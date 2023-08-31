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Starfield 06.09.2023
7.8 759 оценок

Тодд Ховард поблагодарил сообщество Starfield на Reddit

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Gruz_
Новости

В преддверии выхода Starfield в раннем доступе в конце этой недели глава Bethesda Тодд Говард опубликовал на Reddit сообщение о том, что он давно следит за сообществом Starfield, и выразил игрокам свою признательность за их внимание и постоянную поддержку. После того как сообщение было опубликовано, оно быстро заняло первое место на Reddit в ветке Starfield.

Привет всем! Давно не заходил сюда. Сразу хочу сказать СПАСИБО за вашу поддержку и заинтересованность в Starfield. Я до сих пор помню, как зарождалось это сообщество, и ваше увлечение вдохновляло всех нас в Bethesda по мере его роста. Мы любим говорить, что у нас самые талантливые фанаты игр, и это действительно так. Starfield - это продукт нашей преданности и любви, и тот факт, что вы настолько переживаете за игру, что создали вокруг нее сообщество, очень многое для нас значит. Не могу дождаться, когда игроки смогут поиграть в Starfield.

Как и следовало ожидать, в ответах нетерпеливые поклонники вслух размышляют о том, как им хватит терпения продержаться следующие несколько часов до запуска игры, и выражают свою благодарность в адрес Говарда и всей команды Bethesda Game Studios.

Релиза Starfield состоится 6 сентября на PC и Xbox Series X/S. Для тех, кто приобрел премиум-издание, она станет доступна 1 сентября 2023 года.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
samosan

Из мощнейшего подгорания местных по поводу отсутствия локализации стало так невтерпеж поиграть,что буду пробовать на старфилде учить английский.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Да чё ты затираешь, не будешь ничего учить. Потыкаешься как слепой котёнок в пару квестов, да пойдешь дальше в фортнайт аутировть с другими детьми.

И как это вообще работает - из-за чьих-то горелых пуканов тебе захотелось поиграть... Где связь?

-5
AndralStormborn

Я так Тесо на релизе пошел поиграть, толком не зная инглиша, но постепенно подучил, особенно в общении с иностранцами в чате. Потом СВТОР на инглише уже играл без проблем и почти без переводчика. Так инглишь и подтянул.

2
Alexceev AndralStormborn

Для СВТОР есть хороший авто переводчик не понимаю зачем там на инглише играть

-1
samosan CAN I HABE PIZZA PLS

Поиграть я и так хотел,но сперва думал дождаться любительского.И нет,я не играю в фортнайт,не надо всех по себе судить и вполне смогу на своём любительском,с помощью онлайн переводчика играть,хотя и теряя часть смысла фраз.

0
AndralStormborn Alexceev

Когда я его играл еще не было автопереводчика. Благодаря этому инглишь зато попрактиковал.

0
Igrohronik

Какой он "Тодд Ховард" может быть Тодд ГОВАРД, а не ХОВАРД. Это как вместо Генри обозвать Хенри )))))

0
hpi

Говард а не Ховард.

0
AndralStormborn

Ну а мы благодарим Тодда за новую игру)

-2
CAN I HABE PIZZA PLS

Развёл гоев на очередной подливион, молодец.

-10