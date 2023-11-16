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Starfield 06.09.2023
6.7 4 632 оценки

В рамках "Чёрной пятницы" Starfield получит первую скидку от Microsoft

Simple Jack
Новости

Компания Microsoft объявила о предстоящей "Чёрной пятнице", в рамках которой игра Starfield будет доступна со скидкой в 20% для обычного издания (и 15% для премиум-версии).

Распродажа в Microsoft Store начнется 17 ноября, и некоторые предложения скидок достигнут 95% (например, Mirror's Edge: Catalyst, Star Wars: Squadrons). В списке участников будут представлены более тысячи проектов для консолей и ПК.

Кроме того, цены на консоли и аксессуары также снизятся — на примере Xbox Series, наборы будут предлагаться со скидкой в 50%.

Среди игр будут присутствовать практически все крупные новинки последнего времени, включая Assassin's Creed Mirage (со скидкой 20%) и другие игры из этой серии. Также будут предоставлены скидки на Diablo IV (40%), Forza Horizon 5 (50%), Mortal Kombat 1 (30%), Payday 3 (20%), Resident Evil 4 (2023) (35%), Dead Space (2023) (50%) и многое другое. Даже скандальная игра Redfall будет доступна со скидкой в 75%.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
kotasha
Forza Horizon 5 (50%)

Чёт скидки на данные проекты зависли на этой цифре игре 2 года, жаба душила покупать с 50% скидкой в стиме но пришлось купить.

3
saa0891

Что бы я скачал её с торрента и начал в это играть это мне должны доплачивать.

3
Protocol10

Пока не начинал играть. Лень было качать с торрента, тем более ssd забит уже, много чего повыходило в этому году.

2
SoRaS3

Норм.

0
radion828

Я подожду 10 000 лет когда он раскроиться тогда буду может играть.

0
Кей Овальд

Пофиг что там у Мелкософтов.

-2
Уильям Аркетт

Тут самое главное что там по Стиму будет со скидками.

-3