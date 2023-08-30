Тодд Говард разослал трогательную служебную записку сотрудникам Microsoft, Xbox и Bethesda.

Запуск Starfield в раннем доступе уже не за горами, и в сети разгорается бурное обсуждение игры. Starfield - один из самых важных Xbox-эксклюзивов Microsoft за последние годы, созданный легендарной студией, стоящей за The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 3 и 4 и другими выдающимися играми. Starfield, созданная под руководством Тодда Говарда (Todd Howard) из Bethesda, обещает стать самой масштабной и амбициозной игрой студии, действие которой разворачивается в нашей собственной галактике Млечный Путь.
Сотни звездных систем и планет, которые можно исследовать, а также десятки и десятки часов контента, созданного вручную, - Starfield обещает стать еще одним большим успехом для команды. Однопользовательские игры Bethesda имеют длинный хвост благодаря увлеченному сообществу моддеров и традициям постоянного контента. Starfield - это первый новый IP от Bethesda за последние почти 30 лет, с совершенно новой вселенной и историей, написанной мировыми мастерами Bethesda.
За последние годы команда претерпела немало изменений. В 2021 году Bethesda была приобретена Microsoft, и Starfield стала первой игрой, выпущенной в рамках единого партнерства Bethesda-Xbox. В преддверии выхода Starfield в ранний доступ 1 сентября 2023 г. мы получили от директора игры Тодда Говарда (также подтвержденную Microsoft) вот такую трогательную служебную записку, которая разошлась по Xbox, Microsoft и Bethesda.
От Тодда Говарда, геймдиректора Starfield:
Я постучал в дверь Роберта Олтмана. "Есть несколько минут?"
"Конечно."
Это было начало 2013 года, мы разрабатывали Fallout 4, а Skyrim все еще пользовался огромным успехом. Я пришел, чтобы рассказать ему о нашей следующей игре. Это будет не продолжение наших текущих игр (он выглядел обеспокоенным), а грандиозная космическая ролевая игра и наша первая новая IP за более чем 25 лет (теперь он выглядел заинтересованным). Она будет посвящена творчеству и поиску нашего места во Вселенной. Вы будете исследовать галактику так, как это могут делать только видеоигры. И называться она будет Starfield. (Улыбается.)
"Звучит фантастически."
Роберт будет первым, кто поверит в нас, независимо от ситуации. Наш путь к созданию Starfield был долгим и извилистым, по пути мы делали другие игры (Fallout 4, Skyrim SE, Fallout Shelter, Skyrim VR, Fallout 76, снова Skyrim...). В период разработки с 2020 по 2023 год в нашей жизни произошли огромные перемены. Глобальная пандемия, уход Роберта из жизни и вхождение в состав Xbox.
Невероятно, что сейчас мы находимся в том моменте, когда Starfield наконец-то выходит на этой неделе. Она существует только потому, что все остальные тоже в это верили. На протяжении десятилетий нас поддерживали все сотрудники ZeniMax, и все они делали свою лучшую работу. Отдельное спасибо нашим издательским командам, которые стремились создать не просто очередной релиз, а нечто, что захватит умы и вдохновит геймеров во всем мире. А также нашим партнерам из отдела контроля качества, на плечи которых легла непростая задача тестирования игры, в которой может (и будет) происходить все, что угодно. Спасибо Джейми Ледеру (Jamie Leder) и нашим администраторам и сотрудникам отдела кадров, которые поддерживали всех в самые сложные годы, с которыми сталкивался каждый из нас.
И, конечно же, Фил Спенсер. Его поддержка каждой игры и каждого игрока была непоколебимой и яростной. Присоединение к Xbox сблизило нас со многими, с кем мы работали более 20 лет. Я не могу представить себе лучшего места для создания игр, где бы процветало разнообразие студий, создателей и игр. Эта поддержка исходила от всего руководства Xbox и всех подразделений издательства и разработчиков. Отдельное спасибо волшебникам из ATG, чьи заклинания и заклятия помогли сделать эту игру самой успешной.
Но самое главное — это команда, с которой я работаю в Bethesda Game Studios. Это невероятное счастье - каждый день находиться в окружении стольких талантливых и вдохновляющих людей. Такие моменты заставляют задуматься. Некоторые из нас работают вместе уже несколько десятилетий, некоторые присоединились к нам совсем недавно, но всех нас объединяет одна и та же страсть. Я не могу не гордиться их постоянной преданностью делу создания чего-то действительно особенного.
И наконец, огромное спасибо всем членам семьи Xbox и Bethesda. Ваш энтузиазм и поддержка имеют для нас огромное значение. Создание этой игры было одним из самых сложных и захватывающих событий в нашей карьере - это путешествие мы никогда не забудем. И сейчас, когда мы подходим к концу этой главы, мы передаем ее вам. Каждый из вас получит игру в раннем доступе и сможет начать играть в эту пятницу, 1 сентября, но поскольку это единое глобальное время, то фактически вы сможете поиграть в четверг вечером (спасибо Новой Зеландии!).
Мы надеемся, что у вас будет шанс поиграть, и что ваше путешествие будет таким же полезным, как и наше.
Всего наилучшего,
Тодд
Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Слыш, купи StarField.
"Слыш, купи StarField" это короткое содержание служебной записки ))
Господи... Тодд, да выпускай уже свою какашку....я хоть взгляну на, что я 8К потратил....