 и 4 и другими выдающимися играми. Starfield, созданная под руководством Тодда Говарда (Todd Howard) из Bethesda, обещает стать самой масштабной и амбициозной игрой студии, действие которой разворачивается в нашей собственной галактике Млечный Путь.

Сотни звездных систем и планет, которые можно исследовать, а также десятки и десятки часов контента, созданного вручную, - Starfield обещает стать еще одним большим успехом для команды. Однопользовательские игры Bethesda имеют длинный хвост благодаря увлеченному сообществу моддеров и традициям постоянного контента. Starfield - это первый новый IP от Bethesda за последние почти 30 лет, с совершенно новой вселенной и историей, написанной мировыми мастерами Bethesda.

За последние годы команда претерпела немало изменений. В 2021 году Bethesda была приобретена Microsoft, и Starfield стала первой игрой, выпущенной в рамках единого партнерства Bethesda-Xbox. В преддверии выхода Starfield в ранний доступ 1 сентября 2023 г. мы получили от директора игры Тодда Говарда (также подтвержденную Microsoft) вот такую трогательную служебную записку, которая разошлась по Xbox, Microsoft и Bethesda.

От Тодда Говарда, геймдиректора Starfield:

Спойлер

Я постучал в дверь Роберта Олтмана. "Есть несколько минут?"

"Конечно."

Это было начало 2013 года, мы разрабатывали Fallout 4, а Skyrim все еще пользовался огромным успехом. Я пришел, чтобы рассказать ему о нашей следующей игре. Это будет не продолжение наших текущих игр (он выглядел обеспокоенным), а грандиозная космическая ролевая игра и наша первая новая IP за более чем 25 лет (теперь он выглядел заинтересованным). Она будет посвящена творчеству и поиску нашего места во Вселенной. Вы будете исследовать галактику так, как это могут делать только видеоигры. И называться она будет Starfield. (Улыбается.)

"Звучит фантастически."

Роберт будет первым, кто поверит в нас, независимо от ситуации. Наш путь к созданию Starfield был долгим и извилистым, по пути мы делали другие игры (Fallout 4, Skyrim SE, Fallout Shelter, Skyrim VR, Fallout 76, снова Skyrim...). В период разработки с 2020 по 2023 год в нашей жизни произошли огромные перемены. Глобальная пандемия, уход Роберта из жизни и вхождение в состав Xbox.

Невероятно, что сейчас мы находимся в том моменте, когда Starfield наконец-то выходит на этой неделе. Она существует только потому, что все остальные тоже в это верили. На протяжении десятилетий нас поддерживали все сотрудники ZeniMax, и все они делали свою лучшую работу. Отдельное спасибо нашим издательским командам, которые стремились создать не просто очередной релиз, а нечто, что захватит умы и вдохновит геймеров во всем мире. А также нашим партнерам из отдела контроля качества, на плечи которых легла непростая задача тестирования игры, в которой может (и будет) происходить все, что угодно. Спасибо Джейми Ледеру (Jamie Leder) и нашим администраторам и сотрудникам отдела кадров, которые поддерживали всех в самые сложные годы, с которыми сталкивался каждый из нас.

И, конечно же, Фил Спенсер. Его поддержка каждой игры и каждого игрока была непоколебимой и яростной. Присоединение к Xbox сблизило нас со многими, с кем мы работали более 20 лет. Я не могу представить себе лучшего места для создания игр, где бы процветало разнообразие студий, создателей и игр. Эта поддержка исходила от всего руководства Xbox и всех подразделений издательства и разработчиков. Отдельное спасибо волшебникам из ATG, чьи заклинания и заклятия помогли сделать эту игру самой успешной.

Но самое главное — это команда, с которой я работаю в Bethesda Game Studios. Это невероятное счастье - каждый день находиться в окружении стольких талантливых и вдохновляющих людей. Такие моменты заставляют задуматься. Некоторые из нас работают вместе уже несколько десятилетий, некоторые присоединились к нам совсем недавно, но всех нас объединяет одна и та же страсть. Я не могу не гордиться их постоянной преданностью делу создания чего-то действительно особенного.

И наконец, огромное спасибо всем членам семьи Xbox и Bethesda. Ваш энтузиазм и поддержка имеют для нас огромное значение. Создание этой игры было одним из самых сложных и захватывающих событий в нашей карьере - это путешествие мы никогда не забудем. И сейчас, когда мы подходим к концу этой главы, мы передаем ее вам. Каждый из вас получит игру в раннем доступе и сможет начать играть в эту пятницу, 1 сентября, но поскольку это единое глобальное время, то фактически вы сможете поиграть в четверг вечером (спасибо Новой Зеландии!).

Мы надеемся, что у вас будет шанс поиграть, и что ваше путешествие будет таким же полезным, как и наше.

Всего наилучшего,

Тодд