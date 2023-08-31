Тодд Ховард поблагодарил сообщество Starfield на Reddit

В преддверии выхода Starfield в раннем доступе в конце этой недели глава Bethesda Тодд Говард опубликовал на Reddit сообщение о том, что он давно следит за сообществом Starfield, и выразил игрокам свою признательность за их внимание и постоянную поддержку. После того как сообщение было опубликовано, оно быстро заняло первое место на Reddit в ветке Starfield.
Привет всем! Давно не заходил сюда. Сразу хочу сказать СПАСИБО за вашу поддержку и заинтересованность в Starfield. Я до сих пор помню, как зарождалось это сообщество, и ваше увлечение вдохновляло всех нас в Bethesda по мере его роста. Мы любим говорить, что у нас самые талантливые фанаты игр, и это действительно так. Starfield - это продукт нашей преданности и любви, и тот факт, что вы настолько переживаете за игру, что создали вокруг нее сообщество, очень многое для нас значит. Не могу дождаться, когда игроки смогут поиграть в Starfield.
Как и следовало ожидать, в ответах нетерпеливые поклонники вслух размышляют о том, как им хватит терпения продержаться следующие несколько часов до запуска игры, и выражают свою благодарность в адрес Говарда и всей команды Bethesda Game Studios.
Релиза Starfield состоится 6 сентября на PC и Xbox Series X/S. Для тех, кто приобрел премиум-издание, она станет доступна 1 сентября 2023 года.
Из мощнейшего подгорания местных по поводу отсутствия локализации стало так невтерпеж поиграть,что буду пробовать на старфилде учить английский.
Да чё ты затираешь, не будешь ничего учить. Потыкаешься как слепой котёнок в пару квестов, да пойдешь дальше в фортнайт аутировть с другими детьми.
И как это вообще работает - из-за чьих-то горелых пуканов тебе захотелось поиграть... Где связь?
Я так Тесо на релизе пошел поиграть, толком не зная инглиша, но постепенно подучил, особенно в общении с иностранцами в чате. Потом СВТОР на инглише уже играл без проблем и почти без переводчика. Так инглишь и подтянул.
Для СВТОР есть хороший авто переводчик не понимаю зачем там на инглише играть
Поиграть я и так хотел,но сперва думал дождаться любительского.И нет,я не играю в фортнайт,не надо всех по себе судить и вполне смогу на своём любительском,с помощью онлайн переводчика играть,хотя и теряя часть смысла фраз.
Когда я его играл еще не было автопереводчика. Благодаря этому инглишь зато попрактиковал.
Какой он "Тодд Ховард" может быть Тодд ГОВАРД, а не ХОВАРД. Это как вместо Генри обозвать Хенри )))))
Говард а не Ховард.
Ну а мы благодарим Тодда за новую игру)
Развёл гоев на очередной подливион, молодец.