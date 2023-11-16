В рамках "Чёрной пятницы" Starfield получит первую скидку от Microsoft

Компания Microsoft объявила о предстоящей "Чёрной пятнице", в рамках которой игра Starfield будет доступна со скидкой в 20% для обычного издания (и 15% для премиум-версии).
Распродажа в Microsoft Store начнется 17 ноября, и некоторые предложения скидок достигнут 95% (например, Mirror's Edge: Catalyst, Star Wars: Squadrons). В списке участников будут представлены более тысячи проектов для консолей и ПК.
Кроме того, цены на консоли и аксессуары также снизятся — на примере Xbox Series, наборы будут предлагаться со скидкой в 50%.
Среди игр будут присутствовать практически все крупные новинки последнего времени, включая Assassin's Creed Mirage (со скидкой 20%) и другие игры из этой серии. Также будут предоставлены скидки на Diablo IV (40%), Forza Horizon 5 (50%), Mortal Kombat 1 (30%), Payday 3 (20%), Resident Evil 4 (2023) (35%), Dead Space (2023) (50%) и многое другое. Даже скандальная игра Redfall будет доступна со скидкой в 75%.
Чёт скидки на данные проекты зависли на этой цифре игре 2 года, жаба душила покупать с 50% скидкой в стиме но пришлось купить.
Что бы я скачал её с торрента и начал в это играть это мне должны доплачивать.
Пока не начинал играть. Лень было качать с торрента, тем более ssd забит уже, много чего повыходило в этому году.
Норм.
Я подожду 10 000 лет когда он раскроиться тогда буду может играть.
Пофиг что там у Мелкософтов.
Тут самое главное что там по Стиму будет со скидками.